Зеленський анонсував угоди про експорт військових технологій цього літа

Президент Володимир Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.

Про це голова держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні", – розповів Зеленський.

Він додав, що Україна готова давати відповідні технології і виробляти в інших країнах зброю "для нас і для них".

"Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують РФ, ми не будемо працювати", – зауважив президент.

Читайте також: Влада скасує заборону на експорт української зброї, є погодження від Зеленського, – Forbes

Як повідомлялося, виробничий потенціал ВПК України протягом 2024 року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.

Зеленський Володимир (2588) зброя (929) експорт (3996)
На Сумщині кацапня наступає, на Харківщині,на Донеччині, а потужний преzедент хвалиться який він потужний
показати весь коментар
21.06.2025 22:05 Відповісти
Ага, ось і Міндич з Чернишовим чкурнули в Європу ділитися потужними технологіями по влаштуванню незламної фортифікації.
показати весь коментар
21.06.2025 22:07 Відповісти
яка тупа брєдятіна для бидло марафону!
всі технології, мають своїх винахідників!
називається патент!
мені не потрібен підпис зе!скомороха для продажу своєї власності!
слався слався сов'єтський союз!
грьобаний малорос зе!владімр!
показати весь коментар
22.06.2025 09:58 Відповісти
В россию?
показати весь коментар
22.06.2025 17:59 Відповісти
Американські п**араси зливають ВСІХ!!!!!!!!! Від них перекочує до ка*апів!!!!!!!
показати весь коментар
23.06.2025 10:53 Відповісти
Щось останнім часом багато новин про сирка і гундосого, цікаво до чого це
показати весь коментар
23.06.2025 11:31 Відповісти

