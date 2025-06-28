Імперіаліст Путін не хоче миру та переговорів, - Пісторіус
Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із критикою на адресу російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його в небажанні припиняти агресію проти України.
Про це Пісторіус заявив під час виступу на зʼїзді Соціал-демократичної партії Німеччини, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Німецький міністр виступив на захист курсу федерального уряду на зміцнення оборонної спроможності та солідарності з Україною, незважаючи на застереження у своїй партії.
"Цей імперіаліст у Кремлі (Путін. - ред.) не хоче переговорів, він не хоче миру", – заявив Пісторіус, додавши, що для миру потрібна "завжди готовність обох сторін".
У своєму виступі він також нагадав про загарбницькі дії Путіна проти Грузії, анексію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну з "максимально жорстокою" війною.
Також Пісторіус окремо наголосив на тому, що Росія повністю перейшла на військову економіку, і "російська армія наступного року буде вдвічі більшою, ніж до початку війни в Україні".
Очільник оборонного відомства ФРН додав, що для Німеччини та НАТО важливо інвестувати в оборону, оскільки Путін розуміє тільки мову сили.
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Она очень простая.
Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею.
Получение абсолютной власти.
Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов.
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим.
путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты.
Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом.
Kорупційні скандали супроводжують Путіна упродовж більшої частини кар'єри. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», і Радіо Свобода дізналися подробиці першого такого скандалу: у 1992 році юрист комітету із зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга попався на хабарі під час реєстрації фірми. Під час обшуку в нього знайшли реєстраційний журнал комітету та довіреність від начальника - голови комітету Володимира Путіна. На суді комітет пішов у глибоку оборону: заявив, що діяв відповідно до закону, але переконати суддю так і не зміг. Однак суд мав усі підстави вважати інакше.
Наприкінці 1980-х років Рада міністрів СРСР допустила в країну приватних іноземних інвесторів. Влітку 1991 року в Ленінграді налічувалася сотня СП, але справжнім конвеєром з їх реєстрації став комітет із зовнішніх зв'язків, щойно створений Собчаком - учителем на юрфаку ЛДУ Путіна, Медведєва та Леонардова.
Для реєстрації СП достатньо було подати письмову заяву іноземного інвестора, копію установчих документів, виписку з банку та торговельного реєстру країни інвестора. Реєстраційний збір становив 200 доларів.
За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів.
Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
26 березня 1997 року призначений заступником керівника Адміністрації президента Росії - начальником Головного контрольного управління президента Російської Федерації, змінивши на цій посаді Олексія Кудріна.
25 травня 1998 року призначений першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації, відповідальним за роботу з регіонами. До моменту призначення вважався однією з найвпливовіших фігур у Кремлі.
З 25 липня 1998 року - директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації, одночасно - від 26 березня 1999 року - секретар Ради безпеки Російської Федерації.
він же на службі був і є
тобто ***** це звичайний підар що є ватажком вбогої колоніальної клоаки, де кацап дореці є нагонимішим видом істот !
Імперія не пригнічує народи і нації а дає їм розвиватися , відчуйте різницю