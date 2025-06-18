УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 462 2

Воїни 5 ОШБр знищили транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, міномет, гармату Д-20, укриття піхоти. ВIДЕО

На одному з напрямків бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади атакували транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, міномет, гармату Д-20, укриття піхоти.

Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Прикордонники атакували точки злету ворожих БпЛА та ліквідували 26 окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18793) знищення (8296) 5 ОШБр (145)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
П'ята? Як завжди - залік, 5+!
показати весь коментар
18.06.2025 22:34 Відповісти
Слава Героям України👍🏼👍🏼❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
18.06.2025 22:49 Відповісти
 
 