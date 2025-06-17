РУС
Тела 17 российских штурмовиков валяются на открытом поле на границе с Сумщиной. ВИДЕО

На границе с Сумской областью украинские силы обороны с беспилотника обнаружили и зафиксировали ликвидированную вражескую штурмовую группу россиян численностью 17 человек.

Тела всех 17 российских захватчиков остались на открытом поле валяться, сообщает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20627) ликвидация (4069) Сумская область (3681)
+12
Красиво лежат турЫсты, ровненько так расположились отдыхают перед Страшным Судом...
17.06.2025 22:17 Ответить
+6
Таке відчуття що їх просто поклали при взятті в полон. Якщо замочили-то й х@й би з ними.
17.06.2025 22:34 Ответить
+5
Скоро собаки розтягнуть кацапську бидлоту по нашом полю
і найгірше для наших песиків те ,
що можуть захворіти на сказ 👹


17.06.2025 22:18 Ответить
Через цих московитів, і утік Трамп з Канади, де проходить зустіч керівників країн G7??
Соромно йому стало, за підтримку московіта маніяка ??
17.06.2025 22:21 Ответить
Ви точно вважаєте що такій людині як Трамп може бути за щось соромно? Да Ви оптиміст ...
18.06.2025 08:56 Ответить
зомбі підрозділ у засідці
17.06.2025 22:21 Ответить
На відео мінімум один рухає руками, в тройкі що посередині кадра.
17.06.2025 22:28 Ответить
Таке відчуття що їх просто поклали при взятті в полон. Якщо замочили-то й х@й би з ними.
17.06.2025 22:34 Ответить
Які-ж вони гарнюні - так мают виглядати всі москалі!Слава ЗСУ!!!
17.06.2025 22:28 Ответить
Так это отличная идея, Аднако, - разложить "200" , а самому среди них залезть в мешок и ... спи, сколько хочешь.
17.06.2025 22:30 Ответить
Не сказав би що валяються. Скоріше складені.
17.06.2025 22:32 Ответить
На КПП валяются валенки, которые разбросаны ...
17.06.2025 23:42 Ответить
Так може бути, коли готують до евакуації, підтягують вручну до певної місцини, потім підбирають технікою
18.06.2025 08:50 Ответить
 
 