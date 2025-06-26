Словакия хочет, чтобы Евросовет отложил голосование за санкции против РФ, - Фицо
Словакия попросит Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.
"Если они не отложат это, мы наложим вето... Мы не будем голосовать за пакет завтра", - заявил Фицо.
Проблема, по его мнению, в отказе от российского газа, что, как он считает, повредит промышленности его страны.
"Я отказываюсь платить больше за газ из-за ы", - утверждает премьер Словакии.
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