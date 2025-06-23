Попри заяви Фіцо більшість словаків хочуть залишитися в НАТО, - опитування

Опитування громадської думки у Словаччині, опубліковане невдовзі після несподіваного зауваження прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що "нейтралітет підійшов би Словаччині", показує, що громадська підтримка цієї ідеї невелика: більше ніж половина словаків її повністю відкинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на дані опитуванні AKO для TV JOJ 24.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 1000 респондентів, яким ставилося запитання про те, чи має Словаччина стати нейтральною країною. У запитанні було пояснення, що "стати нейтральною країною означало б вийти з НАТО і покладатися виключно на власну армію".

Згідно з результатами, 50,6% були проти нейтралітету Словаччини, 30,8% - за, 16,1% не визначилися, а 2,5% відмовилися відповідати.

Дебати виникли після висловлювань Фіцо про те, що "нейтралітет підійшов би Словаччині - у часи безглуздого озброєння" - перед тим, як коаліційні та опозиційні партії зустрілися, щоб домовитися про збільшення видатків на оборону до 5% ВВП відповідно до нових цілей НАТО.

Більшість політиків, включаючи президента країни Петера Пеллегріні, відкинули коментарі Фіцо як відволікаючий маневр.

Однак результати відрізнялися залежно від політичної лояльності виборців. Серед опозиційних виборців опозиція стосовно нейтралітету коливається від 70% до 98%. Навпаки, 58% виборців лівої популістської партії Фіцо Smer-SD та 67% виборців крайньої правої SNS заявили, що підтримують ідею нейтралітету.

Виборці другої за величиною коаліційної партії, лівої Hlas-SD, були неоднозначні: 42% виступили проти нейтралітету, а 27% не визначилися.

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Лідер Hlas-SD Матуш Шутай Ешток на TA3 у неділю підкреслив позицію партії, назвавши це питання "червоною лінією". Він попередив, що якщо хтось замислиться про зміну коаліційної угоди, вилучивши пункт, що підтверджує членство Словаччини в ЄС та НАТО, Hlas негайно покине уряд.

Згідно з опитуванням Globsec Trends, проведеним у травні 2025 року, 72% словаків підтримують членство в НАТО - один із найвищих показників за останні роки.