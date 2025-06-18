1 462 2
Воины 5-й ОШБр уничтожили транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, миномет, орудие Д-20, укрытия пехоты. ВИДЕО
На одном из направлений бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады атаковали транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, миномет, орудие Д-20, укрытие пехоты.
Об этом сообщили на странице бригады в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.06.2025 22:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Amber
показать весь комментарий18.06.2025 22:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль