Саміт ЄС не ухвалив спільну заяву на підтримку України через опір Угорщини
Лідери ЄС на саміті в Брюсселі 26 червня не змогли одноголосно схвалити спільну заяву щодо підтримки України. Документ підтримали 26 країн-членів блоку, виступила проти лише одна Угорщина.
Комюніке опубліковане на сайті Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише "Суспільне", комюніке Євроради не підтримала Угорщина через "стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України".
У цьому документі країни ЄС підтвердили свою підтримку України на шляху її до членства в ЄС.
Лідери ЄС привітали значний прогрес у реформах, закликали активізувати роботу над вступом і відзначили готовність відкрити перший переговорний кластер. Питання членства України в ЄС планують обговорити на наступному саміті.
Також усі країни ЄС, окрім Угорщини, зобов’язалися продовжувати надавати Україні фінансову підтримку. Так, у 2025 році блок обіцяє надати 30,6 млрд євро.
Крім того, Єврорада закликала держави-члени продовжувати закривати нагальні військові та оборонні потреби України.
У документі Європейська Рада вкотре підтвердила свою підтримку миру в Україні, засудила нещодавні атаки Росії та закликала до негайного припинення вогню й конструктивного діалогу.
Лідери ЄС також наголосили на важливості гуманітарних зусиль: зокрема, звільнення полонених, повернення депортованих цивільних та дітей, яких незаконно вивезли до Росії та Білорусі.
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але собака вперто не хотіла ту блоху з себе скинути.
А ОСЬ ОРБАН ДОБРЕ РОЗУМІЄ ЩО УГОРЦІ ЗАЙМАЮТЬ НЕ СВОЇ ЗЕМЛІ, а землі словʼян . А коли не своє - то свербить страх
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.
https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
👉 Угри воювали і притісняли інші народи пізніше через століття коли прижилися і тоді їх стало багато і почули силу а прийшли угри смиренні як прохачі
https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
"країни Осі" - це термін, що використовується для позначення військово-політичного союзу між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією.
до "Осі" тоді також приєдналися інші країни: Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія, Фінляндія (частково).
А наразі ми що маємо? 🤓👀
А чому їх ніхто з колег не спитає, чому вони подались в розбіжності?
Обралися, дехто навіть по списку партії, чи з-за її допомоги по мажоритарці, зареєєструвалися - і пішли "з власною думкою та особливою позицією" до фракцій поліьтичних супротивників.
І навіть не потрібно здогадуватися чому пішли.
А на прутінських смоктунів, орбана і фіцо, Європейським Лідерам байдуже, вони свою СПРАВУ роблять для України!!
Предоставить беспрепятственный коридор полчищам Орды до границ Венгрии и Словакии и оказать всемерное содействие в переброске в этом направлении бурятских танкистов и кадыровских кавалеристов.
А так же предложить услуги по ускоренной транспортировке венгров и словак в направлении сибирских концлагерей ГУЛАГа.
Все довольны и на логистике можно подзаработать.
Хіба що - він же ж обов'язково полетить на мокшу лоповісти ***** про виконані/невиконані завдання... Може, десь по дорозі? Якби ж то поляки десь підсобили б...
Більшості вже байдуже що там каже Європа, торбан фріцо і інша х...я.
Абсолютно зрозуміло, що у 26 країн є потужні важелі аби протистояти деструктивній і продажній політиці торбана та фріцо, але хтост десь там намалював, що ми маємо триматися до 2030 року, хоч до останього, тому торбан виконує з фріцо найбруднішу роботу, яку йому доручили інші європейські лідори та ще і ху...ло підпрягся. Двійни профіт.