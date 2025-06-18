Воины Нацполиции артиллерийским "снайперским" выстрелом точно поразили вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы подразделения сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции успешно ликвидировали группу вражеской пехоты благодаря слаженным действиям разведки и артиллерии.

Как сообщается на официальном канале бригады, разведчики обнаружили движение противника и оперативно передали координаты. Благодаря быстрому реагированию дежурного, информацию мгновенно передали на артиллерийские позиции, передает Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен высокоточным выстрелом калибром 122 мм - снаряд попал непосредственно в цель. Этот огневой удар получил неофициальное название "снайперский выстрел артиллерии" из-за исключительной точности поражения.

