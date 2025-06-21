УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 010 390 осіб (+1060 за добу), 10 955 танків, 29 393 артсистеми, 22 865 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

зіткнення двох мотоштурмовиків армії рф

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 010 390 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1010390 (+1060) осіб

танків - 10955 (+1) од

бойових броньованих машин - 22865 (+5) од

артилерійських систем - 29393 (+19) од

РСЗВ - 1421 (+0) од

засоби ППО - 1188 (+0) од

літаків - 416 (+0) од

гелікоптерів - 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41422 (+123)

крилаті ракети - 3369 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0) од

підводні човни - 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн - 52617 (+116) од

спеціальна техніка - 3920 (+0)

Воїни 92 ОШБр дронами-камікадзе ліквідували 7 російських солдатів, ще 2 — поранили. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

+15
Історія з Асланом:

21.06.2025 09:02 Відповісти
21.06.2025 09:02 Відповісти
+7
Перші десять тисяч другого мільйона
21.06.2025 08:57 Відповісти
21.06.2025 08:57 Відповісти
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.06.2025 08:07 Відповісти
21.06.2025 08:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.06.2025 08:07 Відповісти
21.06.2025 08:07 Відповісти
Ніякого бога не існує, бо якби існував то ракети не летіли на дітей, тому не згадуй цю дурнувату вигадку - це херня на пістній олії.
21.06.2025 13:14 Відповісти
21.06.2025 13:14 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває
21.06.2025 08:55 Відповісти
21.06.2025 08:55 Відповісти
Перші десять тисяч другого мільйона
21.06.2025 08:57 Відповісти
21.06.2025 08:57 Відповісти
Історія з Асланом:

21.06.2025 09:02 Відповісти
21.06.2025 09:02 Відповісти
пізно кацапи схаменулись. Зараз броні дефіцит, а без броні здаватись у полон безпонтово - нема підйомних на нове життя у Європах.
21.06.2025 12:11 Відповісти
21.06.2025 12:11 Відповісти
@ "Кстати, насчёт "ноги русского солдата".
В 2024 году в рф было выдано 138 тысяч протезов ног, на 51% больше, чем годом ранее."
21.06.2025 09:16 Відповісти
21.06.2025 09:16 Відповісти
21.06.2025 09:18 Відповісти
21.06.2025 09:18 Відповісти
Ці 138 тисяч ног русского солдата назавжди залишаться в українській землі. Шкода землю.
21.06.2025 09:34 Відповісти
21.06.2025 09:34 Відповісти
Броня по вихідним просідає.
21.06.2025 09:30 Відповісти
21.06.2025 09:30 Відповісти
Реакція ворога на бойову роботу "Мадяра" після його призначення командуючим СБС ЗСУ:



21.06.2025 13:05 Відповісти
21.06.2025 13:05 Відповісти
 
 