Оккупант несвоевременно вылез из укрытия и был ликвидирован операторами беспилотников группы "Гострі Картузи".. ВИДЕО

Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поразили российского пехотинца, который покинул свое укрытие.

Как видно на опубликованных кадрах, как только оккупант вылез из своего тайника, сразу понял, что совершил роковую ошибку. Впрочем, дальше вражеский солдат поступил еще более безрассудно и пытался уничтожить наш беспилотник, - однако тщетно, сообщает Цензор.НЕТ.

"После тяжелого поражения орк все же попытался вернуться в укрытие, но на это уже не было сил. Пикантности добавил мусор, который загорелся и немножко поджарил петуха", - отметили бойцы.

