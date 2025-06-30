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Новости Помощь Украине от Германии Визит Вадефуля в Киев
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В Киев прибыла делегация по вопросам оборонной промышленности правительства Германии, - Вадефуль

Делегация Германии по оборонной промышленности прибыла в Киев

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что с визитом в Украину с ним прибыла делегация оборонной промышленности.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Андреем Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министр отметил, что Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества с оборонной промышленностью.

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"Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и больше производить для собственной обороны, ведь ваши потребности огромны", - отметил Вадефуль.

Глава МИД Германии подчеркнул, что 30 июня впервые привез с собой "делегацию по вопросам оборонной промышленности правительства Германии".

"Наше сотрудничество в оборонной сфере - это настоящий козырь, оно является логическим продолжением наших поставок материалов, и мы даже можем получить от этого взаимную выгоду, поскольку благодаря вашей изобретательности и опыту мы также становимся лучше. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Украине, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы", - добавил министр.

На вопрос относительно того, какого именно сотрудничества в оборонной сфере он ожидает, он прямо не ответил.

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"Я считаю, что сейчас мы вступаем в новую фазу сотрудничества и что нам нужно больше привлечения немецких предприятий в Украину. Готовность к этому есть, но нужно преодолеть некоторые препятствия, бюрократические препятствия, а также другие проблемы в сотрудничестве", - сказал он.

Поэтому, по его словам, сейчас он привез "представителей оборонной промышленности к президенту Украины, чтобы мы могли обсудить эти вопросы".

"Я считаю, что более тесное сотрудничество в этом вопросе отвечает интересам обеих сторон", - добавил он.

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Автор: 

Германия (7106) Вадефуль Иоганн (30)


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Вітаємо в Україні, Друзі.
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30.06.2025 13:35 Ответить
От зараз німці й отримають урок бізнесу по українські. Дізнаються, що таке відкати, кому і скільки треба платити за дозвіл на відкриття підприємства, скільки коштує "криша" і т.д. і т.п.
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30.06.2025 13:36 Ответить
Думай про долю України, про гори зброї які вироблять нові заводи. А з переживаннями німецьких бізнесменів якось і без тебе розберуться.
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30.06.2025 13:45 Ответить
"Думай про долю України"

он и думает
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30.06.2025 13:57 Ответить
шістки єрмака скажуть скільки німці мають їм заплатити щоб безплатно поставити ЗСУ певне обладнання.
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30.06.2025 13:45 Ответить
Das ist schon.
Das ist gut.
Das ist zergut.
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30.06.2025 13:39 Ответить
 
 