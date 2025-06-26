Фіцо зірвався на журналістку на тлі питань про позицію Орбана щодо України: "Я прем’єр-міністр, тож замовкніть"
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо емоційно відреагував на запитання журналістів про позицію Братислави щодо саміту ЄС, де обговорювали підтримку України.
Про це повідомляє словацький портал Plenum, передає Цензор.НЕТ.
Його роздратування викликала згадка про Віктора Орбана, з яким Фіцо, ймовірно, узгоджує дії щодо українського питання.
Журналістка запитала, чому словацька позиція щодо України на саміті ЄС стала відомою зі слів Орбана, а не від Фіцо особисто. Прем'єр відповів з іронією й агресією:
"Я прем'єр-міністр, тож замовкніть. Мені не потрібні речники, я чітко кажу, що буде робити Словаччина".
Фіцо також згадав про нейтралітет Словаччини, наголосивши, що підтримує таку ідею, і обурився через критику: "А що тепер? Ви мене за це застрелите, як Цинтула?" - сказав він, згадавши про замах на себе в травні.
На зауваження про незгоду президента Словаччини Петера Пеллегріні щодо нейтралітету, прем’єр заявив, що думки журналістів його "не цікавлять".
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Просто прелесть Ваш коммент!
На то бачу відразу дві причини:
1) виконавець-слабак якісно не відлупить, а, скорше, і сам в писок схопить; як наслідок - фіца з того "виїде на білому коні в сяючих обладунках";
2) тренований виконавець може дуже легко перестаратися; як наслідок - фіца потрапить до лихих парфумів у пекло, а в миру стане мучеником (і кацапйо, скорше за все, його ще й святим проголосить).
Під час другої за номером Світової Війни словацьких і угорських дивізій було добіса!! Звичайно на боці німецький дідов ваєвавших.....
Але "політкоректний" Захід придумав голівуд-сторі що винуваті лише націонал-соціалісти . А все інше - від Форда і АйБиЕм і до "юдейських капо" в таборах - типу не при ділах.... І сталінизм, партнер і союзник рейху до літа 1941. І руцкіє монархісти "ностальгія бєлоказачєство власовці" з Европи-еміграції.
А що на Заході помінялось на сьогодні? Та ж пісня, лиш інші виконавці (але це неточно!). Послухайте лише, які "трелі" видають прекраснодушні ліберали (курва! - курку не заріжу, кролика не заб'ю, а от лібералів дусив би голими руками!).
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
Краще добра фура з дронами