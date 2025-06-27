Мерц: Я б надовго утримався від дзвінків Путіну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що тривалий час утримувався б від дзвінків диктатору Володимиру Путіну.

Про це він заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Так, він зауважив, що після нещодавнього візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви РФ завдала ударів по Києву, пошкоджено лікарні. А після останньої розмови Путіна з Олафом Шольцом Росія завдала удару по дитячій лікарні.

"Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго", - сказав він.

Також Мерц зазначив, що у Дональда Трампа зростає скептицизм щодо війни РФ проти України, він стає більш критичним.

"У Європі існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - додав він.

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