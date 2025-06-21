Впродовж 20 червня на фронті відбулося 157 боєзіткнень, ЗСУ знешкодили 204 окупанти на Покровському напрямку, - Генштаб

Впродовж доби 20 червня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 40 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки та Вовчанська, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в напрямках Степової Новоселівки та Голубівки – отримав відсіч.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Українські підрозділи відбили всі сім атак противника.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 18 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Наші захисники відбили 43 штурми, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено дві ворожі гармати.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Вільного Поля та Шевченка. Ще шість боєзіткнень тривають.

Інші напрямки

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки. Авіаційного удару зазнали населені пункти Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.

