Саммит ЕС не принял совместное заявление в поддержку Украины из-за сопротивления Венгрии
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 26 июня не смогли единогласно одобрить совместное заявление о поддержке Украины. Документ поддержали 26 стран-членов блока, выступила против только одна Венгрия.
Коммюнике опубликовано на сайте Европейского Совета, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет "Суспільне", коммюнике Евросовета не поддержала Венгрия из-за "стратегических разногласий с Евросоюзом по Украине".
В этом документе страны ЕС подтвердили свою поддержку Украины на пути ее к членству в ЕС.
Лидеры ЕС приветствовали значительный прогресс в реформах, призвали активизировать работу над вступлением и отметили готовность открыть первый переговорный кластер. Вопрос членства Украины в ЕС планируют обсудить на следующем саммите.
Также все страны ЕС, кроме Венгрии, обязались продолжать оказывать Украине финансовую поддержку. Так, в 2025 году блок обещает предоставить 30,6 млрд евро.
Кроме того, Евросовет призвал государства-члены продолжать закрывать насущные военные и оборонные потребности Украины.
В документе Европейский Совет в очередной раз подтвердил свою поддержку мира в Украине, осудил недавние атаки России и призвал к немедленному прекращению огня и конструктивному диалогу.
Лидеры ЕС также отметили важность гуманитарных усилий: в частности, освобождение пленных, возвращение депортированных гражданских и детей, которых незаконно вывезли в Россию и Беларусь.
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але собака вперто не хотіла ту блоху з себе скинути.
А ОСЬ ОРБАН ДОБРЕ РОЗУМІЄ ЩО УГОРЦІ ЗАЙМАЮТЬ НЕ СВОЇ ЗЕМЛІ, а землі словʼян . А коли не своє - то свербить страх
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.
https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
👉 Угри воювали і притісняли інші народи пізніше через століття коли прижилися і тоді їх стало багато і почули силу а прийшли угри смиренні як прохачі
https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
"країни Осі" - це термін, що використовується для позначення військово-політичного союзу між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією.
до "Осі" тоді також приєдналися інші країни: Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія, Фінляндія (частково).
А наразі ми що маємо? 🤓👀
А чому їх ніхто з колег не спитає, чому вони подались в розбіжності?
Обралися, дехто навіть по списку партії, чи з-за її допомоги по мажоритарці, зареєєструвалися - і пішли "з власною думкою та особливою позицією" до фракцій поліьтичних супротивників.
І навіть не потрібно здогадуватися чому пішли.
А на прутінських смоктунів, орбана і фіцо, Європейським Лідерам байдуже, вони свою СПРАВУ роблять для України!!
Предоставить беспрепятственный коридор полчищам Орды до границ Венгрии и Словакии и оказать всемерное содействие в переброске в этом направлении бурятских танкистов и кадыровских кавалеристов.
А так же предложить услуги по ускоренной транспортировке венгров и словак в направлении сибирских концлагерей ГУЛАГа.
Все довольны и на логистике можно подзаработать.
Хіба що - він же ж обов'язково полетить на мокшу лоповісти ***** про виконані/невиконані завдання... Може, десь по дорозі? Якби ж то поляки десь підсобили б...
Більшості вже байдуже що там каже Європа, торбан фріцо і інша х...я.
Абсолютно зрозуміло, що у 26 країн є потужні важелі аби протистояти деструктивній і продажній політиці торбана та фріцо, але хтост десь там намалював, що ми маємо триматися до 2030 року, хоч до останього, тому торбан виконує з фріцо найбруднішу роботу, яку йому доручили інші європейські лідори та ще і ху...ло підпрягся. Двійни профіт.