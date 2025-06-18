1 620 1
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили БМП, грузовик, генератор и антенну связи российских захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили БМП, грузовик, генератор и антенну связи российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, также наши воины ликвидировали живую силу противника.
ІІІ-тя, Честь Вам і хвала!