Окупант невчасно виліз з укриття і був ліквідований операторами безпілотників групи "Гострі Картузи". ВIДЕО

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України уразили російського піхотинця, який покинув своє укриття.

Як видно на опублікованих кадрах, щойно окупант виліз зі своєї схованки, одразу зрозумів, що скоїв фатальну помилку. Втім, далі ворожий солдат вчинив ще більш нерозважливо і намагався знищити наш безпілотник, - однак марно, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після важкого ураження орк все ж спробував повернутись в укриття, але на це вже не було сил. Пікантності додало сміття яке загорілося і трошки підсмажило півня", — зазначили бійці.

Автор: 

+8
"Родился... Сдох... И пара дат -
В часы его последних дней...
Гниёт казах... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей..."
показати весь коментар
18.06.2025 05:09 Відповісти
+7
Та там всій балалайні не варто було з параші вилазити.
показати весь коментар
18.06.2025 00:03 Відповісти
+6
Кацапи ж теж дивляться на те , як іхні орки в нашій краіні здихають ,
але все одно пхаються до нас воювати !
Психи і наркомани , мабуть 😡
показати весь коментар
18.06.2025 00:22 Відповісти
Я бьі поменял казаха на якута. Казахи с нами официально не воюют
показати весь коментар
18.06.2025 10:50 Відповісти
Оренбуржжя, Саратов, Волгоград, Астрахань . аж по Урал і Західний Сибір - одна з найбільш чисельних національних меншин - саме казахи...
показати весь коментар
18.06.2025 11:02 Відповісти
Яка доля - існував як непотріб на расеї, поїхав на чужину і сдох нікому не потрібний.
показати весь коментар
18.06.2025 00:41 Відповісти
Ехал ванька убівать,а его убилі..
показати весь коментар
18.06.2025 01:54 Відповісти
Хочуть дуже грошей, виродки.
замість того, щоб підняти ту моль на вила
і вимагати нормальних зарплат і пенсій
вони лізуть спеціально в Україну здихати.
показати весь коментар
18.06.2025 06:51 Відповісти
Упало давление в системе, уровень крови падает, движок заклинило, до "СТО" далеко, приехал...
показати весь коментар
18.06.2025 07:37 Відповісти
Та ні, не так- сміття підсмажило сміття...
показати весь коментар
18.06.2025 08:21 Відповісти
То він просто страус. Трішки спалахнули його, а от голову вже не сили було сховати як слід, бо підбили центр прийняття рішень.
показати весь коментар
18.06.2025 10:01 Відповісти
Чого це невчасно виліз з укриття ? Дуже вчасно !
показати весь коментар
18.06.2025 10:44 Відповісти
Очередной миллионер скрепный ...
показати весь коментар
18.06.2025 18:55 Відповісти
 
 