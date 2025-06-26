Фіцо зірвався на журналістку на тлі питань про позицію Орбана щодо України: "Я прем’єр-міністр, тож замовкніть"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо емоційно відреагував на запитання журналістів про позицію Братислави щодо саміту ЄС, де обговорювали підтримку України.

Про це повідомляє словацький портал Plenum, передає Цензор.НЕТ.

Його роздратування викликала згадка про Віктора Орбана, з яким Фіцо, ймовірно, узгоджує дії щодо українського питання.

Журналістка запитала, чому словацька позиція щодо України на саміті ЄС стала відомою зі слів Орбана, а не від Фіцо особисто. Прем'єр відповів з іронією й агресією:

"Я прем'єр-міністр, тож замовкніть. Мені не потрібні речники, я чітко кажу, що буде робити Словаччина".

Фіцо також згадав про нейтралітет Словаччини, наголосивши, що підтримує таку ідею, і обурився через критику: "А що тепер? Ви мене за це застрелите, як Цинтула?" - сказав він, згадавши про замах на себе в травні.

На зауваження про незгоду президента Словаччини Петера Пеллегріні щодо нейтралітету, прем’єр заявив, що думки журналістів його "не цікавлять".

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