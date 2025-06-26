Словаччина хоче, щоб Єврорада відклала голосування за санкції проти РФ, - Фіцо

Словаччина попросить Раду Європейського Союзу відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Dennik N.

"Якщо вони не відкладуть це, ми накладемо вето… Ми не голосуватимемо за пакет завтра", - заявив Фіцо.

Проблема, на його думку, у відмові від російського газу, що, як він вважає, зашкодить промисловості його країни.

"Я відмовляюся платити більше за газ через Україну", - стверджує прем'єр Словаччини.

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