Єврорада не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій для РФ, робота триватиме, – висновки саміту

Лідери ЄС досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з висновків по Україні, які були ухвалені в ході засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів.

"Європейський Союз разом з партнерами має намір обмежити здатність Росії продовжувати вести свою агресивну війну. Санкції є невід'ємною частиною політики ЄС для досягнення цієї спільної мети. Європейська Рада вітає прийняття 17-го пакету санкцій, спрямованих, зокрема, проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включаючи "тіньовий флот" нафтових танкерів та їхніх операторів. Європейська Рада закликає до подальших заходів проти російського тіньового флоту, який використовується Росією для обходу санкцій та створює значні екологічні та безпекові ризики. У цьому контексті вона закликає Раду швидко прийняти новий пакет санкцій. Вона також підкреслює важливість подальшого посилення заходів проти обходу", - йдеться в документі.

Крім того, лідери ЄС заявили, що, відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки "Росія не припинить свою війну агресії проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною".

"Лідери не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій – 18-го. Словаччина досі не дала зеленого світла. Дискусії, ймовірно, відновляться між послами найближчими днями", – написав редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що проситиме Раду Європейського Союзу відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.