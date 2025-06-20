РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9214 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на востоке Украины
11 849 20

Два российских мотоштурмовика столкнулись на полевой дороге. ВИДЕО

Двое российских мотоштурмовиков не смогли разминуться на полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято столкновение опубликована в соцсетях.

"Лобовое столкновение. Ситуация в российских мотоциклетных войсках на Покровском направлении фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20657) ДТП (7745) Донецкая область (10843) мотоцикл (105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Їм би аптечку з Хаймарса відправити…
показать весь комментарий
20.06.2025 11:28 Ответить
+17
То добийте та з'їжте...
показать весь комментарий
20.06.2025 11:30 Ответить
+16
показать весь комментарий
20.06.2025 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.06.2025 11:18 Ответить
А Трампу подобаються!
показать весь комментарий
20.06.2025 11:54 Ответить
добре хоч люди не пострадали
показать весь комментарий
20.06.2025 14:08 Ответить
Движуха - хер проскочиш
показать весь комментарий
20.06.2025 11:19 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 11:24 Ответить
"Нікто нє хатєл уступать- нікто нє хатєл умірать"
показать весь комментарий
20.06.2025 11:25 Ответить
Їм би аптечку з Хаймарса відправити…
показать весь комментарий
20.06.2025 11:28 Ответить
Що казати, оце ї є "скрєпний ***.скій нарот" з лишнею хромосомою.
показать весь комментарий
20.06.2025 11:29 Ответить
То добийте та з'їжте...
показать весь комментарий
20.06.2025 11:30 Ответить
Правильне рішення.Набагато краще ніж самостріл...
показать весь комментарий
20.06.2025 11:46 Ответить
за*бісь...
показать весь комментарий
20.06.2025 12:05 Ответить
Самокаліцтво.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:16 Ответить
Они подумали, что уже дошли до Лондона.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:21 Ответить
Один їхав вже по Берліну (там правосторонній рух), другий їхав по Лондону (там рух лівосторонній) от і заплутались
показать весь комментарий
20.06.2025 12:44 Ответить
Им бы еще по пике каждому - ну, вылитый рыцарский ********* турнир!
показать весь комментарий
20.06.2025 12:22 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 13:42 Ответить
То в них такі рольові ігри.

показать весь комментарий
20.06.2025 13:09 Ответить
friendly ram
показать весь комментарий
21.06.2025 08:29 Ответить
Та пристрелювати треба!! Чєловєк жє мучітся!!!
І того теж!! Мабуть є зашиб якійсь, та й вина його є!
показать весь комментарий
28.07.2025 13:41 Ответить
 
 