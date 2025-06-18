РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
6 350 13

Оккупант несвоевременно вылез из укрытия и был ликвидирован операторами беспилотников группы "Гострі Картузи".. ВИДЕО

Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поразили российского пехотинца, который покинул свое укрытие.

Как видно на опубликованных кадрах, как только оккупант вылез из своего тайника, сразу понял, что совершил роковую ошибку. Впрочем, дальше вражеский солдат поступил еще более безрассудно и пытался уничтожить наш беспилотник, - однако тщетно, сообщает Цензор.НЕТ.

"После тяжелого поражения орк все же попытался вернуться в укрытие, но на это уже не было сил. Пикантности добавил мусор, который загорелся и немножко поджарил петуха", - отметили бойцы.

Также смотрите: Тела 17 российских штурмовиков валяются на открытом поле на границе с Сумской областью. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) ликвидация (4069) Национальная гвардия (2234)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Родился... Сдох... И пара дат -
В часы его последних дней...
Гниёт казах... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей..."
показать весь комментарий
18.06.2025 05:09 Ответить
+7
Та там всій балалайні не варто було з параші вилазити.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:03 Ответить
+6
Кацапи ж теж дивляться на те , як іхні орки в нашій краіні здихають ,
але все одно пхаються до нас воювати !
Психи і наркомани , мабуть 😡
показать весь комментарий
18.06.2025 00:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та там всій балалайні не варто було з параші вилазити.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:03 Ответить
Кацапи ж теж дивляться на те , як іхні орки в нашій краіні здихають ,
але все одно пхаються до нас воювати !
Психи і наркомани , мабуть 😡
показать весь комментарий
18.06.2025 00:22 Ответить
"Родился... Сдох... И пара дат -
В часы его последних дней...
Гниёт казах... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей..."
показать весь комментарий
18.06.2025 05:09 Ответить
Я бьі поменял казаха на якута. Казахи с нами официально не воюют
показать весь комментарий
18.06.2025 10:50 Ответить
Оренбуржжя, Саратов, Волгоград, Астрахань . аж по Урал і Західний Сибір - одна з найбільш чисельних національних меншин - саме казахи...
показать весь комментарий
18.06.2025 11:02 Ответить
Яка доля - існував як непотріб на расеї, поїхав на чужину і сдох нікому не потрібний.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:41 Ответить
Ехал ванька убівать,а его убилі..
показать весь комментарий
18.06.2025 01:54 Ответить
Хочуть дуже грошей, виродки.
замість того, щоб підняти ту моль на вила
і вимагати нормальних зарплат і пенсій
вони лізуть спеціально в Україну здихати.
показать весь комментарий
18.06.2025 06:51 Ответить
Упало давление в системе, уровень крови падает, движок заклинило, до "СТО" далеко, приехал...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:37 Ответить
Та ні, не так- сміття підсмажило сміття...
показать весь комментарий
18.06.2025 08:21 Ответить
То він просто страус. Трішки спалахнули його, а от голову вже не сили було сховати як слід, бо підбили центр прийняття рішень.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:01 Ответить
Чого це невчасно виліз з укриття ? Дуже вчасно !
показать весь комментарий
18.06.2025 10:44 Ответить
Очередной миллионер скрепный ...
показать весь комментарий
18.06.2025 18:55 Ответить
 
 