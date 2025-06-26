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Новини Підтримка України Угорщина проти підтримки України Саміт ЄС
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Саміт ЄС не ухвалив спільну заяву на підтримку України через опір Угорщини

Країни на саміті ЄС не ухвалили заяву на підтримку України через Угорщину

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі 26 червня не змогли одноголосно схвалити спільну заяву щодо підтримки України. Документ підтримали 26 країн-членів блоку, виступила проти лише одна Угорщина. 

Комюніке опубліковане на сайті Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише "Суспільне", комюніке Євроради не підтримала Угорщина через "стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України".

У цьому документі країни ЄС підтвердили свою підтримку України на шляху її до членства в ЄС.

Лідери ЄС привітали значний прогрес у реформах, закликали активізувати роботу над вступом і відзначили готовність відкрити перший переговорний кластер. Питання членства України в ЄС планують обговорити на наступному саміті.

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Також усі країни ЄС, окрім Угорщини, зобов’язалися продовжувати надавати Україні фінансову підтримку. Так, у 2025 році блок обіцяє надати 30,6 млрд євро.

Крім того, Єврорада закликала держави-члени продовжувати закривати нагальні військові та оборонні потреби України.

У документі Європейська Рада вкотре підтвердила свою підтримку миру в Україні, засудила нещодавні атаки Росії та закликала до негайного припинення вогню й конструктивного діалогу.

Лідери ЄС також наголосили на важливості гуманітарних зусиль: зокрема, звільнення полонених, повернення депортованих цивільних та дітей, яких незаконно вивезли до Росії та Білорусі.

Читайте також: ЄС із початку великої війни надав Україні понад 158 мільярдів євро. Більше третини суми – це військова підтримка

Автор: 

Угорщина (2358) підтримка (629) Євросоюз (13767)


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Топ коментарі
+20
блоха на тілі собаки так погладшала що стала розміром з кота.
але собака вперто не хотіла ту блоху з себе скинути.
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26.06.2025 21:57 Відповісти
+9
Одноголосне прийняття будь якого ріщення ЄС це біль схоже на психіатричне відділення з різними палатами.
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26.06.2025 22:00 Відповісти
+9
ну и нахрен идти в этот Евросоюз если там такие гниды и дибилы как Орбан??
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26.06.2025 22:03 Відповісти
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блоха на тілі собаки так погладшала що стала розміром з кота.
але собака вперто не хотіла ту блоху з себе скинути.
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26.06.2025 21:57 Відповісти
І так хтіла зігнати, що аж лапой не пошевелила, тіки вговарювала, висловлюючи глибоке занепокоєння та величезну стурбованість, що блєдь за собаки пішли такі??)
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26.06.2025 22:34 Відповісти
я ж і кажу жах!
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26.06.2025 23:33 Відповісти
У Печкина лисопеду не було - тому він був злий.
А ОСЬ ОРБАН ДОБРЕ РОЗУМІЄ ЩО УГОРЦІ ЗАЙМАЮТЬ НЕ СВОЇ ЗЕМЛІ, а землі словʼян . А коли не своє - то свербить страх

Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
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26.06.2025 21:58 Відповісти
Угри взагалі не воювали а прийшли пішки з возами, жінками, дітьми, і худобою так місяцями пішки йшли і їх волхви домовилися з волхвами по добру по злагоді дати їх народу кусок ЗЕМЛІ І ВОДОЙМИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ. І НАШІ ПРЕДКИ ПОЗВОЛИЛИ ПО СВОЇЙ ВОЛІ ДАТИ УГРАМ МІСЦЕ ДЛЯ ЖИТТЯ СВОЄЇ ЗЕМЛІ

👉 Угри воювали і притісняли інші народи пізніше через століття коли прижилися і тоді їх стало багато і почули силу а прийшли угри смиренні як прохачі
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26.06.2025 22:00 Відповісти
Таємниця історії племені полян

https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
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26.06.2025 22:08 Відповісти
Одноголосне прийняття будь якого ріщення ЄС це біль схоже на психіатричне відділення з різними палатами.
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26.06.2025 22:00 Відповісти
Або дуже зручний механізм для затягування часу..
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26.06.2025 23:25 Відповісти
Нічого . Наступного року - Вітє прийдється - вийті , то ж все повинно наладитись .
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26.06.2025 22:03 Відповісти
ну и нахрен идти в этот Евросоюз если там такие гниды и дибилы как Орбан??
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26.06.2025 22:03 Відповісти
Ти давай дуй у кацапстан, бо мови словʼян не знаешь
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26.06.2025 22:09 Відповісти
не в языке дело а в поступках человека.
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26.06.2025 22:20 Відповісти
На «ЯЗИКЕ раши» соромно говорити . А вам не соромно . У вас мовний дебилизм?
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26.06.2025 22:27 Відповісти
Орбан для Євросозу незамінимий кадр: якщо Євросоюз хоче відмовити в чомусь Україні, в гру вводиться Орбан. Євросоюз говорить Україні, мовляв , ми б раді, та Орбан проти. Ось так продвинуті європейці нахабно і цинічно дурять Україну.
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26.06.2025 22:27 Відповісти
може хтось достреле ту дику собаку...
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26.06.2025 22:05 Відповісти
і кого те здивувало?
"країни Осі" - це термін, що використовується для позначення військово-політичного союзу між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією.

