УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3754 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 906 4

Воїни 92 ОШБр дронами-камікадзе ліквідували 7 російських солдатів, ще 2 — поранили. ВIДЕО

Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка дронами-камікадзе завдали серії ударів по ворожій піхоті.

Зазначається, що в результаті роботи екіпажів "Ахіллес" було ліквідовано 7 окупантів, ще 2 — поранено, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупанти спробували штурмувати наші позиції: знищено 15 одиниць важкої техніки, 8 одиниць мототехніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18793) ліквідація (4462) 92 окрема штурмова бригада (264)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ 24/7 виправляють помилку еволюції на планеті Земля.
показати весь коментар
18.06.2025 23:31 Відповісти
Захисникам України, щира подяка від тих, хто не може уже захищати Україну!
Слава Україні!
показати весь коментар
19.06.2025 00:50 Відповісти
Жах для "помилок еволюції")))
Підрозділу - Честь!
показати весь коментар
19.06.2025 01:11 Відповісти
чудово..
показати весь коментар
19.06.2025 03:51 Відповісти
 
 