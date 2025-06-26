Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций для РФ, работа будет продолжена, – выводы саммита

Лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из выводов по Украине, которые были приняты в ходе заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств.

"Европейский Союз вместе с партнерами намерен ограничить способность России продолжать вести свою агрессивную войну. Санкции являются неотъемлемой частью политики ЕС для достижения этой общей цели. Европейский Совет приветствует принятие 17-го пакета санкций, направленных, в частности, против энергетического и финансового секторов России, включая "теневой флот" нефтяных танкеров и их операторов. Европейский Совет призывает к дальнейшим мерам против российского теневого флота, который используется Россией для обхода санкций и создает значительные экологические риски и риски для безопасности. В этом контексте он призывает Совет быстро принять новый пакет санкций. Она также подчеркивает важность дальнейшего усиления мер против обхода", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры ЕС заявили, что, согласно законодательству ЕС, активы России должны оставаться обездвиженными, пока "Россия не остановит свою войну агрессии против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной".

"Лидеры не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций - 18-го. Словакия до сих пор не дала зеленого света. Дискуссии, вероятно, возобновятся между послами в ближайшие дни", - написал редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Напомним, премьер Словакии Фицо заявил, что будет просить Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.