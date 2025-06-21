Зеленський анонсував угоди про експорт військових технологій цього літа

Президент Володимир Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.

Про це голова держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні", – розповів Зеленський.

Він додав, що Україна готова давати відповідні технології і виробляти в інших країнах зброю "для нас і для них".

"Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують РФ, ми не будемо працювати", – зауважив президент.

Як повідомлялося, виробничий потенціал ВПК України протягом 2024 року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.