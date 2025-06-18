1 462 2
Воїни 5 ОШБр знищили транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, міномет, гармату Д-20, укриття піхоти. ВIДЕО
На одному з напрямків бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади атакували транспорт противника, УАЗ, тягач БТС, ЛАТ, міномет, гармату Д-20, укриття піхоти.
Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
