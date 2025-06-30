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Новости Визит Вадефуля в Киев
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Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Украину утром 30 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Путин стремится силой помешать Украине самой определять свою судьбу. Его война имеет целью не что иное, как покорение Украины. Он атакует украинцев жестоким террором бомбардировок. Ежедневно и еженощно умирают люди в собственных домах - в Киеве, в Одессе, в Днепре. Но несмотря на все разрушения и весь террор, украинцы ежедневно снова и снова с решимостью защищают свою страну, свою свободу и свое будущее. Они демонстрируют невероятное мужество, силу и выносливость. Это заслуживает нашего наивысшего уважения", - заявил Вадефуль.

Министр пообещал дальнейшую поддержку Украины.

"Наша поддержка свободы Украины является свидетельством нашей непоколебимости как европейцев. Россия надеется, что мы ослабим нашу помощь (...) Мы и в дальнейшем будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла успешно защищаться - с помощью современной системы противовоздушной обороны и другого вооружения, гуманитарной и экономической помощи. С этим обязательством я сегодня приехал в Киев", - отметил глава МИД Германии.

По мнению Вадефуля, именно в Украине теперь "решается, останется ли наша Европа местом, где ценятся свобода и достоинство человека, - или же станет континентом, где насилие меняет границы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем более последовательным Запад будет в своей поддержке Украины, тем больше вероятность того, что Путин согласится на переговоры, - Вадефуль

"Украинцы и украинки защищают не только свободу и суверенитет своей страны, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем сосредотачивать все наши усилия на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины - это важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности", - заверил он.

Министр выразил убеждение в серьезности намерений Украины завершить войну и напомнил о важности санкций против России.

"Украина неоднократно доказывала, что готова завершить эту войну путем серьезных переговоров. Зато Путин не отступает ни от одного из своих максималистских требований - он не хочет переговоров, он хочет капитуляции. И пока это так, мы и в дальнейшем будем ограничивать способность Путина финансировать эту преступную войну с помощью санкций. Над этим мы интенсивно работаем в рамках Европейского Союза и вместе с партнерами из G7", - сказал он.

Вадефуль также отметил, что нынешние действия Путина "должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением".

"Идеология империализма, которая руководит Путиным, - это самая большая угроза нашей безопасности в Германии и Европе. Решимость партнеров по НАТО инвестировать в будущем 5 процентов в сферу обороны и безопасности четко свидетельствует о том, что мы как союзники готовы постоянно защищать нашу свободу и безопасность", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ представляет угрозу для мирной жизни и свободы в Германии, - глава МИД Вадефуль

Йоганн Вадефуль приехал в Украину
Йоганн Вадефуль приехал в Украину
Йоганн Вадефуль приехал в Украину

Автор: 

визит (3121) Киев (25795) Вадефуль Иоганн (30)


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Топ комментарии
+6
Восімь лєт дамбілі мальчіка?
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30.06.2025 09:09 Ответить
+5
Так хто приніс цю біду як не варвари кацапи ? "асвабадители" зруйнували половину Донбаса убили сотні тисяч невиних людей і вигнали з своїх домівок мільйони людей так кого ти захищаєш ?
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30.06.2025 09:17 Ответить
+4
Все так, але завдяки таким під..рам як "Denys Den" в нашу країну прийшла війна.
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30.06.2025 09:18 Ответить
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Союзники вітаємо !
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30.06.2025 08:54 Ответить
Тауруси та Еврофайтери мабуть привіз
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30.06.2025 09:01 Ответить
Что Украина имела до 2014 года?

1. Экономику, более менее, стабильную.

2. Транзитный потенциал.

3. 45 млн. населения.

4. Уровень жизни и соц. Обеспечения, который как оказалось, не самый худший в Европе.

5. Перспективы для жителей, хочешь, развивайся на западе, хочешь, вали на восток, но был свободный выбор!

