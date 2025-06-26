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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия хочет, чтобы Евросовет отложил голосование за санкции против РФ, - Фицо

фіцо

Словакия попросит Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.

"Если они не отложат это, мы наложим вето... Мы не будем голосовать за пакет завтра", - заявил Фицо.

Проблема, по его мнению, в отказе от российского газа, что, как он считает, повредит промышленности его страны.

"Я отказываюсь платить больше за газ из-за ы", - утверждает премьер Словакии.

Читайте: Фицо сорвался на журналистку на фоне вопросов о позиции Орбана по Украине: "Я премьер-министр, так что заткнитесь"

Автор: 

санкции (11560) Словакия (1006) Фицо Роберт (202)


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Топ комментарии
+9
Мразота
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26.06.2025 19:26 Ответить
+4
в фіцо пика рашистська. виднойого дєд в нквд служив
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26.06.2025 19:29 Ответить
+3
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26.06.2025 19:25 Ответить
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26.06.2025 19:25 Ответить
Мразота
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26.06.2025 19:26 Ответить
в фіцо пика рашистська. виднойого дєд в нквд служив
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26.06.2025 19:29 Ответить
То нехай Хвіцо уточнить - Словаччина, чи він проти санкцій.
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26.06.2025 19:37 Ответить
забагато хоче
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26.06.2025 19:45 Ответить
Та років на чотири не більше !
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26.06.2025 19:58 Ответить
Все йде до ,,випадкового,, знищення трубопроводу внаслідок воєнних дій невідомими силами. І ета правільна! (с)
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26.06.2025 20:10 Ответить
А недарма чехи, при першій же нагоді, відмежувалися від фіців.
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26.06.2025 20:27 Ответить
ГНИДА!!!
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26.06.2025 20:31 Ответить
Що ната, що єс зовсім здулися, якщо дозволяють развалювати їх з середини. Всі ненадійні.
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26.06.2025 20:31 Ответить
Як оцей довбойоб вижив??? Шкода, що мразі типа цього плодяться!!!!
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26.06.2025 20:41 Ответить
Хто хоче Словатчина, чи цей гандон фітцо?
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26.06.2025 21:20 Ответить
 
 