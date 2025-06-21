Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 010 390 осіб (+1060 за добу), 10 955 танків, 29 393 артсистеми, 22 865 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 010 390 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1010390 (+1060) осіб
танків - 10955 (+1) од
бойових броньованих машин - 22865 (+5) од
артилерійських систем - 29393 (+19) од
РСЗВ - 1421 (+0) од
засоби ППО - 1188 (+0) од
літаків - 416 (+0) од
гелікоптерів - 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41422 (+123)
крилаті ракети - 3369 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0) од
підводні човни - 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн - 52617 (+116) од
спеціальна техніка - 3920 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
В 2024 году в рф было выдано 138 тысяч протезов ног, на 51% больше, чем годом ранее."