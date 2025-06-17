9 098 13
Тела 17 российских штурмовиков валяются на открытом поле на границе с Сумщиной. ВИДЕО
На границе с Сумской областью украинские силы обороны с беспилотника обнаружили и зафиксировали ликвидированную вражескую штурмовую группу россиян численностью 17 человек.
Тела всех 17 российских захватчиков остались на открытом поле валяться, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+12 Серый Вовк
показать весь комментарий17.06.2025 22:17 Ответить Ссылка
+6 Gary Grant
показать весь комментарий17.06.2025 22:34 Ответить Ссылка
+5 Amber
показать весь комментарий17.06.2025 22:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і найгірше для наших песиків те ,
що можуть захворіти на сказ 👹
Соромно йому стало, за підтримку московіта маніяка ??