УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5573 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
9 098 13

Тіла 17 російських штурмовиків валяються на відкритому полі на кордоні з Сумщиною. ВIДЕО

На кордоні з Сумщиною українські сили оборони з безпілотника виявили та зафіксували ліквідовану ворожу штурмову групу росіян чисельністю 17 осіб. 

Тіла всіх 17 російських загарбників залишились на відкритому полі валятися, повідомляє Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону спеціального призначення "Донбас" пробули без ротації в боях під Часовим Яром 94 доби. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) ліквідація (4461) Сумська область (4246)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Красиво лежат турЫсты, ровненько так расположились отдыхают перед Страшным Судом...
показати весь коментар
17.06.2025 22:17 Відповісти
+6
Таке відчуття що їх просто поклали при взятті в полон. Якщо замочили-то й х@й би з ними.
показати весь коментар
17.06.2025 22:34 Відповісти
+5
Скоро собаки розтягнуть кацапську бидлоту по нашом полю
і найгірше для наших песиків те ,
що можуть захворіти на сказ 👹


показати весь коментар
17.06.2025 22:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красиво лежат турЫсты, ровненько так расположились отдыхают перед Страшным Судом...
показати весь коментар
17.06.2025 22:17 Відповісти
Скоро собаки розтягнуть кацапську бидлоту по нашом полю
і найгірше для наших песиків те ,
що можуть захворіти на сказ 👹


показати весь коментар
17.06.2025 22:18 Відповісти
Через цих московитів, і утік Трамп з Канади, де проходить зустіч керівників країн G7??
Соромно йому стало, за підтримку московіта маніяка ??
показати весь коментар
17.06.2025 22:21 Відповісти
Ви точно вважаєте що такій людині як Трамп може бути за щось соромно? Да Ви оптиміст ...
показати весь коментар
18.06.2025 08:56 Відповісти
зомбі підрозділ у засідці
показати весь коментар
17.06.2025 22:21 Відповісти
На відео мінімум один рухає руками, в тройкі що посередині кадра.
показати весь коментар
17.06.2025 22:28 Відповісти
Таке відчуття що їх просто поклали при взятті в полон. Якщо замочили-то й х@й би з ними.
показати весь коментар
17.06.2025 22:34 Відповісти
Які-ж вони гарнюні - так мают виглядати всі москалі!Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
17.06.2025 22:28 Відповісти
Так это отличная идея, Аднако, - разложить "200" , а самому среди них залезть в мешок и ... спи, сколько хочешь.
показати весь коментар
17.06.2025 22:30 Відповісти
Не сказав би що валяються. Скоріше складені.
показати весь коментар
17.06.2025 22:32 Відповісти
На КПП валяются валенки, которые разбросаны ...
показати весь коментар
17.06.2025 23:42 Відповісти
Так може бути, коли готують до евакуації, підтягують вручну до певної місцини, потім підбирають технікою
показати весь коментар
18.06.2025 08:50 Відповісти
 
 