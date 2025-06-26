Фицо сорвался на журналистку на фоне вопросов о позиции Орбана по Украине: "Я премьер-министр, так что замолчите"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо эмоционально отреагировал на вопрос журналистов о позиции Братиславы относительно саммита ЕС, где обсуждали поддержку Украины.

Об этом сообщает словацкий портал Plenum, передает Цензор.НЕТ.

Его раздражение вызвало упоминание о Викторе Орбане, с которым Фицо, вероятно, согласовывает действия по украинскому вопросу.

Журналистка спросила, почему словацкая позиция по Украине на саммите ЕС стала известной со слов Орбана, а не от Фицо лично. Премьер ответил с иронией и агрессией:

"Я премьер-министр, так что заткнитесь. Мне не нужны спикеры, я четко говорю, что будет делать Словакия".

Фицо также вспомнил о нейтралитете Словакии, подчеркнув, что поддерживает такую идею, и возмутился из-за критики: "А что теперь? Вы меня за это застрелите, как Цинтула?" - сказал он, вспомнив о покушении на себя в мае.

На замечание о несогласии президента Словакии Петера Пеллегрини относительно нейтралитета, премьер заявил, что мнения журналистов его "не интересуют".

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