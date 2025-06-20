На фронте зафиксировано 91 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 20 июня общее количество боевых столкновений на фронте составляет 91.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Елино Черниговской области; Прогресс, Большая Писаревка, Марьино, Покровка, Майское Сумской области; Лемищина Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Зеленого и Волчанска, три атаки еще продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в направлении Степной Новоселовки, боестолкновение завершено.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Сиверском направлении в районе Григорьевки противник один раз атаковал позиции наших войск, боестолкновение завершено.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили все четыре атаки.

На Торецком направлении враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Яблоневки. Четыре штурмовые действия захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Надиевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгорного. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Отрадного, Багатыря, Вольного Поля и Шевченко.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.