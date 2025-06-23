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Несмотря на заявления Фицо, большинство словаков хотят остаться в НАТО, - опрос

Большинство словаков хотят остаться в НАТО

Опрос общественного мнения в Словакии, опубликованный вскоре после неожиданного замечания премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что "нейтралитет подошел бы Словакии", показывает, что общественная поддержка этой идеи невелика: более половины словаков ее полностью отвергли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на данные опроса AKO для TV JOJ 24.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1000 респондентов, которым задавался вопрос о том, должна ли Словакия стать нейтральной страной. В вопросе было объяснение, что "стать нейтральной страной означало бы выйти из НАТО и полагаться исключительно на собственную армию".

Согласно результатам, 50,6% были против нейтралитета Словакии, 30,8% - за, 16,1% не определились, а 2,5% отказались отвечать.

Дебаты возникли после высказываний Фицо о том, что "нейтралитет подошел бы Словакии - во времена бессмысленного вооружения" - перед тем, как коалиционные и оппозиционные партии встретились, чтобы договориться об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП в соответствии с новыми целями НАТО.

Большинство политиков, включая президента страны Петера Пеллегрини, отвергли комментарии Фицо как отвлекающий маневр.

Однако результаты отличались в зависимости от политической лояльности избирателей. Среди оппозиционных избирателей оппозиция в отношении нейтралитета колеблется от 70% до 98%. Напротив, 58% избирателей левой популистской партии Фицо Smer-SD и 67% избирателей крайне правой SNS заявили, что поддерживают идею нейтралитета.

Избиратели второй по величине коалиционной партии, левой Hlas-SD, были неоднозначны: 42% выступили против нейтралитета, а 27% не определились.

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Лидер Hlas-SD Матуш Шутай Эшток на TA3 в воскресенье подчеркнул позицию партии, назвав этот вопрос "красной линией". Он предупредил, что если кто-то задумается об изменении коалиционного соглашения, изъяв пункт, подтверждающий членство Словакии в ЕС и НАТО, Hlas немедленно покинет правительство.

Согласно опросу Globsec Trends, проведенному в мае 2025 года, 72% словаков поддерживают членство в НАТО - один из самых высоких показателей за последние годы.

Автор: 

опрос (2869) Словакия (1008) Фицо Роберт (204)


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Топ комментарии
+6
фіцо просто ідіот заявляючи таке маючи по сусідству такий шкідливий приклад нейтральної багатовекторної країни як Україна!
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23.06.2025 11:50 Ответить
+6
Ну хоть народ Словаччини адекватний, на відміну від ************* фіцо!
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23.06.2025 11:51 Ответить
+4
Ну не може ху...до всіх купить, тому і адекватні
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23.06.2025 11:54 Ответить
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фіцо просто ідіот заявляючи таке маючи по сусідству такий шкідливий приклад нейтральної багатовекторної країни як Україна!
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23.06.2025 11:50 Ответить
Ну хоть народ Словаччини адекватний, на відміну від ************* фіцо!
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23.06.2025 11:51 Ответить
Ну не може ху...до всіх купить, тому і адекватні
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23.06.2025 11:54 Ответить
Ну так ***** ж їм не приплачує як фіцику
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23.06.2025 11:57 Ответить
хай фіцо сам і виходить з НАТО - на пмж до кацапів
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23.06.2025 12:47 Ответить
Який нах нейтрал Словаччини - це ж не швейцарський гном - якого навіть Гітлер не зацепив
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23.06.2025 11:51 Ответить
словаки не швейцарці. останні можуть дозволити собі нейтральність бо самі войовничі як чорти
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23.06.2025 12:21 Ответить
Фіцо мріє про нейтралітет у складі тайжного союзу.
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23.06.2025 11:53 Ответить
В Словакии 25% населения тоскуют по СССР ! Вот Фицу и играет с єтим єлекторатом! Он хоть и недостреленній но не дурак! Кто вложит хоть копейку в нейтральную страну?
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23.06.2025 11:55 Ответить
Там к 100% населения есть вопроси, на чьей стороне они тявкали в ВВ2
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23.06.2025 12:09 Ответить
Фіцо фіцом, але й за нейтралітет чимало, нерахуючи тих, кому пофіг!
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23.06.2025 11:57 Ответить
Фіцо відробляє ********** замовлення!!! Добре, що у людей з головою все у порядку...
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23.06.2025 12:03 Ответить
Словакам треба відправити Фіцо до Ростова шо на том Дону. Покі та є вільні місця. Яник, Асад та Фіцо зможуть бухати на трьох. А там і аятола з Орданом та Сіярто підтягнутся. А може і муті Ангела з пухлим чучхеістом підскочать.
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23.06.2025 12:17 Ответить
Мало що вони хочуть. Ми теж бажаємо жити без зрадників, але поки голос Зеленського для усього миру це голос України. Геть з НАТО !
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23.06.2025 12:33 Ответить
Господи, та нехай би вийшли, і бажано із собою взяли жабу-вітька, ото було б полегшання. Вони думають як що затиснуті між цивілізованими країнами то можна забити болт на армію. ДОВБОДЯТЛИ.
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23.06.2025 12:39 Ответить
Словаки дуже сумирна і неконфліктна нація,можливо найспокійніша у Європі.В цьому плані з ними хіба білоруси можуть скласти конкуренцію.Тому в них і можлива поява подібного лідера,що може крутити державою як хоче і не звертати увагу на громадську думку,яка і висловлюється в основному десь на кухні.Поляки,для прикладу,такого б змели на раз-два...А от мадьяри - то інше.Там справді більшість думає як Орбан.То вже народ підлуватий,мстивий і жорстокий...
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23.06.2025 13:20 Ответить
Нейтралітет Словаччини означає тільки одне. У разі захоплення України (як фіцо і його шефу плюгавому фюреру дуже кортить), фюрер подарує фіцо, як і орбану частину України. Це було зрозуміло з поведінки і висловлювань орбана і фіцо.
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23.06.2025 13:44 Ответить
 
 