Фицо сорвался на журналистку на фоне вопросов о позиции Орбана по Украине: "Я премьер-министр, так что замолчите"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо эмоционально отреагировал на вопрос журналистов о позиции Братиславы относительно саммита ЕС, где обсуждали поддержку Украины.
Об этом сообщает словацкий портал Plenum, передает Цензор.НЕТ.
Его раздражение вызвало упоминание о Викторе Орбане, с которым Фицо, вероятно, согласовывает действия по украинскому вопросу.
Журналистка спросила, почему словацкая позиция по Украине на саммите ЕС стала известной со слов Орбана, а не от Фицо лично. Премьер ответил с иронией и агрессией:
"Я премьер-министр, так что заткнитесь. Мне не нужны спикеры, я четко говорю, что будет делать Словакия".
Фицо также вспомнил о нейтралитете Словакии, подчеркнув, что поддерживает такую идею, и возмутился из-за критики: "А что теперь? Вы меня за это застрелите, как Цинтула?" - сказал он, вспомнив о покушении на себя в мае.
На замечание о несогласии президента Словакии Петера Пеллегрини относительно нейтралитета, премьер заявил, что мнения журналистов его "не интересуют".
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прапор в руки і попутного
х... вітра в спину !
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Просто прелесть Ваш коммент!
На то бачу відразу дві причини:
1) виконавець-слабак якісно не відлупить, а, скорше, і сам в писок схопить; як наслідок - фіца з того "виїде на білому коні в сяючих обладунках";
2) тренований виконавець може дуже легко перестаратися; як наслідок - фіца потрапить до лихих парфумів у пекло, а в миру стане мучеником (і кацапйо, скорше за все, його ще й святим проголосить).
Під час другої за номером Світової Війни словацьких і угорських дивізій було добіса!! Звичайно на боці німецький дідов ваєвавших.....
Але "політкоректний" Захід придумав голівуд-сторі що винуваті лише націонал-соціалісти . А все інше - від Форда і АйБиЕм і до "юдейських капо" в таборах - типу не при ділах.... І сталінизм, партнер і союзник рейху до літа 1941. І руцкіє монархісти "ностальгія бєлоказачєство власовці" з Европи-еміграції.
А що на Заході помінялось на сьогодні? Та ж пісня, лиш інші виконавці (але це неточно!). Послухайте лише, які "трелі" видають прекраснодушні ліберали (курва! - курку не заріжу, кролика не заб'ю, а от лібералів дусив би голими руками!).
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
фіцо вже пєнсінер, тому вже не рахується, так що на підході у якості фюрера там більш молодий котлєба.
Краще добра фура з дронами