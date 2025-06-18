3 869 2
Пограничники атаковали точки взлета вражеских БПЛА и ликвидировали 26 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач на севере Харьковщины. Артиллерийские подразделения бригады "Гарт" нанесли удары по опорным пунктам врага на Волчанском направлении.
Обстрелами поражены точки взлета вражеских БПЛА и места сосредоточения личного состава противника. Обезврежено 26 оккупантов, передает Цензор.НЕТ.
