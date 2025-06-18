11 942 43
"Птахи Мадяра" лише за добу уразили 696 унікальних цілей противника. ВIДЕО 18+
Українські дронарі з 414 окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" лише за 18 червня ліквідували 171 російського загарбника. За 24 години було уражено 696 унікальних цілей противника.
Відповідним відео поділився у себе у соцмережах командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Броуді.
Птахи - як завжди, стисло й по ділу.
Ефектно і Ефективно.
Цитую:
"Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках.
Росія з такою динамікою"рознесе" нам всю країну Шахедами.
Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують.
Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець.
Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню+ РЕБ+мала авіація. Часу у нас немає."
Джерело: https://t.me/serhii_flash/5765
Нормальні люди не лізуть з війною до сусідів! Нелюди та дегенерати- Кацапи.