"Птахи Мадяра" лише за добу уразили 696 унікальних цілей противника. ВIДЕО 18+

Українські дронарі з 414 окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" лише за 18 червня ліквідували 171 російського загарбника. За 24 години було уражено 696 унікальних цілей противника.

Відповідним відео поділився у себе у соцмережах командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Броуді.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр знищили БМП, вантажівку, генератор та антену зв’язку російських загарбників. ВIДЕО