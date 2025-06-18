11 943 43
"Птахи Мадяра" только за сутки поразили 696 уникальных целей противника
Украинские дронари из 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" только за 18 июня ликвидировали 171 российского захватчика. За 24 часа было поражено 696 уникальных целей противника.
Соответствующим видео поделился у себя в соцсетях командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Броуди.
Топ комментарии
+28 Світлана #580894
показать весь комментарий18.06.2025 20:40 Ответить Ссылка
+15 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.06.2025 20:45 Ответить Ссылка
+8 Серый Вовк
показать весь комментарий18.06.2025 20:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Птахи - як завжди, стисло й по ділу.
Ефектно і Ефективно.
Цитую:
"Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках.
Росія з такою динамікою"рознесе" нам всю країну Шахедами.
Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують.
Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець.
Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню+ РЕБ+мала авіація. Часу у нас немає."
Джерело: https://t.me/serhii_flash/5765
Нормальні люди не лізуть з війною до сусідів! Нелюди та дегенерати- Кацапи.