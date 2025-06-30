Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев. ФОТО
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Украину утром 30 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Путин стремится силой помешать Украине самой определять свою судьбу. Его война имеет целью не что иное, как покорение Украины. Он атакует украинцев жестоким террором бомбардировок. Ежедневно и еженощно умирают люди в собственных домах - в Киеве, в Одессе, в Днепре. Но несмотря на все разрушения и весь террор, украинцы ежедневно снова и снова с решимостью защищают свою страну, свою свободу и свое будущее. Они демонстрируют невероятное мужество, силу и выносливость. Это заслуживает нашего наивысшего уважения", - заявил Вадефуль.
Министр пообещал дальнейшую поддержку Украины.
"Наша поддержка свободы Украины является свидетельством нашей непоколебимости как европейцев. Россия надеется, что мы ослабим нашу помощь (...) Мы и в дальнейшем будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла успешно защищаться - с помощью современной системы противовоздушной обороны и другого вооружения, гуманитарной и экономической помощи. С этим обязательством я сегодня приехал в Киев", - отметил глава МИД Германии.
По мнению Вадефуля, именно в Украине теперь "решается, останется ли наша Европа местом, где ценятся свобода и достоинство человека, - или же станет континентом, где насилие меняет границы".
"Украинцы и украинки защищают не только свободу и суверенитет своей страны, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем сосредотачивать все наши усилия на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины - это важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности", - заверил он.
Министр выразил убеждение в серьезности намерений Украины завершить войну и напомнил о важности санкций против России.
"Украина неоднократно доказывала, что готова завершить эту войну путем серьезных переговоров. Зато Путин не отступает ни от одного из своих максималистских требований - он не хочет переговоров, он хочет капитуляции. И пока это так, мы и в дальнейшем будем ограничивать способность Путина финансировать эту преступную войну с помощью санкций. Над этим мы интенсивно работаем в рамках Европейского Союза и вместе с партнерами из G7", - сказал он.
Вадефуль также отметил, что нынешние действия Путина "должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением".
"Идеология империализма, которая руководит Путиным, - это самая большая угроза нашей безопасности в Германии и Европе. Решимость партнеров по НАТО инвестировать в будущем 5 процентов в сферу обороны и безопасности четко свидетельствует о том, что мы как союзники готовы постоянно защищать нашу свободу и безопасность", - подчеркнул министр.
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1. Экономику, более менее, стабильную.
2. Транзитный потенциал.
3. 45 млн. населения.
4. Уровень жизни и соц. Обеспечения, который как оказалось, не самый худший в Европе.
5. Перспективы для жителей, хочешь, развивайся на западе, хочешь, вали на восток, но был свободный выбор!
Что имеет Украина сейчас кроме лозунгов про светлое будущее? Разоренную экономику, внешний долг больше годового ВВП ( не известно во сколько раз), воров на всех уровнях гос. управления сотни тысяч погибших и покалеченных, молодежь без перспективы!
Гетман Войска Запорожского, выдающийся военный и политический деятель, возглавивший национально-освободительную войну украинского народа против Речи Посполитой.
Иван Мазепа:
Гетман Войска Запорожского, политический деятель, который пытался вывести Украину из-под власти России и создать независимое государство.
Тарас Шевченко:
Великий украинский поэт, художник, мыслитель, общественный деятель, который в своих произведениях воспевал Украину, ее народ и критиковал угнетение.
Михаил Грушевский:
Украинский историк, общественный деятель, организатор науки и образования, первый председатель Центральной Рады Украинской Народной Республики.
Леся Украинка:
Известная украинская поэтесса, драматург, общественный деятель, борец за права женщин и украинскую культуру.
Симон Петлюра:
Украинский политический и военный деятель, председатель Директории Украинской Народной Республики.
Это лишь некоторые примеры, и список исторических патриотов Украины можно значительно расширить. Их вклад в историю Украины является предметом гордости и вдохновения для украинского народа.
Ще раз! Ключеві слова Санкції... обмежувати здатність Путіна фінансувати злочинну війну... інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7".
Однак ЄС недієздатне як НАТО, ООН,... і все інше, яке зовні керується з кремлівського обкому - насправді є наміри, але відсутня спроможність - хотіли, навіть дуже хотіли, - але не змогли ... з об'єктивних причин. Демократія, force majeure / обста́вини неперебо́рної си́ли...
Правління колгоспу ніби намагається прийняти рішення щодо пакетів санкцій ЄС проти Росії, але Москва проти. І її представники в Правлінні колгоспу торпедують можливе рішення...
ЄС, НАТО, і все інше КОНСЕНСУАЛЬНЕ - це колгоспи, які керуються з обкому в Москві.
А Орбан, Фіцо, ... (ще, напевно є в запасі уполномочєнниє Кремлем... інколи працюють по вахтовому методу..) - "уполномочєнниє прєдставітєлі московського обкому і лічно т. Путіним...
Отакі вистави типу казав пан кожух дам... час від часу розігруються на публіку...
І хто головний/господар в тій Європі, яка завжди намагається "консенсуально" противитися Злу ? Європі давно пора https://www.facebook.com/fatheryevhen/posts/1895891820675236/?locale=uk_UA або труси одягнути, або хрестик зняти...