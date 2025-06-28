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Новини Агресія Росії проти України
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Імперіаліст Путін не хоче миру та переговорів, - Пісторіус

Пісторіус розкритикував путіна

Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із критикою на адресу російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його в небажанні припиняти агресію проти України.

Про це Пісторіус заявив під час виступу на зʼїзді Соціал-демократичної партії Німеччини, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Німецький міністр виступив на захист курсу федерального уряду на зміцнення оборонної спроможності та солідарності з Україною, незважаючи на застереження у своїй партії.

"Цей імперіаліст у Кремлі (Путін. - ред.) не хоче переговорів, він не хоче миру", – заявив Пісторіус, додавши, що для миру потрібна "завжди готовність обох сторін".

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У своєму виступі він також нагадав про загарбницькі дії Путіна проти Грузії, анексію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну з "максимально жорстокою" війною.

Також Пісторіус окремо наголосив на тому, що Росія повністю перейшла на військову економіку, і "російська армія наступного року буде вдвічі більшою, ніж до початку війни в Україні".

Очільник оборонного відомства ФРН додав, що для Німеччини та НАТО важливо інвестувати в оборону, оскільки Путін розуміє тільки мову сили.

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Автор: 

Німеччина (7511) путін володимир (24222) росія (66431) Пісторіус Борис (286)


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Топ коментарі
+2
"В чем состоит цель путина?
Она очень простая.
Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею.
Получение абсолютной власти.
Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов.
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим.

путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты.
Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом.
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28.06.2025 00:31 Відповісти
+1
цель ліліпутіна одна: "бабки делать надо" - білш ніякої
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28.06.2025 01:10 Відповісти
+1
Пукіна за хабарі і відкати могли посадити ще тоді, коли він був замом Собчака в Ленінграді.
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28.06.2025 01:18 Відповісти
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"В чем состоит цель путина?
Она очень простая.
Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею.
Получение абсолютной власти.
Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов.
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим.

путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты.
Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом.
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28.06.2025 00:31 Відповісти
цель ліліпутіна одна: "бабки делать надо" - білш ніякої
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28.06.2025 01:10 Відповісти
Пукіна за хабарі і відкати могли посадити ще тоді, коли він був замом Собчака в Ленінграді.
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28.06.2025 01:18 Відповісти
radiosvoboda.org

Kорупційні скандали супроводжують Путіна упродовж більшої частини кар'єри. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», і Радіо Свобода дізналися подробиці першого такого скандалу: у 1992 році юрист комітету із зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга попався на хабарі під час реєстрації фірми. Під час обшуку в нього знайшли реєстраційний журнал комітету та довіреність від начальника - голови комітету Володимира Путіна. На суді комітет пішов у глибоку оборону: заявив, що діяв відповідно до закону, але переконати суддю так і не зміг. Однак суд мав усі підстави вважати інакше.

Наприкінці 1980-х років Рада міністрів СРСР допустила в країну приватних іноземних інвесторів. Влітку 1991 року в Ленінграді налічувалася сотня СП, але справжнім конвеєром з їх реєстрації став комітет із зовнішніх зв'язків, щойно створений Собчаком - учителем на юрфаку ЛДУ Путіна, Медведєва та Леонардова.

Для реєстрації СП достатньо було подати письмову заяву іноземного інвестора, копію установчих документів, виписку з банку та торговельного реєстру країни інвестора. Реєстраційний збір становив 200 доларів.
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28.06.2025 01:24 Відповісти
Під керівництвом Собчака Путін пропрацював шість років - став спочатку головою комітету із зовнішніх зв'язків, а потім першим заступником мера.
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28.06.2025 01:33 Відповісти
Продовольство купувалося за завищеними; операції укладалися із сумнівними фірмами-«одноденками» і з фірмами, на чолі яких стояли кримінальні діячі; договори оформлялися з грубими порушеннями правил і за бажання легко могли бути оголошені недійсними.
За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів.
Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
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28.06.2025 01:42 Відповісти
На звинувачення жодної офіційної реакції не було.
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28.06.2025 01:43 Відповісти
У серпні 1996 року, після поразки А. Собчака на виборах мера, Путін запрошений на роботу до Москви на посаду заступника керівника справами президента Російської Федерації Павла Бородіна.
26 березня 1997 року призначений заступником керівника Адміністрації президента Росії - начальником Головного контрольного управління президента Російської Федерації, змінивши на цій посаді Олексія Кудріна.
25 травня 1998 року призначений першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації, відповідальним за роботу з регіонами. До моменту призначення вважався однією з найвпливовіших фігур у Кремлі.
З 25 липня 1998 року - директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації, одночасно - від 26 березня 1999 року - секретар Ради безпеки Російської Федерації.
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28.06.2025 01:46 Відповісти
хто міг посадити? защо?
він же на службі був і є
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28.06.2025 01:26 Відповісти
З країнами як з мужиками. Чим менше сексу, тим більше розповідей про сексуальні подвиги.
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28.06.2025 00:37 Відповісти
Так. Навіть на Цензорі такі є.
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28.06.2025 01:03 Відповісти
Ні ні ні ! ***** не імперіаліст а московія не імперія, московія це звичайна низькосортна колоніальна держава, де захоплені народи геноцидяться а території асимілюютья.
тобто ***** це звичайний підар що є ватажком вбогої колоніальної клоаки, де кацап дореці є нагонимішим видом істот !
Імперія не пригнічує народи і нації а дає їм розвиватися , відчуйте різницю
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28.06.2025 01:29 Відповісти
 
 