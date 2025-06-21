Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 010 390 человек (+1060 за сутки), 10 955 танков, 29 393 артсистемы, 22 865 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 010 390 российских захватчиков.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1010390 (+1060) человек

танков - 10955 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 22865 (+5) ед.

артиллерийских систем - 29393 (+19) ед.

РСЗО - 1421 (+0) ед

средства ППО - 1188 (+0) ед.

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41422 (+123)

крылатые ракеты - 3369 (+0)

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 52617 (+116) ед.

специальная техника - 3920 (+0)

