2 906 4
Воины 92-й ОШБр дронами-камикадзе ликвидировали 7 российских солдат, еще 2 - ранили. ВИДЕО
Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко дронами-камикадзе нанесли серии ударов по вражеской пехоте.
Отмечается, что вследствие работы экипажей "Ахиллес" было ликвидировано 7 оккупантов, еще 2 - ранены, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!
Підрозділу - Честь!