Два российских мотоштурмовика столкнулись на полевой дороге. ВИДЕО
Двое российских мотоштурмовиков не смогли разминуться на полевой дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято столкновение опубликована в соцсетях.
"Лобовое столкновение. Ситуация в российских мотоциклетных войсках на Покровском направлении фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+18 Tema9
показать весь комментарий20.06.2025 11:28 Ответить Ссылка
+17 Oxa Ogel
показать весь комментарий20.06.2025 11:30 Ответить Ссылка
+16 Wild MadDog
показать весь комментарий20.06.2025 11:18 Ответить Ссылка
І того теж!! Мабуть є зашиб якійсь, та й вина його є!