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Словаччина хоче, щоб Єврорада відклала голосування за санкції проти РФ, - Фіцо
Словаччина попросить Раду Європейського Союзу відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Dennik N.
"Якщо вони не відкладуть це, ми накладемо вето… Ми не голосуватимемо за пакет завтра", - заявив Фіцо.
Проблема, на його думку, у відмові від російського газу, що, як він вважає, зашкодить промисловості його країни.
"Я відмовляюся платити більше за газ через Україну", - стверджує прем'єр Словаччини.
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