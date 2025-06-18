УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3754 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
5 263 4

Окупанти спробували штурмувати наші позиції: знищено 15 одиниць важкої техніки, 8 одиниць мототехніки. ВIДЕО

Поблизу Костянтинівки російські загарбники здійснили спробу масштабного механізованого штурму.

В результаті було спалено 15 одиниць важкої техніки, 8 одиниць мототехніки та ліквідовано кілька десятків ворожих солдатів, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Птахи Мадяра" лише за добу уразили 696 унікальних цілей противника. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18793) штурм (275) знищення (8296) Донецька область (9660) Покровський район (1026) Костянтинівка (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І дарагая нє узнаєть, какой у ванькі бил конєц...
показати весь коментар
18.06.2025 22:27 Відповісти
"... украсят утреннєй пейзаж.."
показати весь коментар
18.06.2025 23:23 Відповісти
Щось, там, якутам не зайшло... Біла полярна лисичка тікети до накабздону принесла?
показати весь коментар
18.06.2025 23:21 Відповісти
КрасунчЕГи. Просто немає слів.
Дяка.
показати весь коментар
18.06.2025 23:55 Відповісти
 
 