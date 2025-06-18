РУС
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили БМП, грузовик, генератор и антенну связи российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили БМП, грузовик, генератор и антенну связи российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, также наши воины ликвидировали живую силу противника.

Смотрите: Воины 5 ОШБр уничтожили транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, миномет, пушку Д-20, укрытие пехоты. ВИДЕО

ликвидация (4070) уничтожение (7978) 3-я Отдельная штурмовая бригада (485)
Якісна бригада - якісна робота!
ІІІ-тя, Честь Вам і хвала!
