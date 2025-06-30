Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Украину утром 30 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Путин стремится силой помешать Украине самой определять свою судьбу. Его война имеет целью не что иное, как покорение Украины. Он атакует украинцев жестоким террором бомбардировок. Ежедневно и еженощно умирают люди в собственных домах - в Киеве, в Одессе, в Днепре. Но несмотря на все разрушения и весь террор, украинцы ежедневно снова и снова с решимостью защищают свою страну, свою свободу и свое будущее. Они демонстрируют невероятное мужество, силу и выносливость. Это заслуживает нашего наивысшего уважения", - заявил Вадефуль.

Министр пообещал дальнейшую поддержку Украины.

"Наша поддержка свободы Украины является свидетельством нашей непоколебимости как европейцев. Россия надеется, что мы ослабим нашу помощь (...) Мы и в дальнейшем будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла успешно защищаться - с помощью современной системы противовоздушной обороны и другого вооружения, гуманитарной и экономической помощи. С этим обязательством я сегодня приехал в Киев", - отметил глава МИД Германии.

По мнению Вадефуля, именно в Украине теперь "решается, останется ли наша Европа местом, где ценятся свобода и достоинство человека, - или же станет континентом, где насилие меняет границы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем более последовательным Запад будет в своей поддержке Украины, тем больше вероятность того, что Путин согласится на переговоры, - Вадефуль

"Украинцы и украинки защищают не только свободу и суверенитет своей страны, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем сосредотачивать все наши усилия на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины - это важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности", - заверил он.

Министр выразил убеждение в серьезности намерений Украины завершить войну и напомнил о важности санкций против России.

"Украина неоднократно доказывала, что готова завершить эту войну путем серьезных переговоров. Зато Путин не отступает ни от одного из своих максималистских требований - он не хочет переговоров, он хочет капитуляции. И пока это так, мы и в дальнейшем будем ограничивать способность Путина финансировать эту преступную войну с помощью санкций. Над этим мы интенсивно работаем в рамках Европейского Союза и вместе с партнерами из G7", - сказал он.

Вадефуль также отметил, что нынешние действия Путина "должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением".

"Идеология империализма, которая руководит Путиным, - это самая большая угроза нашей безопасности в Германии и Европе. Решимость партнеров по НАТО инвестировать в будущем 5 процентов в сферу обороны и безопасности четко свидетельствует о том, что мы как союзники готовы постоянно защищать нашу свободу и безопасность", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ представляет угрозу для мирной жизни и свободы в Германии, - глава МИД Вадефуль





