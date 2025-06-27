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Мерц: Я б надовго утримався від дзвінків Путіну

Мерц не хоче дзвонити Путіну. В чому причина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що тривалий час утримувався б від дзвінків диктатору Володимиру Путіну.

Про це він заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Так, він зауважив, що після нещодавнього візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви РФ завдала ударів по Києву, пошкоджено лікарні. А після останньої розмови Путіна з Олафом Шольцом Росія завдала удару по дитячій лікарні.

"Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго", - сказав він.

Також Мерц зазначив, що у Дональда Трампа зростає скептицизм щодо війни РФ проти України, він стає більш критичним.

"У Європі існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - додав він.

Читайте: Мерц: Німеччина продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні.

Автор: 

Німеччина (7511) путін володимир (24222) Мерц Фрідріх (171)


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Топ коментарі
+7
)(уйлу нужны телефонные звонки только для показушной значимости.

Он все равно будет рассказывать про 8 лет, ущемление мальчика в трусиках и прочий бред
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27.06.2025 16:22 Відповісти
+6
Я би ше і фінансував сепаратистів всередині рф, шоб фсб сраку рвало і було внапрязі всередині краіни, а не зовні шукали росєю! Чечня, Дагестан, Татарстан, Саха, Башкартостан і ше дафіга шо можно відпиляти від рф!
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27.06.2025 16:25 Відповісти
+5
хло - терорист та вбивця..
а вже потім - диктатор..
які з терористами можуть бути дзвінки та договорняки?
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27.06.2025 16:28 Відповісти
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І від надання Україні таурусів.
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27.06.2025 16:21 Відповісти
а **** товку від тебе від твоїх розповідей НАТО ГІВНО ЗАВЕРНУТЕ У ЗОЛОТИСТУ БУМАЖКУ
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27.06.2025 16:43 Відповісти
Оце ***** засмутиться ...
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27.06.2025 16:22 Відповісти
)(уйлу нужны телефонные звонки только для показушной значимости.

Он все равно будет рассказывать про 8 лет, ущемление мальчика в трусиках и прочий бред
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27.06.2025 16:22 Відповісти
ОДНО СЛОВО НИКОГДА
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27.06.2025 16:22 Відповісти
Я би ше і фінансував сепаратистів всередині рф, шоб фсб сраку рвало і було внапрязі всередині краіни, а не зовні шукали росєю! Чечня, Дагестан, Татарстан, Саха, Башкартостан і ше дафіга шо можно відпиляти від рф!
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27.06.2025 16:25 Відповісти
Прийде час, саме відвалиться!
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27.06.2025 18:11 Відповісти
Балачки
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27.06.2025 16:26 Відповісти
Эти кастрированные европейские клоуны до сих пор изображают "великие державы".
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27.06.2025 16:26 Відповісти
хло - терорист та вбивця..
а вже потім - диктатор..
які з терористами можуть бути дзвінки та договорняки?
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27.06.2025 16:28 Відповісти
трампу не кажіть, у нього старече нетримання, не може втриматися щоб путіну дікпіки не послати навіть пару годин.
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27.06.2025 16:31 Відповісти
тауруси та літаки давайте для ЗСУ бо буде новий ГДР та "Берлінская стена "
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27.06.2025 16:50 Відповісти
правильно- чтобы дольше длилась война, европе это выгодно, да вонючка мерц?
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27.06.2025 17:01 Відповісти
Молодець Мерц!!! "Валяти Шольца" (мем такий) не буде!
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27.06.2025 17:12 Відповісти
Невже в Європі нарешті вловили зв'язок між спілкуванням з ****** і масованими терактами які московський режим присвячує цим перемовинам
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27.06.2025 17:22 Відповісти
***** взагалі ніхто не повинен телефонувати, ну хто в здоровому глузді телефонує фашистам ?
їх потрібно послідовно вбивати і повертати поступово всі землі що вони незаконно захопили за останні 300 років от і все що потрібно світові робити
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27.06.2025 18:54 Відповісти
 
 