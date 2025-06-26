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Новини Заяви Фіцо про Україну
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Фіцо зірвався на журналістку на тлі питань про позицію Орбана щодо України: "Я прем’єр-міністр, тож замовкніть"

роберт,фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо емоційно відреагував на запитання журналістів про позицію Братислави щодо саміту ЄС, де обговорювали підтримку України.

Про це повідомляє словацький портал Plenum, передає Цензор.НЕТ.

Його роздратування викликала згадка про Віктора Орбана, з яким Фіцо, ймовірно, узгоджує дії щодо українського питання.

Журналістка запитала, чому словацька позиція щодо України на саміті ЄС стала відомою зі слів Орбана, а не від Фіцо особисто. Прем'єр відповів з іронією й агресією:
"Я прем'єр-міністр, тож замовкніть. Мені не потрібні речники, я чітко кажу, що буде робити Словаччина".

Фіцо також згадав про нейтралітет Словаччини, наголосивши, що підтримує таку ідею, і обурився через критику: "А що тепер? Ви мене за це застрелите, як Цинтула?" - сказав він, згадавши про замах на себе в травні.

На зауваження про незгоду президента Словаччини Петера Пеллегріні щодо нейтралітету, прем’єр заявив, що думки журналістів його "не цікавлять".

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Автор: 

Словаччина (1136) Україна (5990) Фіцо Роберт (226)


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Топ коментарі
+24
в цьому лісі порядних зврів нема, самі криси
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26.06.2025 17:34 Відповісти
+20
Чудить, цей «недострєльонний»!!!
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26.06.2025 17:34 Відповісти
+17
погана стрілецька підготовка в Спілці письменників Словаччини

.
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26.06.2025 17:59 Відповісти
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в цьому лісі порядних зврів нема, самі криси
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26.06.2025 17:34 Відповісти
вихід словаччини з НАТО ?

прапор в руки і попутного х... вітра в спину !

.
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26.06.2025 17:56 Відповісти
Чудить, цей «недострєльонний»!!!
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26.06.2025 17:34 Відповісти
"...давай-ка на укол" (с)
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26.06.2025 17:44 Відповісти
погана стрілецька підготовка в Спілці письменників Словаччини

.
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26.06.2025 17:59 Відповісти
Прелесть!!!!
Просто прелесть Ваш коммент!
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26.06.2025 18:23 Відповісти
Жалко шо недострелив його дід.
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26.06.2025 18:03 Відповісти
Мій "чорний оптимізм" підказує, що той дід саме так і хотів: щоб вереску було багато, а жодна тваринка серйозно не постраждала.
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26.06.2025 19:49 Відповісти
Чого одразу стріляти? Може одкіздити спочатку? 🤔 Воно ж ссикло, удару не тримає. 😊
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26.06.2025 18:51 Відповісти
Ніт, гадаю, що так воно не спрацює.
На то бачу відразу дві причини:
1) виконавець-слабак якісно не відлупить, а, скорше, і сам в писок схопить; як наслідок - фіца з того "виїде на білому коні в сяючих обладунках";
2) тренований виконавець може дуже легко перестаратися; як наслідок - фіца потрапить до лихих парфумів у пекло, а в миру стане мучеником (і кацапйо, скорше за все, його ще й святим проголосить).
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26.06.2025 19:57 Відповісти
Я водій лімузина - мені можна
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26.06.2025 17:34 Відповісти
Підоріцо виявляється щей психопат.
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26.06.2025 17:35 Відповісти
після Трампа журналістів якщо не б'ють ногами - все норма
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26.06.2025 17:36 Відповісти
А Зєля поважає журналістів?
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26.06.2025 17:55 Відповісти
Ага... ще б лаптями по трибуні постукав би
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26.06.2025 17:37 Відповісти
Ще один фюрер народужуєтся?
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26.06.2025 17:38 Відповісти
Отож (((((
Під час другої за номером Світової Війни словацьких і угорських дивізій було добіса!! Звичайно на боці німецький дідов ваєвавших.....
Але "політкоректний" Захід придумав голівуд-сторі що винуваті лише націонал-соціалісти . А все інше - від Форда і АйБиЕм і до "юдейських капо" в таборах - типу не при ділах.... І сталінизм, партнер і союзник рейху до літа 1941. І руцкіє монархісти "ностальгія бєлоказачєство власовці" з Европи-еміграції.
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26.06.2025 17:49 Відповісти
(невесело).
А що на Заході помінялось на сьогодні? Та ж пісня, лиш інші виконавці (але це неточно!). Послухайте лише, які "трелі" видають прекраснодушні ліберали (курва! - курку не заріжу, кролика не заб'ю, а от лібералів дусив би голими руками!).
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26.06.2025 20:03 Відповісти
чому народжується? там завди напоготові існували персонажі, які готові стати фюрерами
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
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26.06.2025 18:06 Відповісти
чому народжується? там завди напоготові існували персонажі, які готові стати фюрерами
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
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26.06.2025 18:06 Відповісти
І закінчив свій виступ вскинувши праву руку вгору із словами хайль ху....ло, наш кормилец і пахан.
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26.06.2025 17:39 Відповісти
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26.06.2025 17:41 Відповісти
Так це ж було вже (с): "я прізідєнт, Міша!" (с)
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26.06.2025 17:42 Відповісти
А що тепер? Ви мене за це застрелите, як Цинтула?

Краще добра фура з дронами
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26.06.2025 17:45 Відповісти
Йанєлоооох!
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26.06.2025 17:45 Відповісти
а міг же і ногою вдарить.
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26.06.2025 17:56 Відповісти
Чому всі прихильники россії -довбодятли?
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26.06.2025 18:07 Відповісти
Потому что ДОЛБОДЯТЛЫ!!!
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26.06.2025 18:09 Відповісти
Вот ОНО все они власть имущие просто ТВАРИ!!!НЕ ГРЕХ ТАКИХ НА ВИСИЛИЦУ!!!
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26.06.2025 18:07 Відповісти
щось нагадує

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26.06.2025 18:13 Відповісти
Про таких, як Фіцо, кажуть: "Він думає, що "ухопив бога за бороду"... Насправді - "бика тряпочного за х*й тримає...".
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26.06.2025 18:13 Відповісти
Когось нагадує. "Я ж нє лох!", "Ета фамільярность, Міша! Я презідєнт України!".
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26.06.2025 18:14 Відповісти
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26.06.2025 18:20 Відповісти
Одні вже були нейтральними, так тепер воюють
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26.06.2025 18:31 Відповісти
Нічо, що він демократично обраний, в не царьок, то у йому би треба було завалитися натомість. Шось останнім часом цих «демократично нвсенароднооббраних» плавить дуже
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26.06.2025 18:37 Відповісти
Поки що прем'єр міністр, поки що...
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26.06.2025 19:22 Відповісти
та він у всьому розбираеться - мальчик вихований - не лох як декотrі
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26.06.2025 19:38 Відповісти
ми просрали все - і Україну і Америку!
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26.06.2025 21:25 Відповісти
Цинтула колись визнають провидцем і героєм Словаччини.
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26.06.2025 23:32 Відповісти
 
 