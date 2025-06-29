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Новини Розширення НАТО на схід
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"Путін – патологічний брехун, який намагається переписати історію": МЗС нагадало, як у 2004 році РФ підтримала розширення НАТО на схід

георгій,тихий

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий нагадав, що раніше диктатор РФ Володимир Путін публічно підтримував розширення НАТО на схід, тоді як зараз називає це причиною агресії проти України.

Про це дипломат написав в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не витримує критики. Особливо, якщо порівняти її зі словами самого Путіна від 2004 року. Архів Кремля викриває лицемірство", - написав Тихий.

Речник МЗС нагадав візит у 2004 році в Москву тодішнього генерального секретаря НАТО Яапа де Гоопа Схеффера, якого тоді прийняв Путін.

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"8 квітня 2004 року Путін вітає генерального секретаря НАТО в Москві, заявляючи: "Кожна країна має право вибрати варіант, який вона вважає найефективнішим для забезпечення власної безпеки",- нагадав речник зовнішньополітичного відомства, додавши цитату із сайту Кремля. 

документ

Тихий додав, що Путін також сподівався, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі".

"Перенесемося в сьогоднішній день, і той самий Путін говорить про те, що Росія "обманута" розширенням НАТО, яке, ймовірно, становить "загрозу" для Росії. Путін - патологічний брехун, який намагається переписати історію та виправдати свою імперську загарбницьку війну", - сказав речник.

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Окрім цього, Тихий зазначив, що твердження Росії про нібито "обіцянки" НАТО Москві в 1990 році не розширюватись на схід також неодноразово спростувувалися, зокрема й тодішнім радянським лідером Михайлом Горбачовим.

"Правда кришталево ясна: розширення НАТО ніколи не становило реальної загрози для Росії. Це лише позбавило Москву можливості завойовувати суверенні європейські держави. Саме проти цього Путін насправді протестує... Пам’ятайте про це наступного разу, коли почуєте Путіна чи когось іншого, як він говорить про те, що НАТО "провокує" Росію на напад на своїх сусідів", - додав представник МЗС.

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Автор: 

НАТО (6638) путін володимир (24226) росія (66465)


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29.06.2025 19:00 Відповісти
Так это не новость
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29.06.2025 19:00 Відповісти
Вилікувати Пуйла від цієї патології може тільки Василь Малюк своїми специфічними радикальними методами. І одягнути Пуйла в дерев'яний кітель.
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29.06.2025 19:23 Відповісти
"Путін - патологічний брехун, який Джерело: https://censor.net/ua/n3560594
Ну і шо далі? Ну і ішак - брехун. Маємо підтримувати ішака, бо він наш.
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29.06.2025 19:02 Відповісти
Ваше ***** - брехун ... І пофіг кого ви там підтримуєте !
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29.06.2025 19:06 Відповісти
Если говорить про НАТО, то давайте вспомним не только }{уйло, но и разных отечественных уродов начиная от Витренко и кончая тем, кто "не идёт в гости, если его туда не зовут".
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29.06.2025 19:08 Відповісти

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29.06.2025 19:14 Відповісти
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року, місто Київ (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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29.06.2025 19:08 Відповісти
МЗС обговорює свинособаку... Пундуц...
Пінгвіни на черзі.
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29.06.2025 19:10 Відповісти
Як по мені за океаном ше один ******** сидить в кабінеті, шо той, шо той коли відкриває рота одразу брешуть наліво та направо, але чого дивуватися, одна школа вчила!
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29.06.2025 19:16 Відповісти
пуйлу потрібен паталогоанатом
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29.06.2025 19:17 Відповісти
 
 