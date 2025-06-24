Посли ЄС схвалили пропозицію щодо 300 мільйонів євро для ВПК України

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів ухвалив мандат на переговори з Європарламентом щодо затвердження Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка передбачає виділення 1,5 млрд євро для прискорення оборонної промисловості.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської ради, передає Укрінформ.

Зазначається, що із загальної суми 300 млн євро будуть спрямовані на підтримку ВПК України.

"EDIP має на меті розвинути готовність оборонної промисловості ЄС та посилити конкурентоспроможність Європейської оборонної технологічної і промислової бази (EDTIB)...Вона (програма, – ред.) також зробить внесок у відбудову та модернізацію оборонної технологічної та промислової бази України, з огляду на її майбутню інтеграцію до EDTIB", – йдеться у повідомленні.

У межах EDIP Євросоюз надасть суму в 1,5 млрд євро у грантах до 31 грудня 2027 року. З цієї суми 1,2 млрд спрямують суто на Європейську програму оборонної промисловості, а ще 300 млн євро – на Інструмент з підтримки України.

Переговорні позиції, ухвалені Комітетом послів ЄС, стосуються також правових засад застосування Інструменту з підтримки оборонної промисловості України, які є ідентичними за формами, критеріями й умовами до інших напрямків фінансування за програмою EDIP.

Такі правові засади містять додаткові положення, що стосуються використання компонентів та оборонної продукції походженням з України, та взаємодії у цьому сенсі з юридичними установами в Україні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.