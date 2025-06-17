9 098 13
Тіла 17 російських штурмовиків валяються на відкритому полі на кордоні з Сумщиною. ВIДЕО
На кордоні з Сумщиною українські сили оборони з безпілотника виявили та зафіксували ліквідовану ворожу штурмову групу росіян чисельністю 17 осіб.
Тіла всіх 17 російських загарбників залишились на відкритому полі валятися, повідомляє Цензор.НЕТ.
і найгірше для наших песиків те ,
що можуть захворіти на сказ 👹
Соромно йому стало, за підтримку московіта маніяка ??