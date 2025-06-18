5 263 4
Окупанти спробували штурмувати наші позиції: знищено 15 одиниць важкої техніки, 8 одиниць мототехніки. ВIДЕО
Поблизу Костянтинівки російські загарбники здійснили спробу масштабного механізованого штурму.
В результаті було спалено 15 одиниць важкої техніки, 8 одиниць мототехніки та ліквідовано кілька десятків ворожих солдатів, інформує Цензор.НЕТ.
