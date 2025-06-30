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Новости Визит Вадефуля в Киев
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Путин планирует сломить волю Запада, но этого нельзя допустить, - Вадефуль

Вадефуль о Путине и его ожиданиях от Запада

Российский диктатор Владимир Путин ожидает, что ему удастся сломать волю Запада к сопротивлению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

"Он (Путин, - ред.) стремится к тому, чтобы мы все устали, чтобы мы были разочарованы. Но именно этого мы не можем себе позволить. Потому что здесь на кону очень много. Вы (украинцы, - ред.) очень мужественно сопротивляетесь. Путин видит это и он рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы, и это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю совершенно четко, в Германии и в отношении Германии - Путину это не удастся.", - отметил Вадефуль.

Он отметил в случае поражения Украины, проиграет и Германия, и все европейские страны.

"Мы потеряем не только правовую систему, которую мы защищаем, но и веру в то, что миропорядок, который мы установили после падения Берлинской стены, после воссоединения Европы, можно уничтожить снова нападающей войной, как это уже случалось веками в Европе, и что мы, как думалось, уже преодолели. А этого нельзя допустить", - добавил министр.

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путин владимир (31657) война в Украине (4986) Вадефуль Иоганн (30)


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"...волю Заходу до спротиву..."
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30.06.2025 14:01 Ответить
ви втомилися, бідненькі.
а українці не втомилися, ми термінатори русскоязичну мразоту 4 рік убивати.
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30.06.2025 14:06 Ответить
Я думаю пуйло би точно не прогадав якщо напав би на Німеччину чи Польщу, вони би обіссялися і розбіглися би десь в Іспанію.
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30.06.2025 15:10 Ответить
Jesli nemci poderzyvajet Ukrainu eto xoroso.U nemcev jest svoji dolgi kacapam,proigrat vtoroju mirovuju vojnu kogda sootnosenyja poter byla 1k 20 polzu nemcev obydno konecno.No vremia jest vsio postavit na mesto,tem boleje teper kogda uze glavnyje sojuzniki amerikansi i anglicani budet drugoj storone,bez nix kacapi vtoruju mirovuju proigrali na 100%
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30.06.2025 14:13 Ответить
Чи можна зламати те, чого немає?
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30.06.2025 14:44 Ответить
Ну, то не допускайте. Не повірю, що ви не здатні фіцо-хуіцо и орбана-хуйорбана помножити на нуль!
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30.06.2025 15:42 Ответить
Не було чого замати.....
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30.06.2025 16:25 Ответить
 
 