Мерц: Я б надовго утримався від дзвінків Путіну
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що тривалий час утримувався б від дзвінків диктатору Володимиру Путіну.
Про це він заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.
Так, він зауважив, що після нещодавнього візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви РФ завдала ударів по Києву, пошкоджено лікарні. А після останньої розмови Путіна з Олафом Шольцом Росія завдала удару по дитячій лікарні.
"Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго", - сказав він.
Також Мерц зазначив, що у Дональда Трампа зростає скептицизм щодо війни РФ проти України, він стає більш критичним.
"У Європі існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - додав він.
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Он все равно будет рассказывать про 8 лет, ущемление мальчика в трусиках и прочий бред
а вже потім - диктатор..
які з терористами можуть бути дзвінки та договорняки?
їх потрібно послідовно вбивати і повертати поступово всі землі що вони незаконно захопили за останні 300 років от і все що потрібно світові робити