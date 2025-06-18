6 017 18
Воины Нацполиции артиллерийским "снайперским" выстрелом точно поразили вражескую пехоту. ВИДЕО
Бойцы подразделения сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции успешно ликвидировали группу вражеской пехоты благодаря слаженным действиям разведки и артиллерии.
Как сообщается на официальном канале бригады, разведчики обнаружили движение противника и оперативно передали координаты. Благодаря быстрому реагированию дежурного, информацию мгновенно передали на артиллерийские позиции, передает Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен высокоточным выстрелом калибром 122 мм - снаряд попал непосредственно в цель. Этот огневой удар получил неофициальное название "снайперский выстрел артиллерии" из-за исключительной точности поражения.
Топ комментарии
+7 Андрей Фещенко #474653
показать весь комментарий18.06.2025 16:33 Ответить Ссылка
+6 AbOriginal_UA
показать весь комментарий18.06.2025 16:38 Ответить Ссылка
+5 Дмитро Хлопченко #515233
показать весь комментарий18.06.2025 16:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Браво
Це не оті, зникаючі за кордоном, генпрокурори, від зеленського!