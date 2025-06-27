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Новини Підтримка України
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Мерц: Німеччина продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні

канцлер Німеччини Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна і надалі надаватиме Україні повну підтримку в умовах війни.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Австрії Крістіаном Штокером у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина продовжуватиме надавати Україні всебічну підтримку… Україна може на це покластися", - заявив Мерц.

Він зазначив, що це питання було узгоджене на рівні лідерів держав і урядів під час саміту НАТО та Європейської Ради, які відбулися раніше цього тижня.

Канцлер також наголосив, що допомога включає роботу над посиленням санкцій Євросоюзу проти Росії. "Ми також продовжуватимемо переконувати Вашингтон, щоб звідти Москві було надіслано чіткий сигнал", - додав він.

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Автор: 

Німеччина (7511) Мерц Фрідріх (171)


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27.06.2025 15:58 Відповісти
Про Тауруси вже ніхто не згадує ...?
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27.06.2025 16:10 Відповісти
Только помощь осядет в карманах ЗЕ К.О.!!!
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27.06.2025 16:51 Відповісти
Дякуємо Німеччині! На щастя сильні країни Європи на нашому боці.
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27.06.2025 18:56 Відповісти
 
 