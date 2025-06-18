РУС
Воины Нацполиции артиллерийским "снайперским" выстрелом точно поразили вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы подразделения сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции успешно ликвидировали группу вражеской пехоты благодаря слаженным действиям разведки и артиллерии.

Как сообщается на официальном канале бригады, разведчики обнаружили движение противника и оперативно передали координаты. Благодаря быстрому реагированию дежурного, информацию мгновенно передали на артиллерийские позиции, передает Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен высокоточным выстрелом калибром 122 мм - снаряд попал непосредственно в цель. Этот огневой удар получил неофициальное название "снайперский выстрел артиллерии" из-за исключительной точности поражения.

армия РФ (20641) ликвидация (4069) Нацполиция (16779)
Топ комментарии
+7
Гарно попалили кацапів хлопці !
18.06.2025 16:33 Ответить
+6
Оце виписали протокол !
Браво
18.06.2025 16:38 Ответить
+5
Зара вилізуть пошуковувачи зради, мов поліція не воює.
18.06.2025 16:32 Ответить
Так сам клименко сказав, що поліція не навчена воювати. А цей підрозділ спеціально створений з ухилянтів, щоб такі як ти казали, а бач поліця теж воює. Так, що не потрібно вішати локшину пересічеим.
18.06.2025 19:52 Ответить
Тобто якщо поліціянти прибили трохи кацапів це погано?
18.06.2025 21:24 Ответить
Знайомий , бувший зек , навіть служив у бригаді Лють ..
18.06.2025 16:41 Ответить
А коли «снайперський» постріл неточний?
18.06.2025 17:07 Ответить
Тоді коли не влучив
18.06.2025 21:26 Ответить
Тоді це не снайпер 😁
18.06.2025 21:42 Ответить
якщо стріляє снайпер значить снайперський, якщо кулеметник значить кулеметний, ну якось так.
18.06.2025 22:18 Ответить
Якщо снайпер стріляє і ************, це просто стрілець, а не снайпер. Якось так 😁
18.06.2025 22:26 Ответить
а якщо стрілець стріляє і попадає, то він снайпер?
18.06.2025 22:35 Ответить
Tak 🤣
19.06.2025 01:16 Ответить
ша, уже нікто нікуда нє ідьот...
18.06.2025 17:12 Ответить
Хижак проти чужінців - Україна переможе!
18.06.2025 17:24 Ответить
18.06.2025 17:31 Ответить
18.06.2025 18:09 Ответить
Молодці Козаки! Знищують і карають московитів!
Це не оті, зникаючі за кордоном, генпрокурори, від зеленського!
18.06.2025 21:47 Ответить
 
 