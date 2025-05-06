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Новини
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Влада скасує заборону на експорт української зброї, є погодження від Зеленського, – Forbes (оновлено)

Кабмін готується скасувати заборону на експорт української зброї

Кабмін може дозволити контрольований експорт оборонної продукції українського виробництва.

Це рішення вже схвалив президент Володимир Зеленський, наразі обговорюються його деталі, пише українська редакція Forbes із посиланням на кілька джерел.

За даними видання, наразі розглядається три варіанти механізму, як працюватиме такий експорт.

  • Перший сценарій передбачає точкове узгодження експортних контрактів українських виробників. "Наразі це так і працює – експорт військових технологій у нас юридично не заборонено", – зауважив співрозмовник видання серед депутатів від "Слуги народу". За його словами, фактично виробники проходили всі перевірки, але отримували негативну відповідь або не отримували жодної.
  • Другий сценарій передбачає, що виробникам дозволять відправляти на експорт продукцію в обсязі 50% від розміру їх українських контрактів. Крім того, частину виторгу від експорту виробники мають передавати на закупівлю зброї для ЗСУ.
  • Третій сценарій передбачає запровадження експортного мита на оборонну продукцію українського виробництва у розмірі 20%. Надходження від цього мита спрямують до окремого фонду, який фінансуватиме закупівлю зброї для ЗСУ.

Читайте також: Україна торік виготовила озброєння та військової техніки на $9 мільярдів. Цього року показник може сягнути $35 мільярдів, – Сметанін

Як повідомлялося, у жовтні минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що не виключає скасування заборони на експорт озброєння вітчизняного виробництва, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави. 

Тоді ж президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам заявив, що профільні міністерства мають розробити пропозиції щодо експорту зброї, зокрема українських дронів, але з певними запобіжниками. 

Президент розповів, що попросив міністра оборони Рустема Умєрова подумати над можливими моделями експорту.

"Я виключаю експорт... комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія – це має бути тільки серед кола "Рамштайну". При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав", – казав тоді Зеленський.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість скасувати заборону на експорт вітчизняного озброєння, писало видання Financial Times із посиланням на джерела.

За оцінками співрозмовників видання, скасування заборони на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.

Україна після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції, щоб забезпечити власну армію необхідними ресурсами.

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) Кабмін (7762) зброя (876) експорт (3835) дрони (365)


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Топ коментарі
+4
Скільки років ще на цю пику дивитись?
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06.05.2025 16:55
+3
ми вже озбро1лись , я так це розум1ю
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06.05.2025 16:02
+1
Дія потрібна, але знаючи наших керівників, то скоріш за все ми будемо продавати ф16 та петріоти.
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06.05.2025 16:31
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ми вже озбро1лись , я так це розум1ю
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06.05.2025 16:02 Відповісти
Дія потрібна, але знаючи наших керівників, то скоріш за все ми будемо продавати ф16 та петріоти.
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06.05.2025 16:31 Відповісти
Не мели дурного
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06.05.2025 17:10 Відповісти
Скільки років ще на цю пику дивитись?
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06.05.2025 16:55 Відповісти
лицо кавказкой национальности
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06.05.2025 19:05 Відповісти
Продаж зброї це одна із найдохожгіших
стаття економіки
В СССР відкрита розетка коштувала 47 коп
Розетка з ВП були замінені два гвинтика точені
Вмісто катаних коштувала 1 руб 37 коп
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06.05.2025 17:01 Відповісти
Гарна новина, тепер європейці зможуть відкрито купувати і віддавати напряму в бригади без МОУ
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06.05.2025 17:12 Відповісти
"Це рішення вже схвалив президент Володимир Зеленський ....".

Цікаве рішення під час продовжуючегося наступу мацкавитів , в яких зброї значно більше.

Тобто на додачу величезного експорту української молоді в європейські країни завдяки цій нескінченій війні та потужних публічних зусиль незламного ТЦК та поліціянтів - тепер ще й зброю Україна буде експортувати.

Але мені різануло інше в цій новині . Нащо називати Зеленського Президентом ? Якщо уважно почитати статтю 5 та розділ 5 згвалтованої ( Зеленським та неодноразово ) Конституції України - з 21 травня 2024 року громадянин Зеленський вже не є Президентом , а є Військовим Диктатором та Узурпатором Влади. Тобто це рішення про експорт зброї ухвалював вже Диктатор ... а диктаторам ніякі дозволи не потрібні!
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06.05.2025 17:30 Відповісти
Будем продавати зброю,на частину виторгу будем купляти зброю.А в чому цимес?А в тих частинах...
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06.05.2025 17:31 Відповісти
хто бюуде купляти бракоани 120 мм снаряди чи то соим браковане а на експорт найкраще як з пивом
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06.05.2025 19:03 Відповісти
Зелені гниди не заспокоюються - 24/7 шукають, як обідрати країну. Чи на фронті усього вдосталь? Ні. А що - експортувати будуть тільки то, чого на фронті вдосталь? Точно ні - адже на експорт бойові валянки не йдуть - на експорт йде тільки ******* дефіцитна продукція.
Але експортні контракти засекретять - і почнуть дерти через прокладки по кишенях ще більше.
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06.05.2025 19:15 Відповісти
Що Трампон вже так до х*я зброї вам надав за той договір про копалини що треба вже все продавати? Чи може потиху рішили займатись ліквідацією майна поки ще є щось продати і спердалать закордон?
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06.05.2025 19:47 Відповісти

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