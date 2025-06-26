Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций для РФ, работа будет продолжена, – выводы саммита
Лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из выводов по Украине, которые были приняты в ходе заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств.
"Европейский Союз вместе с партнерами намерен ограничить способность России продолжать вести свою агрессивную войну. Санкции являются неотъемлемой частью политики ЕС для достижения этой общей цели. Европейский Совет приветствует принятие 17-го пакета санкций, направленных, в частности, против энергетического и финансового секторов России, включая "теневой флот" нефтяных танкеров и их операторов. Европейский Совет призывает к дальнейшим мерам против российского теневого флота, который используется Россией для обхода санкций и создает значительные экологические риски и риски для безопасности. В этом контексте он призывает Совет быстро принять новый пакет санкций. Она также подчеркивает важность дальнейшего усиления мер против обхода", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры ЕС заявили, что, согласно законодательству ЕС, активы России должны оставаться обездвиженными, пока "Россия не остановит свою войну агрессии против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной".
"Лидеры не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций - 18-го. Словакия до сих пор не дала зеленого света. Дискуссии, вероятно, возобновятся между послами в ближайшие дни", - написал редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
Напомним, премьер Словакии Фицо заявил, что будет просить Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.
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Так і щодо 5 статті НАТО, не дійдуть згоди… А Сувалки, вони не далеко….
а, коли не треба, дістають циганів орбана і фіцо та починають м'яти яєли.
але, то таке....
справа в іншому!
як, потужно прокатався в черговий вояж по гаазьким полям наш переможний гундосик?
до речі, ця зе!гніда повернулась в київ?
бо сьогодні, в небі, знову буде пердіти всю ніч. вже вилетіли.
а може, ще й ракети прилетять. вони швидко.
Когда в статуте коллегиального органа существует nemine contradicente - необходимость единогласного решения, в нем же сознательно держат несколько юродивых, чтобы в нужный момент озвучивали то, что не могут озвучивать другие в силу их статуса \ престижа.
Даже у нас в ВР есть всякие Безуглые, которые на невооруженный взгляд говорят всякую ерунду, а при ближайшем рассмотрении на самом деле озвучивают мнение ОП.
Хотели бы - давно бы заткнули им рот.
Но тогда придется выполнять декларируемое.
А так можно сказать: - России должна быть объявлена война, выносим на голосование !
- Пип, пип, пип. Тридцать за, двое против. Войну объявлять не будем.
Ну все, войну объявлять не будем, ограничимся озабоченной обеспокоенностью. Расходимся.