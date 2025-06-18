УКР
11 942 43

"Птахи Мадяра" лише за добу уразили 696 унікальних цілей противника. ВIДЕО 18+

Українські дронарі з 414 окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" лише за 18 червня ліквідували 171 російського загарбника. За 24 години було уражено 696 унікальних цілей противника.

Відповідним відео поділився у себе у соцмережах командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Броуді.

Автор: 

+28
Слава нашим захисникам!
18.06.2025 20:40 Відповісти
+15
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
18.06.2025 20:45 Відповісти
+8
Хоро-хоро-ХОРОШО то как...Слава ЗСУ!
18.06.2025 20:40 Відповісти
18.06.2025 20:40 Відповісти
18.06.2025 20:40 Відповісти
18.06.2025 20:45 Відповісти
Это не "птахи мадяра» а СБС
18.06.2025 20:46 Відповісти
Статистики всех СБС а 414 обрбс входит в сухопутные войска
18.06.2025 23:57 Відповісти
Силы беспилотных систем Украины включают в себя несколько отдельных подразделений, в том числе 412-й отдельный полк «Nemesis», 413-й отдельный батальон «Рейд», 424-й отдельный батальон «Svarog», 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, батальон «Flying Skull», 59-ю отдельную штурмовую бригаду «Степные хищники» и 9-ю отдельную бригаду.
19.06.2025 00:00 Відповісти
Найбільш задоволені будуть родичі. Отримають півтора лімона дерев'яних , звісно якщо ті що "сваіх нє брасают" не запишуть цього "заваеватєля" в безвісти пропавші.
18.06.2025 20:48 Відповісти
Откуда такая уверенность? На лицо дезертирство на тот свет ) Там уже стараются не платить бюджет не выдерживает
18.06.2025 21:53 Відповісти
Ніякої "увєрєнності". Умови контракту. І матеріали в змі про намагання родичів отримати "сваі законниє" через суд. А один із варіантів "как нє платіть" в першому пості.
18.06.2025 22:04 Відповісти
кров тече, кишки лізуть, сьодні празник у мух!! ))
18.06.2025 20:51 Відповісти
Вроде не бездельники и могли бы жить
18.06.2025 20:54 Відповісти
Андрєй жаліється на узкоязичних
18.06.2025 21:56 Відповісти
не лише птахи, це спільними зусиллями СБС та Лінії дронів. статистику відносно своїх птахів Мадяр вже не озвучує, напевно хизуватись нічим.
18.06.2025 21:09 Відповісти
Оце двіжуха. Все як заповідав .уйло. А міг здохнуть в бібінях від бояри чи передозу.
18.06.2025 21:30 Відповісти
навіщо переводити ********** один скид і каліка.чим більше в рашці буде калік тим краще.
18.06.2025 21:43 Відповісти
зараз мухи налетять і будуть начиняти їх личинками
18.06.2025 21:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vLQ0brgHqJA&list=PLiqjS11_-NtbFJJK5ikAZeVeq28IxepWW&index=5&pp=iAQB8AUB0gcJCdQJAYcqIYzv просто кілограм щура
18.06.2025 21:48 Відповісти
дякуємо!!
18.06.2025 21:50 Відповісти
Они выклюют твою печень, сожрут твой ливер, кацап!
Птахи - як завжди, стисло й по ділу.
18.06.2025 22:12 Відповісти
Коли будуть наступні серії про раколовку?
18.06.2025 22:15 Відповісти
Птахи Роберта працюють.
Ефектно і Ефективно.
18.06.2025 22:30 Відповісти
Всі, кого це стосується, зверніть увагу на пост Сергія "Флеш".
Цитую:

"Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках.

Росія з такою динамікою"рознесе" нам всю країну Шахедами.

Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують.

Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець.

Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню+ РЕБ+мала авіація. Часу у нас немає."

Джерело: https://t.me/serhii_flash/5765
18.06.2025 22:48 Відповісти
ТО ТРЕБА ЩЕ ПТАХІВ ВАСИЛЯ, АНТІНА, ПЕТРА, ОРЕСТА ...!)
19.06.2025 03:15 Відповісти
Раскрылся внутренний мир орка.
19.06.2025 09:34 Відповісти
Кацапи- дегенерати, лізуть подихати за Яхти ти Замки Х7йла й шобли його.
Нормальні люди не лізуть з війною до сусідів! Нелюди та дегенерати- Кацапи.
19.06.2025 10:10 Відповісти
😁
19.06.2025 10:56 Відповісти
не розумію,, що там ці таргани по полях по одному бігають?
19.06.2025 12:20 Відповісти
 
 