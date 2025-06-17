6 350 13
Окупант невчасно виліз з укриття і був ліквідований операторами безпілотників групи "Гострі Картузи". ВIДЕО
Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України уразили російського піхотинця, який покинув своє укриття.
Як видно на опублікованих кадрах, щойно окупант виліз зі своєї схованки, одразу зрозумів, що скоїв фатальну помилку. Втім, далі ворожий солдат вчинив ще більш нерозважливо і намагався знищити наш безпілотник, - однак марно, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після важкого ураження орк все ж спробував повернутись в укриття, але на це вже не було сил. Пікантності додало сміття яке загорілося і трошки підсмажило півня", — зазначили бійці.
Топ коментарі
+8 Яр Холодний
показати весь коментар18.06.2025 05:09 Відповісти Посилання
+7 Luka Lukich #363772
показати весь коментар18.06.2025 00:03 Відповісти Посилання
+6 Amber
показати весь коментар18.06.2025 00:22 Відповісти Посилання
але все одно пхаються до нас воювати !
Психи і наркомани , мабуть 😡
В часы его последних дней...
Гниёт казах... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей..."
замість того, щоб підняти ту моль на вила
і вимагати нормальних зарплат і пенсій
вони лізуть спеціально в Україну здихати.