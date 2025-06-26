ЄС із початку великої війни надав Україні понад 158 мільярдів євро. Більше третини суми – це військова підтримка

Загальний обсяг допомоги, яку Європейський Союз та його країни-члени надали Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, сягнув 158,6 млрд євро, включно з 59,6 млрд євро на військову підтримку.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС та Європейської ради, передає Укрінформ.

"Європейська Рада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. На сьогодні ЄС надав Україні майже 158,6 млрд євро, включно з 59,6 млрд євро на військову підтримку", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, у період із 2022 по 2024 рік Євросоюз мобілізував 6,1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України.

Через Європейський фонд миру Євросоюз фінансує поставки летального та нелетального військового обладнання та матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, пальне, боєприпаси та ракети.

Окрім того, в березні 2024 року ЄС вирішив збільшити фінансовий ліміт Європейського фонду миру на 5 млрд євро, створивши спеціальний Фонд допомоги Україні.

"Це доводить загальну фінансову підтримку, виділену через Європейський фонд миру, до 11,1 млрд євро", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Комітет постійних представників ЄС на рівні послів ухвалив мандат на переговори з Європарламентом щодо затвердження Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка передбачає виділення 1,5 млрд євро для прискорення оборонної промисловості. Зазначається, що із загальної суми 300 млн євро будуть спрямовані на підтримку ВПК України.