Влада скасує заборону на експорт української зброї, є погодження від Зеленського, – Forbes (оновлено)

Кабмін може дозволити контрольований експорт оборонної продукції українського виробництва.

Це рішення вже схвалив президент Володимир Зеленський, наразі обговорюються його деталі, пише українська редакція Forbes із посиланням на кілька джерел.

За даними видання, наразі розглядається три варіанти механізму, як працюватиме такий експорт.

Перший сценарій передбачає точкове узгодження експортних контрактів українських виробників. "Наразі це так і працює – експорт військових технологій у нас юридично не заборонено", – зауважив співрозмовник видання серед депутатів від "Слуги народу". За його словами, фактично виробники проходили всі перевірки, але отримували негативну відповідь або не отримували жодної.

Другий сценарій передбачає, що виробникам дозволять відправляти на експорт продукцію в обсязі 50% від розміру їх українських контрактів. Крім того, частину виторгу від експорту виробники мають передавати на закупівлю зброї для ЗСУ.

Третій сценарій передбачає запровадження експортного мита на оборонну продукцію українського виробництва у розмірі 20%. Надходження від цього мита спрямують до окремого фонду, який фінансуватиме закупівлю зброї для ЗСУ.

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Як повідомлялося, у жовтні минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що не виключає скасування заборони на експорт озброєння вітчизняного виробництва, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави.

Тоді ж президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам заявив, що профільні міністерства мають розробити пропозиції щодо експорту зброї, зокрема українських дронів, але з певними запобіжниками.

Президент розповів, що попросив міністра оборони Рустема Умєрова подумати над можливими моделями експорту.

"Я виключаю експорт... комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія – це має бути тільки серед кола "Рамштайну". При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав", – казав тоді Зеленський.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість скасувати заборону на експорт вітчизняного озброєння, писало видання Financial Times із посиланням на джерела.

За оцінками співрозмовників видання, скасування заборони на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.

Україна після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції, щоб забезпечити власну армію необхідними ресурсами.