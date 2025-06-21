На фронте за сутки более 180 боестолкновений, наиболее горячие - на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 20 июня 2025 года, на фронте было зафиксировано 188 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дрона-камикадзе и осуществили 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 68 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Червона Криница, Васильевка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 123 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 116 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

По уточненной информации, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголовки и Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степной Новоселовки и Голубовки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково.

На Северском направлении, в сторону Григоровки и Ивано-Дарьевки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в сторону Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Белой Горы, Делиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надиевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгородного", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Генштаб также информирует, что на Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах Отрадного, Богатыря, Веселого, Федоровки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.