Бійці 3 ОШБр знищили БМП, вантажівку, генератор та антену зв’язку російських загарбників. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили БМП, вантажівку, генератор та антену зв'язку російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, також наші воїни ліквідували живу силу противника.
ІІІ-тя, Честь Вам і хвала!