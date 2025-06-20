Два российских мотоштурмовика столкнулись на полевой дороге. ВИДЕО

Двое российских мотоштурмовиков не смогли разминуться на полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято столкновение опубликована в соцсетях.

"Лобовое столкновение. Ситуация в российских мотоциклетных войсках на Покровском направлении фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО