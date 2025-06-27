Мерц: Німеччина продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна і надалі надаватиме Україні повну підтримку в умовах війни.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Австрії Крістіаном Штокером у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина продовжуватиме надавати Україні всебічну підтримку… Україна може на це покластися", - заявив Мерц.

Він зазначив, що це питання було узгоджене на рівні лідерів держав і урядів під час саміту НАТО та Європейської Ради, які відбулися раніше цього тижня.

Канцлер також наголосив, що допомога включає роботу над посиленням санкцій Євросоюзу проти Росії. "Ми також продовжуватимемо переконувати Вашингтон, щоб звідти Москві було надіслано чіткий сигнал", - додав він.

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