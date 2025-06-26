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Новости Поддержка Украине Венгрия против поддержки Украины Саммит ЕС
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Саммит ЕС не принял совместное заявление в поддержку Украины из-за сопротивления Венгрии

Страны на саммите ЕС не приняли заявление в поддержку Украины из-за Венгрии

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 26 июня не смогли единогласно одобрить совместное заявление о поддержке Украины. Документ поддержали 26 стран-членов блока, выступила против только одна Венгрия.

Коммюнике опубликовано на сайте Европейского Совета, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет "Суспільне", коммюнике Евросовета не поддержала Венгрия из-за "стратегических разногласий с Евросоюзом по Украине".

В этом документе страны ЕС подтвердили свою поддержку Украины на пути ее к членству в ЕС.

Лидеры ЕС приветствовали значительный прогресс в реформах, призвали активизировать работу над вступлением и отметили готовность открыть первый переговорный кластер. Вопрос членства Украины в ЕС планируют обсудить на следующем саммите.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций для РФ, работа будет продолжаться, - выводы саммита

Также все страны ЕС, кроме Венгрии, обязались продолжать оказывать Украине финансовую поддержку. Так, в 2025 году блок обещает предоставить 30,6 млрд евро.

Кроме того, Евросовет призвал государства-члены продолжать закрывать насущные военные и оборонные потребности Украины.

В документе Европейский Совет в очередной раз подтвердил свою поддержку мира в Украине, осудил недавние атаки России и призвал к немедленному прекращению огня и конструктивному диалогу.

Лидеры ЕС также отметили важность гуманитарных усилий: в частности, освобождение пленных, возвращение депортированных гражданских и детей, которых незаконно вывезли в Россию и Беларусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС будет означать "интеграцию войны" в Европе, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2018) поддержка (702) Евросоюз (17328)


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Топ комментарии
+17
блоха на тілі собаки так погладшала що стала розміром з кота.
але собака вперто не хотіла ту блоху з себе скинути.
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26.06.2025 21:57 Ответить
+7
Одноголосне прийняття будь якого ріщення ЄС це біль схоже на психіатричне відділення з різними палатами.
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26.06.2025 22:00 Ответить
+6
ну и нахрен идти в этот Евросоюз если там такие гниды и дибилы как Орбан??
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26.06.2025 22:03 Ответить
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блоха на тілі собаки так погладшала що стала розміром з кота.
але собака вперто не хотіла ту блоху з себе скинути.
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26.06.2025 21:57 Ответить
І так хтіла зігнати, що аж лапой не пошевелила, тіки вговарювала, висловлюючи глибоке занепокоєння та величезну стурбованість, що блєдь за собаки пішли такі??)
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26.06.2025 22:34 Ответить
я ж і кажу жах!
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26.06.2025 23:33 Ответить
У Печкина лисопеду не було - тому він був злий.
А ОСЬ ОРБАН ДОБРЕ РОЗУМІЄ ЩО УГОРЦІ ЗАЙМАЮТЬ НЕ СВОЇ ЗЕМЛІ, а землі словʼян . А коли не своє - то свербить страх

Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
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26.06.2025 21:58 Ответить
Угри взагалі не воювали а прийшли пішки з возами, жінками, дітьми, і худобою так місяцями пішки йшли і їх волхви домовилися з волхвами по добру по злагоді дати їх народу кусок ЗЕМЛІ І ВОДОЙМИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ. І НАШІ ПРЕДКИ ПОЗВОЛИЛИ ПО СВОЇЙ ВОЛІ ДАТИ УГРАМ МІСЦЕ ДЛЯ ЖИТТЯ СВОЄЇ ЗЕМЛІ

👉 Угри воювали і притісняли інші народи пізніше через століття коли прижилися і тоді їх стало багато і почули силу а прийшли угри смиренні як прохачі
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26.06.2025 22:00 Ответить
Таємниця історії племені полян

https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
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26.06.2025 22:08 Ответить
Одноголосне прийняття будь якого ріщення ЄС це біль схоже на психіатричне відділення з різними палатами.
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26.06.2025 22:00 Ответить
Або дуже зручний механізм для затягування часу..
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26.06.2025 23:25 Ответить
Нічого . Наступного року - Вітє прийдється - вийті , то ж все повинно наладитись .
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26.06.2025 22:03 Ответить
ну и нахрен идти в этот Евросоюз если там такие гниды и дибилы как Орбан??
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26.06.2025 22:03 Ответить
Ти давай дуй у кацапстан, бо мови словʼян не знаешь
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26.06.2025 22:09 Ответить
не в языке дело а в поступках человека.
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26.06.2025 22:20 Ответить
На «ЯЗИКЕ раши» соромно говорити . А вам не соромно . У вас мовний дебилизм?
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26.06.2025 22:27 Ответить
Орбан для Євросозу незамінимий кадр: якщо Євросоюз хоче відмовити в чомусь Україні, в гру вводиться Орбан. Євросоюз говорить Україні, мовляв , ми б раді, та Орбан проти. Ось так продвинуті європейці нахабно і цинічно дурять Україну.
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26.06.2025 22:27 Ответить
може хтось достреле ту дику собаку...
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26.06.2025 22:05 Ответить
і кого те здивувало?
"країни Осі" - це термін, що використовується для позначення військово-політичного союзу між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією.

