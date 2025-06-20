На фронте зафиксировано 91 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 20 июня общее количество боевых столкновений на фронте составляет 91.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Елино Черниговской области; Прогресс, Большая Писаревка, Марьино, Покровка, Майское Сумской области; Лемищина Харьковской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Зеленого и Волчанска, три атаки еще продолжаются.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в направлении Степной Новоселовки, боестолкновение завершено.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.
На Сиверском направлении в районе Григорьевки противник один раз атаковал позиции наших войск, боестолкновение завершено.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили все четыре атаки.
На Торецком направлении враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Яблоневки. Четыре штурмовые действия захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Надиевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгорного. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Отрадного, Багатыря, Вольного Поля и Шевченко.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю, штурмовых действий противник не проводил.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На своєму правому фланзі російські війська просунулися в районі Коптєвого і продовжують штурмувати у напрямку Новотроїцького (на північний захід).
В районі Мирного точаться бої за західну околицю.
Між Малінівкою та Єлизаветівкою противник закрив «кишеню».
На лівому фланзі від супротивника українські війська відбили всі атаки противника в районі Котлиного та Удачного.
В районі Новосергіївки бої продовжуються."