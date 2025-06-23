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Новини Витрати на оборону Оборонні витрати НАТО
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Словаччина самостійно визначатиме темпи зростання оборонного бюджету, - Фіцо

Фіцо проти оборонних витрат НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

На думку Фіцо, всі міжнародні механізми прийняття рішень щодо використання військової сили зазнали краху. За його словами, великі держави ухвалюють такі рішення одноосібно, що призводить до погіршення безпекової ситуації й загрози нового глобального військового конфлікту.

"Про масштабне озброєння та можливий глобальний військовий конфлікт зараз говорять набагато більше, ніж про мир або підвищення рівня життя людей", - стверджує прем’єр Словаччини.

Більшість країн НАТО підтримують збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Однак Словаччина, яка нині зосереджена на відновленні публічних фінансів і підвищенні рівня життя до середнього рівня ЄС, на думку Фіцо, "має інші пріоритети".

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Політик підкреслив, що Словаччина залишатиметься членом НАТО, але повинна самостійно вирішувати, в якому темпі збільшувати оборонний бюджет, щоб досягти цілей Альянсу.

Фіцо оголосив:

  1. Словаччина, як і Іспанія, залишає за собою право самостійно визначати темпи й структуру зростання оборонного бюджету до 2035 року.
  2. У держбюджеті на 2026 рік уряд не підтримуватиме жодного збільшення витрат на закупівлю озброєння понад рівень 2025 року.
  3. Будь-яке зростання оборонного бюджету у 2026 році буде спрямоване винятково на проєкти подвійного призначення — наприклад, будівництво лікарень чи доріг.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

Автор: 

НАТО (6636) Словаччина (1135) Фіцо Роберт (226)


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Топ коментарі
+10
Який класний член НАТО.
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23.06.2025 18:15 Відповісти
+9
Гниди з Словаччини та Угорщини жирують на дотаціях ЕС , і нищать його з середини.
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23.06.2025 18:15 Відповісти
+5
Все в порядку - мразь Трамп союзник *****, як і ці дві помилки в ЕС.
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23.06.2025 18:23 Відповісти
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Який класний член НАТО.
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23.06.2025 18:15 Відповісти
Гниди з Словаччини та Угорщини жирують на дотаціях ЕС , і нищать його з середини.
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23.06.2025 18:15 Відповісти
"жирують" - це громко сказано. Скоро Болгарія їх обжене, і Словаччина і Угорщина гордо займуть друге і третє місце в ЄС (з кінця, після Румунії). Але звісно без дотацій було б ще гірше))
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23.06.2025 18:57 Відповісти
Ну і ... Чи це не приклад гнилої демократії за осудженнями УЛЬТРАПРАВИХ? так чи є шанси стати їм іншими на тлі підняття голови фашизму у світі?
То так тримати ВЕНСАМ та усім нациставм світу?
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23.06.2025 18:20 Відповісти
Той, хто економить на обороні потім російську вчить...
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23.06.2025 18:20 Відповісти
Словаки і угорці його дуже хочуть. Бурятські х ...ї. і совок 2.0 саме для них .
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23.06.2025 18:22 Відповісти
на це і розраховують
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23.06.2025 18:33 Відповісти
Піти супротив Трампа - непорядок
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23.06.2025 18:21 Відповісти
Все в порядку - мразь Трамп союзник *****, як і ці дві помилки в ЕС.
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23.06.2025 18:23 Відповісти
Хитродупістю та розумовою недолугістю дуже нагадує наших можновладців.
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23.06.2025 18:21 Відповісти
Живучий падло!
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23.06.2025 18:28 Відповісти
Отут Трампу прикро стало.

А коли Трампу стає прикро, то у дрібних барижників головним активом стають сталеві яйця. 😁
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23.06.2025 18:38 Відповісти
Дірявий фіцо самостійно визначає темпи фрікцій ***** у власній дупі. Ось і все.
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23.06.2025 18:45 Відповісти
***** довольний: розвал НАТО набирає обороти.

А премію своєму агенту "Краснову" - випише?
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23.06.2025 19:36 Відповісти
 
 