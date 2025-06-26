Словакия хочет, чтобы Евросовет отложил голосование за санкции против РФ, - Фицо

Словакия попросит Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.

"Если они не отложат это, мы наложим вето... Мы не будем голосовать за пакет завтра", - заявил Фицо.

Проблема, по его мнению, в отказе от российского газа, что, как он считает, повредит промышленности его страны.

"Я отказываюсь платить больше за газ из-за ы", - утверждает премьер Словакии.

Читайте: Фицо сорвался на журналистку на фоне вопросов о позиции Орбана по Украине: "Я премьер-министр, так что заткнитесь"