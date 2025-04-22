Только после прекращения огня Украина готова к переговорам с РФ в любом формате, - Зеленский
Только после прекращения огня Украина готова сесть за стол переговоров с РФ в "любом формате".
Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на переговорах в Лондоне украинская команда имеет мандат на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня, а также готовности после прекращения огня к переговорам с РФ "в любом формате".
"Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня, мы готовы садиться (за стол переговоров. - Ред.) в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что Украина там она может, то не может, там она хочет - в любом формате", - подчеркнул глава государства.
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показать весь комментарий22.04.2025 20:20 Ответить Мне нравится 2
George Highbaud
показать весь комментарий22.04.2025 20:50 Ответить Мне нравится 1
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