На фронті зафіксовано 91 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 20 червня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 91.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Єліне Чернігівської області; Прогрес, Велика Писарівка, Мар’їне, Покровка, Майське Сумської області; Леміщине Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 18 ворожих атак, ще шість боєзіткнень тривають. Авіація загарбників завдала 6 ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Зеленого та Вовчанська, три атаки ще тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку в напрямку Степової Новоселівки, боєзіткнення завершено.

Читайте: Армія РФ активізувала штурми на Сіверському напрямку: зросла інтенсивність атак і використання дронів, - ОТУ "Луганськ"

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ, боєзіткнення завершено.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили всі чотири атаки.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Яблунівки. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили шість штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах Одрадного, Багатиря, Вільного Поля та Шевченка.

Читайте: Масоване застосування бронетехніки та мотопідрозділів фіксується на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.