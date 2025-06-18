5 263 4
Оккупанты попытались штурмовать наши позиции: уничтожено 15 единиц тяжелой техники, 8 единиц мототехники. ВИДЕО
Вблизи Константиновки российские захватчики предприняли попытку масштабного механизированного штурма.
Вследствие было сожжено 15 единиц тяжелой техники, 8 единиц мототехники и ликвидировано несколько десятков вражеских солдат, информирует Цензор.НЕТ.
