РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8901 посетитель онлайн
Новости Продление санкции ЕС против России Санкции ЕС против России
2 083 15

Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций для РФ, работа будет продолжена, – выводы саммита

Санкции против РФ

Лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из выводов по Украине, которые были приняты в ходе заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств.

"Европейский Союз вместе с партнерами намерен ограничить способность России продолжать вести свою агрессивную войну. Санкции являются неотъемлемой частью политики ЕС для достижения этой общей цели. Европейский Совет приветствует принятие 17-го пакета санкций, направленных, в частности, против энергетического и финансового секторов России, включая "теневой флот" нефтяных танкеров и их операторов. Европейский Совет призывает к дальнейшим мерам против российского теневого флота, который используется Россией для обхода санкций и создает значительные экологические риски и риски для безопасности. В этом контексте он призывает Совет быстро принять новый пакет санкций. Она также подчеркивает важность дальнейшего усиления мер против обхода", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры ЕС заявили, что, согласно законодательству ЕС, активы России должны оставаться обездвиженными, пока "Россия не остановит свою войну агрессии против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной".

"Лидеры не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций - 18-го. Словакия до сих пор не дала зеленого света. Дискуссии, вероятно, возобновятся между послами в ближайшие дни", - написал редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Напомним, премьер Словакии Фицо заявил, что будет просить Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.

Автор: 

санкции (11560) Евросоюз (17328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Ось тобі, і маємо в ЄС!!
Так і щодо 5 статті НАТО, не дійдуть згоди… А Сувалки, вони не далеко….
показать весь комментарий
26.06.2025 21:26 Ответить
+5
Потужно підсилили тиск на росію і допомогли Україні.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:28 Ответить
+5
Не поспішайте, курви продажні. Купляйте у путлера, за євро мотузку, на якій він вас - торгашів і повісить...
показать весь комментарий
26.06.2025 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

без коментарів
показать весь комментарий
26.06.2025 21:21 Ответить
Може й ухвалять - потрібно нейтралізувати Орбана і Фіцо
показать весь комментарий
26.06.2025 21:23 Ответить
Ось тобі, і маємо в ЄС!!
Так і щодо 5 статті НАТО, не дійдуть згоди… А Сувалки, вони не далеко….
показать весь комментарий
26.06.2025 21:26 Ответить
Tramp skazal sto poka on prezident nikto nenapadiot na NATO.Korotko i jasno.
показать весь комментарий
26.06.2025 22:04 Ответить
гроші собі у збиток ? Ну то обирайте або рік потерпите, або кацапські ноги будуть у Берліні знову
показать весь комментарий
26.06.2025 21:27 Ответить
Просто жалкие 😁
показать весь комментарий
26.06.2025 21:28 Ответить
Потужно підсилили тиск на росію і допомогли Україні.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:28 Ответить
фіцо та орбан покрутили ЄС на бую
показать весь комментарий
26.06.2025 21:29 Ответить
А коли ж, крім заходів проти тіньового флоту, побачимо ще й заходи проти тіньового нафтогону?
показать весь комментарий
26.06.2025 21:29 Ответить
старі продажні брехливі цинічні хвойди,ще є бажаючі приєднатися до цих лицемірів??і це тільки початок,далі буде цікавіше
показать весь комментарий
26.06.2025 21:30 Ответить
Не поспішайте, курви продажні. Купляйте у путлера, за євро мотузку, на якій він вас - торгашів і повісить...
показать весь комментарий
26.06.2025 21:38 Ответить
коли треба буржуї схвалюють, бистріне, ніж встигають записувати.
а, коли не треба, дістають циганів орбана і фіцо та починають м'яти яєли.
але, то таке....
справа в іншому!
як, потужно прокатався в черговий вояж по гаазьким полям наш переможний гундосик?
до речі, ця зе!гніда повернулась в київ?
бо сьогодні, в небі, знову буде пердіти всю ніч. вже вилетіли.
а може, ще й ракети прилетять. вони швидко.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:42 Ответить
Це та сама обьеднана Европа яка хоче бути менш залежною від США
показать весь комментарий
26.06.2025 22:56 Ответить
Это чтото так напоминает просто БЕСПРИДЕЛ!ОРБАНА НАХ ПОШЛИТЕ И ВСЁ ПУЧКОМ!!!
показать весь комментарий
26.06.2025 23:21 Ответить
Вы зря гоните на Орбана и Фицо.

Когда в статуте коллегиального органа существует nemine contradicente - необходимость единогласного решения, в нем же сознательно держат несколько юродивых, чтобы в нужный момент озвучивали то, что не могут озвучивать другие в силу их статуса \ престижа.

Даже у нас в ВР есть всякие Безуглые, которые на невооруженный взгляд говорят всякую ерунду, а при ближайшем рассмотрении на самом деле озвучивают мнение ОП.

Хотели бы - давно бы заткнули им рот.
Но тогда придется выполнять декларируемое.
А так можно сказать: - России должна быть объявлена война, выносим на голосование !
- Пип, пип, пип. Тридцать за, двое против. Войну объявлять не будем.
Ну все, войну объявлять не будем, ограничимся озабоченной обеспокоенностью. Расходимся.
показать весь комментарий
26.06.2025 23:28 Ответить
 
 