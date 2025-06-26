Саміт ЄС не ухвалив спільну заяву на підтримку України через опір Угорщини

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі 26 червня не змогли одноголосно схвалити спільну заяву щодо підтримки України. Документ підтримали 26 країн-членів блоку, виступила проти лише одна Угорщина.

Комюніке опубліковане на сайті Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише "Суспільне", комюніке Євроради не підтримала Угорщина через "стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України".

У цьому документі країни ЄС підтвердили свою підтримку України на шляху її до членства в ЄС.

Лідери ЄС привітали значний прогрес у реформах, закликали активізувати роботу над вступом і відзначили готовність відкрити перший переговорний кластер. Питання членства України в ЄС планують обговорити на наступному саміті.

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Також усі країни ЄС, окрім Угорщини, зобов’язалися продовжувати надавати Україні фінансову підтримку. Так, у 2025 році блок обіцяє надати 30,6 млрд євро.

Крім того, Єврорада закликала держави-члени продовжувати закривати нагальні військові та оборонні потреби України.

У документі Європейська Рада вкотре підтвердила свою підтримку миру в Україні, засудила нещодавні атаки Росії та закликала до негайного припинення вогню й конструктивного діалогу.

Лідери ЄС також наголосили на важливості гуманітарних зусиль: зокрема, звільнення полонених, повернення депортованих цивільних та дітей, яких незаконно вивезли до Росії та Білорусі.

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