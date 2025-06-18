РУС
Воины 92-й ОШБр дронами-камикадзе ликвидировали 7 российских солдат, еще 2 - ранили. ВИДЕО

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко дронами-камикадзе нанесли серии ударов по вражеской пехоте.

Отмечается, что вследствие работы экипажей "Ахиллес" было ликвидировано 7 оккупантов, еще 2 - ранены, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20641) ликвидация (4070) 92 отдельная штурмовая бригада (264)
ЗСУ 24/7 виправляють помилку еволюції на планеті Земля.
18.06.2025 23:31 Ответить
Захисникам України, щира подяка від тих, хто не може уже захищати Україну!
Слава Україні!
19.06.2025 00:50 Ответить
Жах для "помилок еволюції")))
Підрозділу - Честь!
19.06.2025 01:11 Ответить
чудово..
19.06.2025 03:51 Ответить
 
 