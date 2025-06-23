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Попри заяви Фіцо більшість словаків хочуть залишитися в НАТО, - опитування

Більшість словаків хочуть залишитися в НАТО

Опитування громадської думки у Словаччині, опубліковане невдовзі після несподіваного зауваження прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що "нейтралітет підійшов би Словаччині", показує, що громадська підтримка цієї ідеї невелика: більше ніж половина словаків її повністю відкинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на дані опитуванні AKO для TV JOJ 24.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 1000 респондентів, яким ставилося запитання про те, чи має Словаччина стати нейтральною країною. У запитанні було пояснення, що "стати нейтральною країною означало б вийти з НАТО і покладатися виключно на власну армію".

Згідно з результатами, 50,6% були проти нейтралітету Словаччини, 30,8% - за, 16,1% не визначилися, а 2,5% відмовилися відповідати.

Дебати виникли після висловлювань Фіцо про те, що "нейтралітет підійшов би Словаччині - у часи безглуздого озброєння" - перед тим, як коаліційні та опозиційні партії зустрілися, щоб домовитися про збільшення видатків на оборону до 5% ВВП відповідно до нових цілей НАТО.

Більшість політиків, включаючи президента країни Петера Пеллегріні, відкинули коментарі Фіцо як відволікаючий маневр.

Однак результати відрізнялися залежно від політичної лояльності виборців. Серед опозиційних виборців опозиція стосовно нейтралітету коливається від 70% до 98%. Навпаки, 58% виборців лівої популістської партії Фіцо Smer-SD та 67% виборців крайньої правої SNS заявили, що підтримують ідею нейтралітету.

Виборці другої за величиною коаліційної партії, лівої Hlas-SD, були неоднозначні: 42% виступили проти нейтралітету, а 27% не визначилися.

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Лідер Hlas-SD Матуш Шутай Ешток на TA3 у неділю підкреслив позицію партії, назвавши це питання "червоною лінією". Він попередив, що якщо хтось замислиться про зміну коаліційної угоди, вилучивши пункт, що підтверджує членство Словаччини в ЄС та НАТО, Hlas негайно покине уряд.

Згідно з опитуванням Globsec Trends, проведеним у травні 2025 року, 72% словаків підтримують членство в НАТО - один із найвищих показників за останні роки.

Автор: 

опитування (1985) Словаччина (1135) Фіцо Роберт (226)


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Топ коментарі
+6
фіцо просто ідіот заявляючи таке маючи по сусідству такий шкідливий приклад нейтральної багатовекторної країни як Україна!
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23.06.2025 11:50 Відповісти
+6
Ну хоть народ Словаччини адекватний, на відміну від ************* фіцо!
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23.06.2025 11:51 Відповісти
+4
Ну не може ху...до всіх купить, тому і адекватні
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23.06.2025 11:54 Відповісти
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фіцо просто ідіот заявляючи таке маючи по сусідству такий шкідливий приклад нейтральної багатовекторної країни як Україна!
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23.06.2025 11:50 Відповісти
Ну хоть народ Словаччини адекватний, на відміну від ************* фіцо!
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23.06.2025 11:51 Відповісти
Ну не може ху...до всіх купить, тому і адекватні
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23.06.2025 11:54 Відповісти
Ну так ***** ж їм не приплачує як фіцику
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23.06.2025 11:57 Відповісти
хай фіцо сам і виходить з НАТО - на пмж до кацапів
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23.06.2025 12:47 Відповісти
Який нах нейтрал Словаччини - це ж не швейцарський гном - якого навіть Гітлер не зацепив
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23.06.2025 11:51 Відповісти
словаки не швейцарці. останні можуть дозволити собі нейтральність бо самі войовничі як чорти
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23.06.2025 12:21 Відповісти
Фіцо мріє про нейтралітет у складі тайжного союзу.
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23.06.2025 11:53 Відповісти
В Словакии 25% населения тоскуют по СССР ! Вот Фицу и играет с єтим єлекторатом! Он хоть и недостреленній но не дурак! Кто вложит хоть копейку в нейтральную страну?
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23.06.2025 11:55 Відповісти
Там к 100% населения есть вопроси, на чьей стороне они тявкали в ВВ2
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23.06.2025 12:09 Відповісти
Фіцо фіцом, але й за нейтралітет чимало, нерахуючи тих, кому пофіг!
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23.06.2025 11:57 Відповісти
Фіцо відробляє ********** замовлення!!! Добре, що у людей з головою все у порядку...
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23.06.2025 12:03 Відповісти
Словакам треба відправити Фіцо до Ростова шо на том Дону. Покі та є вільні місця. Яник, Асад та Фіцо зможуть бухати на трьох. А там і аятола з Орданом та Сіярто підтягнутся. А може і муті Ангела з пухлим чучхеістом підскочать.
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23.06.2025 12:17 Відповісти
Мало що вони хочуть. Ми теж бажаємо жити без зрадників, але поки голос Зеленського для усього миру це голос України. Геть з НАТО !
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23.06.2025 12:33 Відповісти
Господи, та нехай би вийшли, і бажано із собою взяли жабу-вітька, ото було б полегшання. Вони думають як що затиснуті між цивілізованими країнами то можна забити болт на армію. ДОВБОДЯТЛИ.
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23.06.2025 12:39 Відповісти
Словаки дуже сумирна і неконфліктна нація,можливо найспокійніша у Європі.В цьому плані з ними хіба білоруси можуть скласти конкуренцію.Тому в них і можлива поява подібного лідера,що може крутити державою як хоче і не звертати увагу на громадську думку,яка і висловлюється в основному десь на кухні.Поляки,для прикладу,такого б змели на раз-два...А от мадьяри - то інше.Там справді більшість думає як Орбан.То вже народ підлуватий,мстивий і жорстокий...
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23.06.2025 13:20 Відповісти
Нейтралітет Словаччини означає тільки одне. У разі захоплення України (як фіцо і його шефу плюгавому фюреру дуже кортить), фюрер подарує фіцо, як і орбану частину України. Це було зрозуміло з поведінки і висловлювань орбана і фіцо.
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23.06.2025 13:44 Відповісти
 
 