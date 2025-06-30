Путин планирует сломить волю Запада, но этого нельзя допустить, - Вадефуль

Российский диктатор Владимир Путин ожидает, что ему удастся сломать волю Запада к сопротивлению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

"Он (Путин, - ред.) стремится к тому, чтобы мы все устали, чтобы мы были разочарованы. Но именно этого мы не можем себе позволить. Потому что здесь на кону очень много. Вы (украинцы, - ред.) очень мужественно сопротивляетесь. Путин видит это и он рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы, и это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю совершенно четко, в Германии и в отношении Германии - Путину это не удастся.", - отметил Вадефуль.

Он отметил в случае поражения Украины, проиграет и Германия, и все европейские страны.

"Мы потеряем не только правовую систему, которую мы защищаем, но и веру в то, что миропорядок, который мы установили после падения Берлинской стены, после воссоединения Европы, можно уничтожить снова нападающей войной, как это уже случалось веками в Европе, и что мы, как думалось, уже преодолели. А этого нельзя допустить", - добавил министр.

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