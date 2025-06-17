Окупант невчасно виліз з укриття і був ліквідований операторами безпілотників групи "Гострі Картузи". ВIДЕО

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України уразили російського піхотинця, який покинув своє укриття.

Як видно на опублікованих кадрах, щойно окупант виліз зі своєї схованки, одразу зрозумів, що скоїв фатальну помилку. Втім, далі ворожий солдат вчинив ще більш нерозважливо і намагався знищити наш безпілотник, - однак марно, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після важкого ураження орк все ж спробував повернутись в укриття, але на це вже не було сил. Пікантності додало сміття яке загорілося і трошки підсмажило півня", — зазначили бійці.