до "Осі" тоді також приєдналися інші країни: Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія, Фінляндія (частково).
А наразі ми що маємо? 🤓👀

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26.06.2025 22:08 Відповісти
Ловлять?
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26.06.2025 22:13 Відповісти
Є можливість відправити мадяр, словаків, а за потребу - ще когось: просто створити каоліцію країн ЄС, які підтримують Україну. Приймати рішення на рівні каоліції, де кожна країна бере на себе певні зобов'язання, а не від ЄС. Різних полудурків на засідання не запрошувати і їх думку ігнорувати. Таким чином, і статут ЄС, доки його не змінили, не порушується і ніхто не заважатиме.
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26.06.2025 22:17 Відповісти
Навіщо Євросоюз терпить продажну свиню Орбана та Фіцо?
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26.06.2025 22:19 Відповісти
Можна питання? А шо це змінить?
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26.06.2025 22:20 Відповісти
якщо є"стратегічні розбіжності" зо всіма чденами органцзації - то нафіга вони там ще перебувають?
А чому їх ніхто з колег не спитає, чому вони подались в розбіжності?
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26.06.2025 22:21 Відповісти
Махровый куколдизм.
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26.06.2025 22:23 Відповісти
Диктаторы ржут. Уделали демократию.
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26.06.2025 22:26 Відповісти
Скільки років уже жують жуйку про те, що є якісь шляхи подолання вибриків йорбика, а віз і досі там. Питання: а може європі вигідно прикриватись цією кремлівською шлюхою?
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26.06.2025 22:29 Відповісти
Почало нарешті доходити...
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26.06.2025 22:31 Відповісти
До речі, дуже нагадало наш парламент.
Обралися, дехто навіть по списку партії, чи з-за її допомоги по мажоритарці, зареєєструвалися - і пішли "з власною думкою та особливою позицією" до фракцій поліьтичних супротивників.
І навіть не потрібно здогадуватися чому пішли.
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26.06.2025 22:30 Відповісти
З ВИСОКОЇ ТРИБУНИ ЦІ ЄВРООПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ ОБІЦЯЮТЬ НА СЛОВАХ ПІДТРИМКУ .А НА ДАЛІ МАЮТЬ ДОМОВЛЕНІСТЬ З РАШИСТСЬКИМ ПІДКУЙЛОВНИКОМ ОРБАНОМ ПРО БЛОКУВАННЯ І САНКЦІЙ ПРОТИ РАШИСТА І ДОПОМОГИ УКРАЇНІ...ЄВРОПЕЙСЬКА БРЕХЛИВА ЛИЦЕМІРНА КУЄТА
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26.06.2025 22:39 Відповісти
Дякуємо країни ЄС, за безкоштовну підтримку України, під час московської війни проти Мирної України!!
А на прутінських смоктунів, орбана і фіцо, Європейським Лідерам байдуже, вони свою СПРАВУ роблять для України!!
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26.06.2025 22:48 Відповісти
Есть простой решение проблемы кордебалетa "Орбан & Фицо".
Предоставить беспрепятственный коридор полчищам Орды до границ Венгрии и Словакии и оказать всемерное содействие в переброске в этом направлении бурятских танкистов и кадыровских кавалеристов.
А так же предложить услуги по ускоренной транспортировке венгров и словак в направлении сибирских концлагерей ГУЛАГа.
Все довольны и на логистике можно подзаработать.
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26.06.2025 22:54 Відповісти
А може його того...?
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26.06.2025 22:54 Відповісти
Де?
Хіба що - він же ж обов'язково полетить на мокшу лоповісти ***** про виконані/невиконані завдання... Може, десь по дорозі? Якби ж то поляки десь підсобили б...
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26.06.2025 23:02 Відповісти
Мені цікаво хто переконав Європу, що українці недалекі і їм можна вішати лапшу щодня?
Більшості вже байдуже що там каже Європа, торбан фріцо і інша х...я.
Абсолютно зрозуміло, що у 26 країн є потужні важелі аби протистояти деструктивній і продажній політиці торбана та фріцо, але хтост десь там намалював, що ми маємо триматися до 2030 року, хоч до останього, тому торбан виконує з фріцо найбруднішу роботу, яку йому доручили інші європейські лідори та ще і ху...ло підпрягся. Двійни профіт.
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26.06.2025 22:56 Відповісти
Ви самі відповіли на своє питання ...
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26.06.2025 23:45 Відповісти
Європа вигодовує собі монстра, Цирк на дроті!
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26.06.2025 22:58 Відповісти
Нах вообще етот ЕС!всёравно законы разные это реально!макс чтобы границы открыты были и всё!и каждая страна решала сама и без этой говнодрильни!Типа дорбана
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26.06.2025 23:16 Відповісти
А може не через Угорщину , а через закупівлю кацапської нафти і газу ?!
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26.06.2025 23:44 Відповісти
 
 