Воїни 92 ОШБр дронами-камікадзе ліквідували 7 російських солдатів, ще 2 — поранили. ВIДЕО
Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка дронами-камікадзе завдали серії ударів по ворожій піхоті.
Зазначається, що в результаті роботи екіпажів "Ахіллес" було ліквідовано 7 окупантів, ще 2 — поранено, інформує Цензор.НЕТ.
