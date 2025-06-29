"Путін – патологічний брехун, який намагається переписати історію": МЗС нагадало, як у 2004 році РФ підтримала розширення НАТО на схід

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий нагадав, що раніше диктатор РФ Володимир Путін публічно підтримував розширення НАТО на схід, тоді як зараз називає це причиною агресії проти України.

Про це дипломат написав в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не витримує критики. Особливо, якщо порівняти її зі словами самого Путіна від 2004 року. Архів Кремля викриває лицемірство", - написав Тихий.

Речник МЗС нагадав візит у 2004 році в Москву тодішнього генерального секретаря НАТО Яапа де Гоопа Схеффера, якого тоді прийняв Путін.

Читайте також: Імперіаліст Путін не хоче миру та переговорів, - Пісторіус

"8 квітня 2004 року Путін вітає генерального секретаря НАТО в Москві, заявляючи: "Кожна країна має право вибрати варіант, який вона вважає найефективнішим для забезпечення власної безпеки",- нагадав речник зовнішньополітичного відомства, додавши цитату із сайту Кремля.

Тихий додав, що Путін також сподівався, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі".

"Перенесемося в сьогоднішній день, і той самий Путін говорить про те, що Росія "обманута" розширенням НАТО, яке, ймовірно, становить "загрозу" для Росії. Путін - патологічний брехун, який намагається переписати історію та виправдати свою імперську загарбницьку війну", - сказав речник.

Читайте також: Трамп пообіцяв, що РФ не нападе на НАТО, поки він буде президентом, - WP

Окрім цього, Тихий зазначив, що твердження Росії про нібито "обіцянки" НАТО Москві в 1990 році не розширюватись на схід також неодноразово спростувувалися, зокрема й тодішнім радянським лідером Михайлом Горбачовим.

"Правда кришталево ясна: розширення НАТО ніколи не становило реальної загрози для Росії. Це лише позбавило Москву можливості завойовувати суверенні європейські держави. Саме проти цього Путін насправді протестує... Пам’ятайте про це наступного разу, коли почуєте Путіна чи когось іншого, як він говорить про те, що НАТО "провокує" Росію на напад на своїх сусідів", - додав представник МЗС.

Читайте також: СРСР і Росія не закріплювали в документах обіцянок НАТО не розширюватися на схід, - Лавров