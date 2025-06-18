РУС
Воины 5-й ОШБр уничтожили транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, миномет, орудие Д-20, укрытия пехоты. ВИДЕО

На одном из направлений бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады атаковали транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, миномет, орудие Д-20, укрытие пехоты.

Об этом сообщили на странице бригады в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20641) уничтожение (7978) 5 ОШБр (143)
П'ята? Як завжди - залік, 5+!
18.06.2025 22:34 Ответить
Слава Героям України👍🏼👍🏼❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
18.06.2025 22:49 Ответить
 
 