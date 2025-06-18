УКР
Бійці 3 ОШБр знищили БМП, вантажівку, генератор та антену зв’язку російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили БМП, вантажівку, генератор та антену зв'язку російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, також наші воїни ліквідували живу силу противника.

ліквідація (4462) знищення (8296) 3 Окрема штурмова бригада (497)
Якісна бригада - якісна робота!
ІІІ-тя, Честь Вам і хвала!
показати весь коментар
18.06.2025 22:15 Відповісти
 
 