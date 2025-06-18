Воїни Нацполіції артилерійським "снайперським" пострілом точно уразили ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці підрозділу зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції успішно ліквідували групу ворожої піхоти завдяки злагодженим діям розвідки та артилерії.

Як повідомляється на офіційному каналі бригади, розвідники виявили рух противника та оперативно передали координати. Завдяки швидкому реагуванню чергового, інформацію миттєво передали на артилерійські позиції, передає Цензор.НЕТ.

Удар було завдано високоточним пострілом калібром 122 мм — снаряд влучив безпосередньо в ціль. Цей вогневий удар отримав неофіційну назву "снайперський постріл артилерії" через виняткову точність ураження.