Что имеет Украина сейчас кроме лозунгов про светлое будущее? Разоренную экономику, внешний долг больше годового ВВП ( не известно во сколько раз), воров на всех уровнях гос. управления сотни тысяч погибших и покалеченных, молодежь без перспективы!
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30.06.2025 09:02 Ответить
Восімь лєт дамбілі мальчіка?
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30.06.2025 09:09 Ответить
Так хто приніс цю біду як не варвари кацапи ? "асвабадители" зруйнували половину Донбаса убили сотні тисяч невиних людей і вигнали з своїх домівок мільйони людей так кого ти захищаєш ?
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30.06.2025 09:17 Ответить
Загляните хотя бы в 2008 год? Хехрен, глупые вопросы задавать! Кто принес? Пистоболы и дибилы!
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30.06.2025 09:25 Ответить
дуже "ВІЛЬНИЙ" вибір був... настільки "ВІЛЬНИЙ", що коли вирішили ним скористатися, то кацапи напали. Згинь.
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30.06.2025 09:33 Ответить
Уровєнь жизні кажешь? Та ти *******. Піздуй у совок, ьам твій рівень життя. Кацапе
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30.06.2025 10:08 Ответить
Назови мне хоть одного политика, который сделал для Украины или народа хорошо. Потом можешь какашками плеваться)
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30.06.2025 10:18 Ответить
Политиков, судей, ментов в Украине назначали в Рашке. Выбирали самых вороватых и тупых. Они обеспечили Украине коррупцию, низкие пенсии и зарплаты. Стоит ли здесь перечислять всех их с российскими паспортами ? Их было повально много во всех эшелонах власти.
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30.06.2025 10:32 Ответить
Вопрос был поставлен по другому! И не рассказывайте то, о чем не знаете лично! Пересказы не интересны!
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30.06.2025 10:37 Ответить
Какой вопрос ? Когда Украиной управляли кремлевские выкормыши, уровень жизни был найнизшим в Европе идаже СНГ. Российских паразитов погнали, так теперь они танков наслали. Вот и весь вопрос.
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30.06.2025 10:43 Ответить
Вопрос был такой!- " Кто из современных украинских политиков сделал, что то хорошее Украине, а не себе?
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30.06.2025 10:47 Ответить
По сравнению с российскими назначенцами - В.Зеленский, В.Кличко, Ю.Свириденко, М.Федоров, О.Стефанишина, В.Малюк.... Долго перечислять.
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30.06.2025 10:54 Ответить
Я не увидел позитива! Гавно, да, я и сам знаю! Пример Звездный политик, и его конкретный вклад!
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30.06.2025 11:41 Ответить
Аргументируй чем-то свои посты. Кто из воровской бригады путинских назначенцев сделал что хорошего для Украины ?
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30.06.2025 11:45 Ответить
Пальцев на руках и ногах хватит у тебя загибать? Ты тупой или интернетом пользоваться не умеешь?
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30.06.2025 11:37 Ответить
Начинаю загибать! Слушаю!
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30.06.2025 11:39 Ответить
Богдан Хмельницкий:
Гетман Войска Запорожского, выдающийся военный и политический деятель, возглавивший национально-освободительную войну украинского народа против Речи Посполитой.
Иван Мазепа:
Гетман Войска Запорожского, политический деятель, который пытался вывести Украину из-под власти России и создать независимое государство.
Тарас Шевченко:
Великий украинский поэт, художник, мыслитель, общественный деятель, который в своих произведениях воспевал Украину, ее народ и критиковал угнетение.
Михаил Грушевский:
Украинский историк, общественный деятель, организатор науки и образования, первый председатель Центральной Рады Украинской Народной Республики.
Леся Украинка:
Известная украинская поэтесса, драматург, общественный деятель, борец за права женщин и украинскую культуру.
Симон Петлюра:
Украинский политический и военный деятель, председатель Директории Украинской Народной Республики.
Это лишь некоторые примеры, и список исторических патриотов Украины можно значительно расширить. Их вклад в историю Украины является предметом гордости и вдохновения для украинского народа.
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30.06.2025 11:47 Ответить
Глухой или тупой? с 1991 по 2025!
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30.06.2025 11:55 Ответить
Ты просто неуч, тупорылый как и все рашотролли...
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30.06.2025 12:44 Ответить
Еще приготовился? только прошу тебя, не ломай себе пальцы в бешенстве, не6уч. И читай побольше исторических фактов.
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30.06.2025 11:49 Ответить
Каких! Все кто мне говорит читай побольше, не буду спрашивать про книгу которую сейчас читаешь, какие исторические факты, источник?
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30.06.2025 11:54 Ответить
Ясно, ты писатель, а не читатель. И да, научись пользоваться интернетом, тупой неуч...
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30.06.2025 11:56 Ответить
научись пользоваться интернетом, тупой неуч...
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30.06.2025 11:57 Ответить
Ответь! Почему твой министр улыбался на фоне флага Армии Крайовой!
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30.06.2025 12:00 Ответить
Научился пользоваться. жду ответа)
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30.06.2025 12:14 Ответить
Все так, але завдяки таким під..рам як "Denys Den" в нашу країну прийшла війна.
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30.06.2025 09:18 Ответить
Ты, убогий меня знаешь? Я до пенсии служил и работал мозгами и руками, а не Языком! Посмотри фильм " Режим" НВО начало его снимать в 2022 году! Очень интересно!
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30.06.2025 09:35 Ответить
Достатньо перечитати твій висєр зверху щоб зрозуміти, що ти або кацапська потвора або ватна-ригоанальна жаба. Сидиш тут ватно-кацапські наративи ***********.
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30.06.2025 09:59 Ответить
Ти ворог чи дурень ,хто на кого напав, хто зруйнував Україну, хто живе імперськими амбіціями ,тому згинь паскуда.
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30.06.2025 10:07 Ответить
МЗС планктон? Голова не болит после вчера? На работу с новыми мысТлями?
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30.06.2025 10:09 Ответить
Ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7" - Глава МЗС Німеччини Вадефуль, Київ.

Ще раз! Ключеві слова Санкції... обмежувати здатність Путіна фінансувати злочинну війну... інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7".

Однак ЄС недієздатне як НАТО, ООН,... і все інше, яке зовні керується з кремлівського обкому - насправді є наміри, але відсутня спроможність - хотіли, навіть дуже хотіли, - але не змогли ... з об'єктивних причин. Демократія, force majeure / обста́вини неперебо́рної си́ли...

Правління колгоспу ніби намагається прийняти рішення щодо пакетів санкцій ЄС проти Росії, але Москва проти. І її представники в Правлінні колгоспу торпедують можливе рішення...

ЄС, НАТО, і все інше КОНСЕНСУАЛЬНЕ - це колгоспи, які керуються з обкому в Москві.

А Орбан, Фіцо, ... (ще, напевно є в запасі уполномочєнниє Кремлем... інколи працюють по вахтовому методу..) - "уполномочєнниє прєдставітєлі московського обкому і лічно т. Путіним...

Отакі вистави типу казав пан кожух дам... час від часу розігруються на публіку...

І хто головний/господар в тій Європі, яка завжди намагається "консенсуально" противитися Злу ? Європі давно пора https://www.facebook.com/fatheryevhen/posts/1895891820675236/?locale=uk_UA або труси одягнути, або хрестик зняти...
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30.06.2025 09:54 Ответить
Европа може розчавити кацапію, але ж кацапські гроши заважають
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30.06.2025 10:05 Ответить
Добре що не Єрмака послали зустрічати.Він вже всім сидить в печінках.
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30.06.2025 10:25 Ответить
 
 