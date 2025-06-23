Словаччина самостійно визначатиме темпи зростання оборонного бюджету, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

На думку Фіцо, всі міжнародні механізми прийняття рішень щодо використання військової сили зазнали краху. За його словами, великі держави ухвалюють такі рішення одноосібно, що призводить до погіршення безпекової ситуації й загрози нового глобального військового конфлікту.

"Про масштабне озброєння та можливий глобальний військовий конфлікт зараз говорять набагато більше, ніж про мир або підвищення рівня життя людей", - стверджує прем’єр Словаччини.

Більшість країн НАТО підтримують збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Однак Словаччина, яка нині зосереджена на відновленні публічних фінансів і підвищенні рівня життя до середнього рівня ЄС, на думку Фіцо, "має інші пріоритети".

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Політик підкреслив, що Словаччина залишатиметься членом НАТО, але повинна самостійно вирішувати, в якому темпі збільшувати оборонний бюджет, щоб досягти цілей Альянсу.

Фіцо оголосив:

Словаччина, як і Іспанія, залишає за собою право самостійно визначати темпи й структуру зростання оборонного бюджету до 2035 року. У держбюджеті на 2026 рік уряд не підтримуватиме жодного збільшення витрат на закупівлю озброєння понад рівень 2025 року. Будь-яке зростання оборонного бюджету у 2026 році буде спрямоване винятково на проєкти подвійного призначення — наприклад, будівництво лікарень чи доріг.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.