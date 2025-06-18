РУС
Оккупанты попытались штурмовать наши позиции: уничтожено 15 единиц тяжелой техники, 8 единиц мототехники. ВИДЕО

Вблизи Константиновки российские захватчики предприняли попытку масштабного механизированного штурма.

Вследствие было сожжено 15 единиц тяжелой техники, 8 единиц мототехники и ликвидировано несколько десятков вражеских солдат, информирует Цензор.НЕТ.

Автор: 

армия РФ (20641) штурм (563) уничтожение (7978) Донецкая область (10836) Покровский район (1016) Константиновка (44)
І дарагая нє узнаєть, какой у ванькі бил конєц...
18.06.2025 22:27 Ответить
"... украсят утреннєй пейзаж.."
18.06.2025 23:23 Ответить
Щось, там, якутам не зайшло... Біла полярна лисичка тікети до накабздону принесла?
18.06.2025 23:21 Ответить
КрасунчЕГи. Просто немає слів.
Дяка.
18.06.2025 23:55 Ответить
 
 