до "Осі" тоді також приєдналися інші країни: Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія, Фінляндія (частково).
А наразі ми що маємо? 🤓👀

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26.06.2025 22:08 Ответить
Ловлять?
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26.06.2025 22:13 Ответить
Є можливість відправити мадяр, словаків, а за потребу - ще когось: просто створити каоліцію країн ЄС, які підтримують Україну. Приймати рішення на рівні каоліції, де кожна країна бере на себе певні зобов'язання, а не від ЄС. Різних полудурків на засідання не запрошувати і їх думку ігнорувати. Таким чином, і статут ЄС, доки його не змінили, не порушується і ніхто не заважатиме.
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26.06.2025 22:17 Ответить
Навіщо Євросоюз терпить продажну свиню Орбана та Фіцо?
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26.06.2025 22:19 Ответить
Можна питання? А шо це змінить?
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26.06.2025 22:20 Ответить
якщо є"стратегічні розбіжності" зо всіма чденами органцзації - то нафіга вони там ще перебувають?
А чому їх ніхто з колег не спитає, чому вони подались в розбіжності?
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26.06.2025 22:21 Ответить
Махровый куколдизм.
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26.06.2025 22:23 Ответить
Диктаторы ржут. Уделали демократию.
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26.06.2025 22:26 Ответить
Скільки років уже жують жуйку про те, що є якісь шляхи подолання вибриків йорбика, а віз і досі там. Питання: а може європі вигідно прикриватись цією кремлівською шлюхою?
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26.06.2025 22:29 Ответить
Почало нарешті доходити...
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26.06.2025 22:31 Ответить
До речі, дуже нагадало наш парламент.
Обралися, дехто навіть по списку партії, чи з-за її допомоги по мажоритарці, зареєєструвалися - і пішли "з власною думкою та особливою позицією" до фракцій поліьтичних супротивників.
І навіть не потрібно здогадуватися чому пішли.
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26.06.2025 22:30 Ответить
З ВИСОКОЇ ТРИБУНИ ЦІ ЄВРООПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ ОБІЦЯЮТЬ НА СЛОВАХ ПІДТРИМКУ .А НА ДАЛІ МАЮТЬ ДОМОВЛЕНІСТЬ З РАШИСТСЬКИМ ПІДКУЙЛОВНИКОМ ОРБАНОМ ПРО БЛОКУВАННЯ І САНКЦІЙ ПРОТИ РАШИСТА І ДОПОМОГИ УКРАЇНІ...ЄВРОПЕЙСЬКА БРЕХЛИВА ЛИЦЕМІРНА КУЄТА
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26.06.2025 22:39 Ответить
Дякуємо країни ЄС, за безкоштовну підтримку України, під час московської війни проти Мирної України!!
А на прутінських смоктунів, орбана і фіцо, Європейським Лідерам байдуже, вони свою СПРАВУ роблять для України!!
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26.06.2025 22:48 Ответить
Есть простой решение проблемы кордебалетa "Орбан & Фицо".
Предоставить беспрепятственный коридор полчищам Орды до границ Венгрии и Словакии и оказать всемерное содействие в переброске в этом направлении бурятских танкистов и кадыровских кавалеристов.
А так же предложить услуги по ускоренной транспортировке венгров и словак в направлении сибирских концлагерей ГУЛАГа.
Все довольны и на логистике можно подзаработать.
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26.06.2025 22:54 Ответить
А може його того...?
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26.06.2025 22:54 Ответить
Де?
Хіба що - він же ж обов'язково полетить на мокшу лоповісти ***** про виконані/невиконані завдання... Може, десь по дорозі? Якби ж то поляки десь підсобили б...
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26.06.2025 23:02 Ответить
Мені цікаво хто переконав Європу, що українці недалекі і їм можна вішати лапшу щодня?
Більшості вже байдуже що там каже Європа, торбан фріцо і інша х...я.
Абсолютно зрозуміло, що у 26 країн є потужні важелі аби протистояти деструктивній і продажній політиці торбана та фріцо, але хтост десь там намалював, що ми маємо триматися до 2030 року, хоч до останього, тому торбан виконує з фріцо найбруднішу роботу, яку йому доручили інші європейські лідори та ще і ху...ло підпрягся. Двійни профіт.
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26.06.2025 22:56 Ответить
Європа вигодовує собі монстра, Цирк на дроті!
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26.06.2025 22:58 Ответить
Нах вообще етот ЕС!всёравно законы разные это реально!макс чтобы границы открыты были и всё!и каждая страна решала сама и без этой говнодрильни!Типа дорбана
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26.06.2025 23:16 Ответить
 
 