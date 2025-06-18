6 350 13
Оккупант несвоевременно вылез из укрытия и был ликвидирован операторами беспилотников группы "Гострі Картузи".. ВИДЕО
Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поразили российского пехотинца, который покинул свое укрытие.
Как видно на опубликованных кадрах, как только оккупант вылез из своего тайника, сразу понял, что совершил роковую ошибку. Впрочем, дальше вражеский солдат поступил еще более безрассудно и пытался уничтожить наш беспилотник, - однако тщетно, сообщает Цензор.НЕТ.
"После тяжелого поражения орк все же попытался вернуться в укрытие, но на это уже не было сил. Пикантности добавил мусор, который загорелся и немножко поджарил петуха", - отметили бойцы.
але все одно пхаються до нас воювати !
Психи і наркомани , мабуть 😡
В часы его последних дней...
Гниёт казах... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей..."
замість того, щоб підняти ту моль на вила
і вимагати нормальних зарплат і пенсій
вони лізуть спеціально в Україну здихати.