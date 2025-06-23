Словакия самостоятельно будет определять темпы роста оборонного бюджета, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

По мнению Фицо, все международные механизмы принятия решений по использованию военной силы потерпели крах. По его словам, крупные государства принимают такие решения единолично, что приводит к ухудшению ситуации с безопасностью и угрозе нового глобального военного конфликта.

"О масштабном вооружении и возможном глобальном военном конфликте сейчас говорят гораздо больше, чем о мире или повышении уровня жизни людей", - утверждает премьер Словакии.

Большинство стран НАТО поддерживают увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Однако Словакия, которая сейчас сосредоточена на восстановлении публичных финансов и повышении уровня жизни до среднего уровня ЕС, по мнению Фицо, "имеет другие приоритеты".

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Политик подчеркнул, что Словакия будет оставаться членом НАТО, но должна самостоятельно решать, в каком темпе увеличивать оборонный бюджет, чтобы достичь целей Альянса.

Фицо объявил:

Словакия, как и Испания, оставляет за собой право самостоятельно определять темпы и структуру роста оборонного бюджета до 2035 года. В госбюджете на 2026 год правительство не будет поддерживать никакого увеличения расходов на закупку вооружения сверх уровня 2025 года. Любой рост оборонного бюджета в 2026 году будет направлен исключительно на проекты двойного назначения - например, строительство больниц или дорог.

Напомним, что Дональд Трамп заявлял, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.