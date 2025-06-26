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Новини Продовження санкцій ЄС проти Росії Санкції ЄС проти Росії
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Єврорада не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій для РФ, робота триватиме, – висновки саміту

Санкції проти РФ

Лідери ЄС досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з висновків по Україні, які були ухвалені в ході засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів.

"Європейський Союз разом з партнерами має намір обмежити здатність Росії продовжувати вести свою агресивну війну. Санкції є невід'ємною частиною політики ЄС для досягнення цієї спільної мети. Європейська Рада вітає прийняття 17-го пакету санкцій, спрямованих, зокрема, проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включаючи "тіньовий флот" нафтових танкерів та їхніх операторів. Європейська Рада закликає до подальших заходів проти російського тіньового флоту, який використовується Росією для обходу санкцій та створює значні екологічні та безпекові ризики. У цьому контексті вона закликає Раду швидко прийняти новий пакет санкцій. Вона також підкреслює важливість подальшого посилення заходів проти обходу", - йдеться в документі.

Крім того, лідери ЄС заявили, що, відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки "Росія не припинить свою війну агресії проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною".

"Лідери не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій – 18-го. Словаччина досі не дала зеленого світла. Дискусії, ймовірно, відновляться між послами найближчими днями", – написав редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що проситиме Раду Європейського Союзу відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.

Автор: 

санкції (12249) Євросоюз (13767)


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Топ коментарі
+8
Ось тобі, і маємо в ЄС!!
Так і щодо 5 статті НАТО, не дійдуть згоди… А Сувалки, вони не далеко….
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26.06.2025 21:26 Відповісти
+6
Потужно підсилили тиск на росію і допомогли Україні.
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26.06.2025 21:28 Відповісти
+5
Не поспішайте, курви продажні. Купляйте у путлера, за євро мотузку, на якій він вас - торгашів і повісить...
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26.06.2025 21:38 Відповісти
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без коментарів
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26.06.2025 21:21 Відповісти
Може й ухвалять - потрібно нейтралізувати Орбана і Фіцо
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26.06.2025 21:23 Відповісти
Ось тобі, і маємо в ЄС!!
Так і щодо 5 статті НАТО, не дійдуть згоди… А Сувалки, вони не далеко….
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26.06.2025 21:26 Відповісти
Tramp skazal sto poka on prezident nikto nenapadiot na NATO.Korotko i jasno.
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26.06.2025 22:04 Відповісти
гроші собі у збиток ? Ну то обирайте або рік потерпите, або кацапські ноги будуть у Берліні знову
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26.06.2025 21:27 Відповісти
Просто жалкие 😁
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26.06.2025 21:28 Відповісти
Потужно підсилили тиск на росію і допомогли Україні.
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26.06.2025 21:28 Відповісти
фіцо та орбан покрутили ЄС на бую
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26.06.2025 21:29 Відповісти
А коли ж, крім заходів проти тіньового флоту, побачимо ще й заходи проти тіньового нафтогону?
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26.06.2025 21:29 Відповісти
старі продажні брехливі цинічні хвойди,ще є бажаючі приєднатися до цих лицемірів??і це тільки початок,далі буде цікавіше
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26.06.2025 21:30 Відповісти
Не поспішайте, курви продажні. Купляйте у путлера, за євро мотузку, на якій він вас - торгашів і повісить...
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26.06.2025 21:38 Відповісти
коли треба буржуї схвалюють, бистріне, ніж встигають записувати.
а, коли не треба, дістають циганів орбана і фіцо та починають м'яти яєли.
але, то таке....
справа в іншому!
як, потужно прокатався в черговий вояж по гаазьким полям наш переможний гундосик?
до речі, ця зе!гніда повернулась в київ?
бо сьогодні, в небі, знову буде пердіти всю ніч. вже вилетіли.
а може, ще й ракети прилетять. вони швидко.
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26.06.2025 21:42 Відповісти
Це та сама обьеднана Европа яка хоче бути менш залежною від США
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26.06.2025 22:56 Відповісти
Это чтото так напоминает просто БЕСПРИДЕЛ!ОРБАНА НАХ ПОШЛИТЕ И ВСЁ ПУЧКОМ!!!
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26.06.2025 23:21 Відповісти
Вы зря гоните на Орбана и Фицо.

Когда в статуте коллегиального органа существует nemine contradicente - необходимость единогласного решения, в нем же сознательно держат несколько юродивых, чтобы в нужный момент озвучивали то, что не могут озвучивать другие в силу их статуса \ престижа.

Даже у нас в ВР есть всякие Безуглые, которые на невооруженный взгляд говорят всякую ерунду, а при ближайшем рассмотрении на самом деле озвучивают мнение ОП.

Хотели бы - давно бы заткнули им рот.
Но тогда придется выполнять декларируемое.
А так можно сказать: - России должна быть объявлена война, выносим на голосование !
- Пип, пип, пип. Тридцать за, двое против. Войну объявлять не будем.
Ну все, войну объявлять не будем, ограничимся озабоченной обеспокоенностью. Расходимся.
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26.06.2025 23:28 Відповісти
 
 