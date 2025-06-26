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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина хоче, щоб Єврорада відклала голосування за санкції проти РФ, - Фіцо

фіцо

Словаччина попросить Раду Європейського Союзу відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Dennik N.

"Якщо вони не відкладуть це, ми накладемо вето… Ми не голосуватимемо за пакет завтра", - заявив Фіцо.

Проблема, на його думку, у відмові від російського газу, що, як він вважає, зашкодить промисловості його країни.

"Я відмовляюся платити більше за газ через Україну", - стверджує прем'єр Словаччини.

Читайте: Фіцо зірвався на журналістку на тлі питань про позицію Орбана щодо України: "Я прем’єр-міністр, тож замовкніть"

Автор: 

санкції (12249) Словаччина (1133) Фіцо Роберт (224)


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Топ коментарі
+9
Мразота
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26.06.2025 19:26 Відповісти
+4
в фіцо пика рашистська. виднойого дєд в нквд служив
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26.06.2025 19:29 Відповісти
+3
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26.06.2025 19:25 Відповісти
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26.06.2025 19:25 Відповісти
Мразота
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26.06.2025 19:26 Відповісти
в фіцо пика рашистська. виднойого дєд в нквд служив
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26.06.2025 19:29 Відповісти
То нехай Хвіцо уточнить - Словаччина, чи він проти санкцій.
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26.06.2025 19:37 Відповісти
забагато хоче
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26.06.2025 19:45 Відповісти
Та років на чотири не більше !
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26.06.2025 19:58 Відповісти
Все йде до ,,випадкового,, знищення трубопроводу внаслідок воєнних дій невідомими силами. І ета правільна! (с)
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26.06.2025 20:10 Відповісти
А недарма чехи, при першій же нагоді, відмежувалися від фіців.
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26.06.2025 20:27 Відповісти
ГНИДА!!!
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26.06.2025 20:31 Відповісти
Що ната, що єс зовсім здулися, якщо дозволяють развалювати їх з середини. Всі ненадійні.
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26.06.2025 20:31 Відповісти
Як оцей довбойоб вижив??? Шкода, що мразі типа цього плодяться!!!!
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26.06.2025 20:41 Відповісти
Хто хоче Словатчина, чи цей гандон фітцо?
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26.06.2025 21:20 Відповісти
 
 