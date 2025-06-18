3 869 2
Прикордонники атакували точки злету ворожих БпЛА та ліквідували 26 окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань на півночі Харківщини. Артилерійські підрозділи бригади "Гарт" завдали ударів по опорних пунктах ворога на Вовчанському напрямку.
Обстрілами уражено точки злету ворожих БпЛА та місця зосередження особового складу противника. Знешкоджено 26 окупантів, передає Цензор.НЕТ.
