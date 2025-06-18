УКР
Воїни Нацполіції артилерійським "снайперським" пострілом точно уразили ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці підрозділу зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції успішно ліквідували групу ворожої піхоти завдяки злагодженим діям розвідки та артилерії.

Як повідомляється на офіційному каналі бригади, розвідники виявили рух противника та оперативно передали координати. Завдяки швидкому реагуванню чергового, інформацію миттєво передали на артилерійські позиції, передає Цензор.НЕТ.

Удар було завдано високоточним пострілом калібром 122 мм — снаряд влучив безпосередньо в ціль. Цей вогневий удар отримав неофіційну назву "снайперський постріл артилерії" через виняткову точність ураження.

армія рф (18793) ліквідація (4462) Нацполіція (15507)
+7
Гарно попалили кацапів хлопці !
18.06.2025 16:33 Відповісти
+6
Оце виписали протокол !
Браво
18.06.2025 16:38 Відповісти
+5
Зара вилізуть пошуковувачи зради, мов поліція не воює.
18.06.2025 16:32 Відповісти
Зара вилізуть пошуковувачи зради, мов поліція не воює.
18.06.2025 16:32 Відповісти
Так сам клименко сказав, що поліція не навчена воювати. А цей підрозділ спеціально створений з ухилянтів, щоб такі як ти казали, а бач поліця теж воює. Так, що не потрібно вішати локшину пересічеим.
18.06.2025 19:52 Відповісти
Тобто якщо поліціянти прибили трохи кацапів це погано?
18.06.2025 21:24 Відповісти
Гарно попалили кацапів хлопці !
18.06.2025 16:33 Відповісти
Оце виписали протокол !
Браво
18.06.2025 16:38 Відповісти
Знайомий , бувший зек , навіть служив у бригаді Лють ..
18.06.2025 16:41 Відповісти
А коли «снайперський» постріл неточний?
18.06.2025 17:07 Відповісти
Тоді коли не влучив
18.06.2025 21:26 Відповісти
Тоді це не снайпер 😁
18.06.2025 21:42 Відповісти
якщо стріляє снайпер значить снайперський, якщо кулеметник значить кулеметний, ну якось так.
18.06.2025 22:18 Відповісти
Якщо снайпер стріляє і ************, це просто стрілець, а не снайпер. Якось так 😁
18.06.2025 22:26 Відповісти
а якщо стрілець стріляє і попадає, то він снайпер?
18.06.2025 22:35 Відповісти
Tak 🤣
19.06.2025 01:16 Відповісти
ша, уже нікто нікуда нє ідьот...
18.06.2025 17:12 Відповісти
Хижак проти чужінців - Україна переможе!
18.06.2025 17:24 Відповісти
18.06.2025 17:31 Відповісти
18.06.2025 18:09 Відповісти
Молодці Козаки! Знищують і карають московитів!
Це не оті, зникаючі за кордоном, генпрокурори, від зеленського!
18.06.2025 21:47 Відповісти
 
 