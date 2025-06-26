Саммит ЕС не принял совместное заявление в поддержку Украины из-за сопротивления Венгрии

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 26 июня не смогли единогласно одобрить совместное заявление о поддержке Украины. Документ поддержали 26 стран-членов блока, выступила против только одна Венгрия.

Коммюнике опубликовано на сайте Европейского Совета, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет "Суспільне", коммюнике Евросовета не поддержала Венгрия из-за "стратегических разногласий с Евросоюзом по Украине".

В этом документе страны ЕС подтвердили свою поддержку Украины на пути ее к членству в ЕС.

Лидеры ЕС приветствовали значительный прогресс в реформах, призвали активизировать работу над вступлением и отметили готовность открыть первый переговорный кластер. Вопрос членства Украины в ЕС планируют обсудить на следующем саммите.

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Также все страны ЕС, кроме Венгрии, обязались продолжать оказывать Украине финансовую поддержку. Так, в 2025 году блок обещает предоставить 30,6 млрд евро.

Кроме того, Евросовет призвал государства-члены продолжать закрывать насущные военные и оборонные потребности Украины.

В документе Европейский Совет в очередной раз подтвердил свою поддержку мира в Украине, осудил недавние атаки России и призвал к немедленному прекращению огня и конструктивному диалогу.

Лидеры ЕС также отметили важность гуманитарных усилий: в частности, освобождение пленных, возвращение депортированных гражданских и детей, которых незаконно вывезли в Россию и Беларусь.

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