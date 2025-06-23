Несмотря на заявления Фицо, большинство словаков хотят остаться в НАТО, - опрос

Опрос общественного мнения в Словакии, опубликованный вскоре после неожиданного замечания премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что "нейтралитет подошел бы Словакии", показывает, что общественная поддержка этой идеи невелика: более половины словаков ее полностью отвергли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на данные опроса AKO для TV JOJ 24.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1000 респондентов, которым задавался вопрос о том, должна ли Словакия стать нейтральной страной. В вопросе было объяснение, что "стать нейтральной страной означало бы выйти из НАТО и полагаться исключительно на собственную армию".

Согласно результатам, 50,6% были против нейтралитета Словакии, 30,8% - за, 16,1% не определились, а 2,5% отказались отвечать.

Дебаты возникли после высказываний Фицо о том, что "нейтралитет подошел бы Словакии - во времена бессмысленного вооружения" - перед тем, как коалиционные и оппозиционные партии встретились, чтобы договориться об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП в соответствии с новыми целями НАТО.

Большинство политиков, включая президента страны Петера Пеллегрини, отвергли комментарии Фицо как отвлекающий маневр.

Однако результаты отличались в зависимости от политической лояльности избирателей. Среди оппозиционных избирателей оппозиция в отношении нейтралитета колеблется от 70% до 98%. Напротив, 58% избирателей левой популистской партии Фицо Smer-SD и 67% избирателей крайне правой SNS заявили, что поддерживают идею нейтралитета.

Избиратели второй по величине коалиционной партии, левой Hlas-SD, были неоднозначны: 42% выступили против нейтралитета, а 27% не определились.

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Лидер Hlas-SD Матуш Шутай Эшток на TA3 в воскресенье подчеркнул позицию партии, назвав этот вопрос "красной линией". Он предупредил, что если кто-то задумается об изменении коалиционного соглашения, изъяв пункт, подтверждающий членство Словакии в ЕС и НАТО, Hlas немедленно покинет правительство.

Согласно опросу Globsec Trends, проведенному в мае 2025 года, 72% словаков поддерживают членство в НАТО - один из самых высоких показателей за последние годы.