РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8028 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
3 869 2

Пограничники атаковали точки взлета вражеских БПЛА и ликвидировали 26 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач на севере Харьковщины. Артиллерийские подразделения бригады "Гарт" нанесли удары по опорным пунктам врага на Волчанском направлении.

Обстрелами поражены точки взлета вражеских БПЛА и места сосредоточения личного состава противника. Обезврежено 26 оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины Нацполиции артиллерийским "снайперским" выстрелом точно поразили вражескую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20641) Госпогранслужба (6862) уничтожение (7978)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чим це наші прикордонники їх криють ?
показать весь комментарий
18.06.2025 21:32 Ответить
Навіщо ви про це повідомляєте? Атакуйте кожен день десятками і без розголосу. Навіщо щоб про це знав противник?
показать весь комментарий
19.06.2025 06:10 Ответить
 
 