В течение 20 июня на фронте произошло 157 боестолкновений, ВСУ обезвредили 204 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб

В течение суток 20 июня на фронте произошло 157 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 847 дронов-камикадзе и осуществили 3445 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 40 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых бомб, осуществил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Зеленого, Глубокого, Каменки и Волчанска, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг совершил три попытки наступления в направлениях Степной Новоселовки и Голубовки - получил отпор.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг семь раз атаковал в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Украинские подразделения отбили все семь атак противника.

На Торецком направлении сегодня произошло 18 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Делиевки, Щербановки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надиевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгорного. Наши защитники отбили 43 штурма, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 204 оккупанта, из которых 110 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть мотоциклов, два терминала спутниковой связи, одно орудие, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены два вражеских орудия.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Отрадного, Богатыря, Веселого, Вольного Поля и Шевченко. Еще шесть боестолкновений продолжаются.

Другие направления

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю и Зализнычному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки. Авиационному удару подверглись населенные пункты Червона Криница, Васильевка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно атаковал позиции наших защитников.

