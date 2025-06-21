РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 010 390 человек (+1060 за сутки), 10 955 танков, 29 393 артсистемы, 22 865 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

столкновение двух мотоштурмовиков армии РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 010 390 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1010390 (+1060) человек

танков - 10955 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 22865 (+5) ед.

артиллерийских систем - 29393 (+19) ед.

РСЗО - 1421 (+0) ед

средства ППО - 1188 (+0) ед.

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41422 (+123)

крылатые ракеты - 3369 (+0)

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 52617 (+116) ед.

специальная техника - 3920 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 92 ОШБр дронами-камикадзе ликвидировали 7 российских солдат, еще 2 - ранили. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Історія з Асланом:

21.06.2025 09:02 Ответить
Перші десять тисяч другого мільйона
21.06.2025 08:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.06.2025 08:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.06.2025 08:07 Ответить
Ніякого бога не існує, бо якби існував то ракети не летіли на дітей, тому не згадуй цю дурнувату вигадку - це херня на пістній олії.
21.06.2025 13:14 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває
21.06.2025 08:55 Ответить
Перші десять тисяч другого мільйона
21.06.2025 08:57 Ответить
Історія з Асланом:

21.06.2025 09:02 Ответить
пізно кацапи схаменулись. Зараз броні дефіцит, а без броні здаватись у полон безпонтово - нема підйомних на нове життя у Європах.
21.06.2025 12:11 Ответить
@ "Кстати, насчёт "ноги русского солдата".
В 2024 году в рф было выдано 138 тысяч протезов ног, на 51% больше, чем годом ранее."
21.06.2025 09:16 Ответить
21.06.2025 09:18 Ответить
Ці 138 тисяч ног русского солдата назавжди залишаться в українській землі. Шкода землю.
21.06.2025 09:34 Ответить
Броня по вихідним просідає.
21.06.2025 09:30 Ответить
Реакція ворога на бойову роботу "Мадяра" після його призначення командуючим СБС ЗСУ:



21.06.2025 13:05 Ответить
 
 