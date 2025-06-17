Тела 17 российских штурмовиков валяются на открытом поле на границе с Сумщиной. ВИДЕО

На границе с Сумской областью украинские силы обороны с беспилотника обнаружили и зафиксировали ликвидированную вражескую штурмовую группу россиян численностью 17 человек.

Тела всех 17 российских захватчиков остались на открытом поле валяться, сообщает Цензор.НЕТ.

