Прикордонники атакували точки злету ворожих БпЛА та ліквідували 26 окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань на півночі Харківщини. Артилерійські підрозділи бригади "Гарт" завдали ударів по опорних пунктах ворога на Вовчанському напрямку.

Обстрілами уражено точки злету ворожих БпЛА та місця зосередження особового складу противника. Знешкоджено 26 окупантів, передає Цензор.НЕТ.

армія рф (18793) Держприкордонслужба ДПСУ (6438) знищення (8296)
А чим це наші прикордонники їх криють ?
18.06.2025 21:32 Відповісти
Навіщо ви про це повідомляєте? Атакуйте кожен день десятками і без розголосу. Навіщо щоб про це знав противник?
19.06.2025 06:10 Відповісти
 
 