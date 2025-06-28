Імперіаліст Путін не хоче миру та переговорів, - Пісторіус

Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із критикою на адресу російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його в небажанні припиняти агресію проти України.

Про це Пісторіус заявив під час виступу на зʼїзді Соціал-демократичної партії Німеччини, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Німецький міністр виступив на захист курсу федерального уряду на зміцнення оборонної спроможності та солідарності з Україною, незважаючи на застереження у своїй партії.

"Цей імперіаліст у Кремлі (Путін. - ред.) не хоче переговорів, він не хоче миру", – заявив Пісторіус, додавши, що для миру потрібна "завжди готовність обох сторін".

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У своєму виступі він також нагадав про загарбницькі дії Путіна проти Грузії, анексію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну з "максимально жорстокою" війною.

Також Пісторіус окремо наголосив на тому, що Росія повністю перейшла на військову економіку, і "російська армія наступного року буде вдвічі більшою, ніж до початку війни в Україні".

Очільник оборонного відомства ФРН додав, що для Німеччини та НАТО важливо інвестувати в оборону, оскільки Путін розуміє тільки мову сили.

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