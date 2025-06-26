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Новости Заявления Фицо об Украине
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Фицо сорвался на журналистку на фоне вопросов о позиции Орбана по Украине: "Я премьер-министр, так что замолчите"

роберт,фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо эмоционально отреагировал на вопрос журналистов о позиции Братиславы относительно саммита ЕС, где обсуждали поддержку Украины.

Об этом сообщает словацкий портал Plenum, передает Цензор.НЕТ.

Его раздражение вызвало упоминание о Викторе Орбане, с которым Фицо, вероятно, согласовывает действия по украинскому вопросу.

Журналистка спросила, почему словацкая позиция по Украине на саммите ЕС стала известной со слов Орбана, а не от Фицо лично. Премьер ответил с иронией и агрессией:
"Я премьер-министр, так что заткнитесь. Мне не нужны спикеры, я четко говорю, что будет делать Словакия".

Фицо также вспомнил о нейтралитете Словакии, подчеркнув, что поддерживает такую идею, и возмутился из-за критики: "А что теперь? Вы меня за это застрелите, как Цинтула?" - сказал он, вспомнив о покушении на себя в мае.

На замечание о несогласии президента Словакии Петера Пеллегрини относительно нейтралитета, премьер заявил, что мнения журналистов его "не интересуют".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо не осудил РФ за ракетный удар по Сумам: "У меня недостаточно информации"

Автор: 

Словакия (1008) Украина (45040) Фицо Роберт (204)


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Топ комментарии
+24
в цьому лісі порядних зврів нема, самі криси
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26.06.2025 17:34 Ответить
+20
Чудить, цей «недострєльонний»!!!
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26.06.2025 17:34 Ответить
+17
погана стрілецька підготовка в Спілці письменників Словаччини

.
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26.06.2025 17:59 Ответить
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в цьому лісі порядних зврів нема, самі криси
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26.06.2025 17:34 Ответить
вихід словаччини з НАТО ?

прапор в руки і попутного х... вітра в спину !

.
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26.06.2025 17:56 Ответить
Чудить, цей «недострєльонний»!!!
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26.06.2025 17:34 Ответить
"...давай-ка на укол" (с)
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26.06.2025 17:44 Ответить
погана стрілецька підготовка в Спілці письменників Словаччини

.
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26.06.2025 17:59 Ответить
Прелесть!!!!
Просто прелесть Ваш коммент!
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26.06.2025 18:23 Ответить
Жалко шо недострелив його дід.
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26.06.2025 18:03 Ответить
Мій "чорний оптимізм" підказує, що той дід саме так і хотів: щоб вереску було багато, а жодна тваринка серйозно не постраждала.
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26.06.2025 19:49 Ответить
Чого одразу стріляти? Може одкіздити спочатку? 🤔 Воно ж ссикло, удару не тримає. 😊
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26.06.2025 18:51 Ответить
Ніт, гадаю, що так воно не спрацює.
На то бачу відразу дві причини:
1) виконавець-слабак якісно не відлупить, а, скорше, і сам в писок схопить; як наслідок - фіца з того "виїде на білому коні в сяючих обладунках";
2) тренований виконавець може дуже легко перестаратися; як наслідок - фіца потрапить до лихих парфумів у пекло, а в миру стане мучеником (і кацапйо, скорше за все, його ще й святим проголосить).
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26.06.2025 19:57 Ответить
Я водій лімузина - мені можна
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26.06.2025 17:34 Ответить
Підоріцо виявляється щей психопат.
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26.06.2025 17:35 Ответить
після Трампа журналістів якщо не б'ють ногами - все норма
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26.06.2025 17:36 Ответить
А Зєля поважає журналістів?
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26.06.2025 17:55 Ответить
Ага... ще б лаптями по трибуні постукав би
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26.06.2025 17:37 Ответить
Ще один фюрер народужуєтся?
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26.06.2025 17:38 Ответить
Отож (((((
Під час другої за номером Світової Війни словацьких і угорських дивізій було добіса!! Звичайно на боці німецький дідов ваєвавших.....
Але "політкоректний" Захід придумав голівуд-сторі що винуваті лише націонал-соціалісти . А все інше - від Форда і АйБиЕм і до "юдейських капо" в таборах - типу не при ділах.... І сталінизм, партнер і союзник рейху до літа 1941. І руцкіє монархісти "ностальгія бєлоказачєство власовці" з Европи-еміграції.
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26.06.2025 17:49 Ответить
(невесело).
А що на Заході помінялось на сьогодні? Та ж пісня, лиш інші виконавці (але це неточно!). Послухайте лише, які "трелі" видають прекраснодушні ліберали (курва! - курку не заріжу, кролика не заб'ю, а от лібералів дусив би голими руками!).
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26.06.2025 20:03 Ответить
чому народжується? там завди напоготові існували персонажі, які готові стати фюрерами
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
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26.06.2025 18:06 Ответить
чому народжується? там завди напоготові існували персонажі, які готові стати фюрерами
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
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26.06.2025 18:06 Ответить
І закінчив свій виступ вскинувши праву руку вгору із словами хайль ху....ло, наш кормилец і пахан.
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26.06.2025 17:39 Ответить
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26.06.2025 17:41 Ответить
Так це ж було вже (с): "я прізідєнт, Міша!" (с)
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26.06.2025 17:42 Ответить
А що тепер? Ви мене за це застрелите, як Цинтула?

Краще добра фура з дронами
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26.06.2025 17:45 Ответить
Йанєлоооох!
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26.06.2025 17:45 Ответить
а міг же і ногою вдарить.
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26.06.2025 17:56 Ответить
Чому всі прихильники россії -довбодятли?
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26.06.2025 18:07 Ответить
Потому что ДОЛБОДЯТЛЫ!!!
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26.06.2025 18:09 Ответить
Вот ОНО все они власть имущие просто ТВАРИ!!!НЕ ГРЕХ ТАКИХ НА ВИСИЛИЦУ!!!
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26.06.2025 18:07 Ответить
щось нагадує

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26.06.2025 18:13 Ответить
Про таких, як Фіцо, кажуть: "Він думає, що "ухопив бога за бороду"... Насправді - "бика тряпочного за х*й тримає...".
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26.06.2025 18:13 Ответить
Когось нагадує. "Я ж нє лох!", "Ета фамільярность, Міша! Я презідєнт України!".
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26.06.2025 18:14 Ответить
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26.06.2025 18:20 Ответить
Одні вже були нейтральними, так тепер воюють
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26.06.2025 18:31 Ответить
Нічо, що він демократично обраний, в не царьок, то у йому би треба було завалитися натомість. Шось останнім часом цих «демократично нвсенароднооббраних» плавить дуже
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26.06.2025 18:37 Ответить
Поки що прем'єр міністр, поки що...
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26.06.2025 19:22 Ответить
та він у всьому розбираеться - мальчик вихований - не лох як декотrі
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26.06.2025 19:38 Ответить
ми просрали все - і Україну і Америку!
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26.06.2025 21:25 Ответить
Цинтула колись визнають провидцем і героєм Словаччини.
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26.06.2025 23:32 Ответить
 
 