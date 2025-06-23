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Новости Расходы на оборону Оборонительные расходы НАТО
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Словакия самостоятельно будет определять темпы роста оборонного бюджета, - Фицо

Фицо против оборонных расходов НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

По мнению Фицо, все международные механизмы принятия решений по использованию военной силы потерпели крах. По его словам, крупные государства принимают такие решения единолично, что приводит к ухудшению ситуации с безопасностью и угрозе нового глобального военного конфликта.

"О масштабном вооружении и возможном глобальном военном конфликте сейчас говорят гораздо больше, чем о мире или повышении уровня жизни людей", - утверждает премьер Словакии.

Большинство стран НАТО поддерживают увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Однако Словакия, которая сейчас сосредоточена на восстановлении публичных финансов и повышении уровня жизни до среднего уровня ЕС, по мнению Фицо, "имеет другие приоритеты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на заявления Фицо большинство словаков хотят остаться в НАТО, - опрос

Политик подчеркнул, что Словакия будет оставаться членом НАТО, но должна самостоятельно решать, в каком темпе увеличивать оборонный бюджет, чтобы достичь целей Альянса.

Фицо объявил:

  1. Словакия, как и Испания, оставляет за собой право самостоятельно определять темпы и структуру роста оборонного бюджета до 2035 года.
  2. В госбюджете на 2026 год правительство не будет поддерживать никакого увеличения расходов на закупку вооружения сверх уровня 2025 года.
  3. Любой рост оборонного бюджета в 2026 году будет направлен исключительно на проекты двойного назначения - например, строительство больниц или дорог.

Напомним, что Дональд Трамп заявлял, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.

Автор: 

НАТО (10176) Словакия (1008) Фицо Роберт (204)


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Топ комментарии
+10
Який класний член НАТО.
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23.06.2025 18:15 Ответить
+9
Гниди з Словаччини та Угорщини жирують на дотаціях ЕС , і нищать його з середини.
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23.06.2025 18:15 Ответить
+5
Все в порядку - мразь Трамп союзник *****, як і ці дві помилки в ЕС.
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23.06.2025 18:23 Ответить
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Який класний член НАТО.
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23.06.2025 18:15 Ответить
Гниди з Словаччини та Угорщини жирують на дотаціях ЕС , і нищать його з середини.
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23.06.2025 18:15 Ответить
"жирують" - це громко сказано. Скоро Болгарія їх обжене, і Словаччина і Угорщина гордо займуть друге і третє місце в ЄС (з кінця, після Румунії). Але звісно без дотацій було б ще гірше))
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23.06.2025 18:57 Ответить
Ну і ... Чи це не приклад гнилої демократії за осудженнями УЛЬТРАПРАВИХ? так чи є шанси стати їм іншими на тлі підняття голови фашизму у світі?
То так тримати ВЕНСАМ та усім нациставм світу?
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23.06.2025 18:20 Ответить
Той, хто економить на обороні потім російську вчить...
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23.06.2025 18:20 Ответить
Словаки і угорці його дуже хочуть. Бурятські х ...ї. і совок 2.0 саме для них .
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23.06.2025 18:22 Ответить
на це і розраховують
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23.06.2025 18:33 Ответить
Піти супротив Трампа - непорядок
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23.06.2025 18:21 Ответить
Все в порядку - мразь Трамп союзник *****, як і ці дві помилки в ЕС.
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23.06.2025 18:23 Ответить
Хитродупістю та розумовою недолугістю дуже нагадує наших можновладців.
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23.06.2025 18:21 Ответить
Живучий падло!
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23.06.2025 18:28 Ответить
Отут Трампу прикро стало.

А коли Трампу стає прикро, то у дрібних барижників головним активом стають сталеві яйця. 😁
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23.06.2025 18:38 Ответить
Дірявий фіцо самостійно визначає темпи фрікцій ***** у власній дупі. Ось і все.
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23.06.2025 18:45 Ответить
***** довольний: розвал НАТО набирає обороти.

А премію своєму агенту "Краснову" - випише?
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23.06.2025 19:36 Ответить
 
 