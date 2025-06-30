В Киев прибыла делегация по вопросам оборонной промышленности правительства Германии, - Вадефуль

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что с визитом в Украину с ним прибыла делегация оборонной промышленности.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Андреем Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министр отметил, что Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества с оборонной промышленностью.

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"Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и больше производить для собственной обороны, ведь ваши потребности огромны", - отметил Вадефуль.

Глава МИД Германии подчеркнул, что 30 июня впервые привез с собой "делегацию по вопросам оборонной промышленности правительства Германии".

"Наше сотрудничество в оборонной сфере - это настоящий козырь, оно является логическим продолжением наших поставок материалов, и мы даже можем получить от этого взаимную выгоду, поскольку благодаря вашей изобретательности и опыту мы также становимся лучше. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Украине, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы", - добавил министр.

На вопрос относительно того, какого именно сотрудничества в оборонной сфере он ожидает, он прямо не ответил.

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"Я считаю, что сейчас мы вступаем в новую фазу сотрудничества и что нам нужно больше привлечения немецких предприятий в Украину. Готовность к этому есть, но нужно преодолеть некоторые препятствия, бюрократические препятствия, а также другие проблемы в сотрудничестве", - сказал он.

Поэтому, по его словам, сейчас он привез "представителей оборонной промышленности к президенту Украины, чтобы мы могли обсудить эти вопросы".

"Я считаю, что более тесное сотрудничество в этом вопросе отвечает интересам обеих сторон", - добавил он.

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